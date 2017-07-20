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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
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Материалы по теме:

На Ташкентской уложили плитку: есть видео

На Ташкентской уложили плитку: есть видео

В сети появилось новое видео, снятое с воздуха над улицей Ташкентской. Сейчас вдоль трамвайной линии обустраивают пешеходную зону, участки в районе трамвайной остановки выложили плиткой. В кадр попал отрезок Ташкентской от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Напомним, масштабные ремонтные работы 
20 июля 2017, 04:02
Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Завершить ремонт на трассе Волжский – Курумоч - «Урал» под Самарой планируют через месяц. Рабочие уже уложили верхний слой асфальтового покрытия.  Протяженность дороги – почти четыре километра. Она является частью гостевого маршрута ЧМ-2018. По ней болельщики будут добираться из аэропорта 

20 июля 2017, 01:06
«Самара Арену» спрячут за специальными экранами

«Самара Арену» спрячут за специальными экранами

Сметная документация второго этапа благоустройства вокруг стадиона «Самара Арена» прошла Госэкспертизу. Получено положительное заключение, сообщили в правительстве Самарской области. Согласно проекту, к ЧМ-2018 вокруг лесопарка рядом со стадионом появится ограждение и камеры наблюдения. Также будут установлены специальные экраны для защиты 

20 июля 2017, 12:02
В Самаре вычислят всех таксистов-нелегалов

В Самаре вычислят всех таксистов-нелегалов

Минтранс Самарской области и сервис «Яндекс.Такси» договорись о партнерстве. Стороны будут заниматься развитием в регионе цивилизованного рынка такси. Проект направлен на формирование прозрачности оказания услуг таксомотор­ных перевозок и подготовку отрасли к наплыву туристов в Самару во время предстоящего ЧМ-2018, говорится 

18 июля 2017, 12:50
Мягкую плитку для детских площадок будут выпускать самарские заключенные

Мягкую плитку для детских площадок будут выпускать самарские заключенные

В самарской исправительной колонии №26 освоили производство тротуарной плитки из резиновой крошки. Такое покрытие, в отличие от обычной кафельной плитки, считается травмобезопасным. Его укладывают на детских и спортивных площадках, используют для отделки дворов, дорожек и пандусов для инвалидов, сообщили ГУФСИН 

22 июня 2017, 08:00
Рожденные в неволе

Рожденные в неволе

В доме ребенка на территории 15-й женской исправительной колонии дети живут с рождения. Всего их тут 35. Мама одного из малышей Ирина Белева осуждена за мошенничество. 21 раз брала у знакомой деньги в долг и ни разу их не возвращала. 

1 июня 2017, 05:09
В новокуйбышевской колонии №3 произошел массовый бунт заключенных

В новокуйбышевской колонии №3 произошел массовый бунт заключенных

Ключевые требования осужденных к администрации - на плакатах. Переговоры с недовольными результатов не дали, поэтому в зону конфликта стягиваются силы спецназа и сотрудников исправительного учреждения. Такова легенда тактико-специальных учений областного управления службы исполнения наказаний и курсантов ведомственного института. Всего в 

22 мая 2017, 07:57
Сотрудники самарской колонии перехватили спирт для заключенных

Сотрудники самарской колонии перехватили спирт для заключенных

В Самарской области сотрудники исправительной колонии №10 перехватили спирт для заключенных. По данным регионального ГУФСИН, гражданин, ранее отбывавший наказание в учреждении, пытался перебросить на его территорию двенадцать ПЭТ-бутылок. Каждая объемом по пол-литра. Внутри находилась спиртосодержащая жидкость. В обстоятельствах инцидента разбираются. 
2 мая 2017, 04:16
Самарец подарил заключенным более 1000 книг

Самарец подарил заключенным более 1000 книг

Библиотечный фонд исправительных учреждений Самарской области пополнился более чем на 1 000 единиц, сообщает региональный УФСИН. Житель Самары Юрий Тарасов подобрал для заключенных губернии произведения отечественных и зарубежных классиков, правовую литературу, мемуары военачальников, книги по исторической тематике.
- Буду искренне 

4 февраля 2017, 05:55
В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

Вчера, 21 октября, ГУФСИН по Самарской области опубликовал сообщение с просьбой о помощи в розыске осужденного, который уклоняется от отбывания наказания в колонии-поселении №27.
 
Разыскивается 31-летний Филатов Алексей Юрьевич.
 
Приметы: рост высокий 177 см, плечи опущенные, волосы темно-русые, 

22 октября 2016, 04:54
Самарская колония купила поросят на откорм

Самарская колония купила поросят на откорм

"Исправительная колония № 16 Главного Управления Федеральной Службы Исполнения наказаний по Самарской области закупила живых свиней на 600 тысяч рублей. Животные приобретены на откорм, сообщается на портале госзакупок.
Закупка производилась у единственного поставщика (имя компании-победителя торгов не называется).

Согласно документации к 

25 июля 2016, 10:33
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