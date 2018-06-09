В Самарской области вырастет стоимость проезда в пригородных электричках. Соответствующий документ опубликовало региональное правительство.
Со следующего года экономически-обоснованный тариф на проезд вырастет на 6 копеек за каждый пассажиро-километр. Его размер составит 1,98 рубля.
Также, с 15 июня 2018 до 14 июня 2019 стоимость проезда в 10-километровой зоне при наличном расчете составит 13,6 рубля для взрослых и 3,4 рубля для детей. Каждый следующий километр будет стоить 1,36 и 0,34 рубля соответственно.
Владельцам электронных проездных поездка обойдется дешевле. Первые 10 километров для взрослых будут стоить 11,7 рубля, а для детей - 3 рубля.
|
Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре
В Самаре продолжают корректировать схемы движения транспорта на период проведения ЧМ-2018 по футболу. В Студенческом переулке на время чемпионата введут двустороннее движение. Изменение будет действовать на всем протяжении дороги от Волжского проспекта до Молодогвардейской. Как сообщили в городском департаменте транспорта, …
|
8 июня 2018, 10:59
|
Появились новые автобусные рейсы из Москвы в Самару
C 7 июня начались продажи билетов на новые автобусные рейсы «Москва-Самара». Машины будут ежедневно отправляться со станции «Варшавская» в 17:30, сообщает ГУП «Мосгортранс». Стоимость проезда составляет 2000 рублей взрослый и 1000 рублей детский билет при предъявлении свидетельства о рождении, стоимость …
|
7 июня 2018, 11:12
|
Ряд дорог перекроют в День России в Самаре
|
7 июня 2018, 05:15
|
Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018
|
7 июня 2018, 02:42
|
УАЗ поднял цены на свои автомобили
Ульяновский автозавод поднял цены на весь модельный ряд своих автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство АВТОСТАТ. Сильнее всего выросла стоимость внедорожника УАЗ «Хантер», на 18 500 рублей. Машина с 2,7 л (128 л.с.) и МКП предлагается к продаже за …
|
6 июня 2018, 03:32
|
Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области
Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это …
|
6 июня 2018, 02:18
|
В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»
Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком …
|
6 июня 2018, 09:46
|
Акцизы на топливо летом могут снизить
В России уже с 1 июля могут снизить акцизы на топливо, сильный рост цен на АЗС подтолкнул новое правительство к такому решению, пишут "Ведомости". По данным издания, акциз на тонну бензина может быть снижен на 3 тысячи рублей. В …
|
23 мая 2018, 05:45
|
Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка
|
23 марта 2018, 04:32
|
С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»
Самарская пригородная пассажирская компания изменила расписание движения электрички, которая курсирует между региональным центром и аэропортом «Курумоч». С 1 февраля дневной аэроэкспресс из воздушной гавани будет отправляться в 14:04, или на полчаса позже прежнего времени. Состав будет делать шесть промежуточных остановок …
|
30 января 2018, 10:08
|
Мультимодальные перевозки в Кошелев-парк отменят на десять дней
|
26 декабря 2017, 09:57
|
Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря
|
24 ноября 2017, 02:22