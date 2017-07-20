Рожденные в неволе В доме ребенка на территории 15-й женской исправительной колонии дети живут с рождения. Всего их тут 35. Мама одного из малышей Ирина Белева осуждена за мошенничество. 21 раз брала у знакомой деньги в долг и ни разу их не возвращала. …