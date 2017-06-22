В самарской исправительной колонии №26 освоили производство тротуарной плитки из резиновой крошки. Такое покрытие, в отличие от обычной кафельной плитки, считается травмобезопасным. Его укладывают на детских и спортивных площадках, используют для отделки дворов, дорожек и пандусов для инвалидов, сообщили ГУФСИН по Самарской области.
Заказчик уже есть. Он предоставил колонии оборудование и сырье. Исправительное учреждение выделило помещение. Выпуском плитки занимаются специалисты из числа осужденных. Руководство ИК-26 планирует расширить рынок сбыта и увеличить объемы производства.
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