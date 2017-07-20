В ГУФСИН по Самарской области объявили о запуске производства продукции в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Согласно сообщению ведомства, в проекте задействованы колонии №6, 10 и 13. Там будут выпускать металлические ограждения для внутридомовых территорий, цветочные вазоны и бетонную тротуарную плитку.
Все это будут поставлять администрациям внутрегородских районов Самары. Изделия будут использованы для благоустройства городских улиц в преддверии ЧМ-2018. Между исправительными учреждениями и чиновниками заключено соглашение.
Продукция исправительных учреждений отличается низкой себестоимостью и высоким качеством, заявили в ГУФСИН.
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