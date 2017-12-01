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Названы сборные, для которых Самара может стать базой на время ЧМ-2018
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1 декабря 2017, 11:10
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В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров
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30 ноября 2017, 04:49
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В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза
В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под …
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29 ноября 2017, 09:04
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В Самаре просят изменить надписи на дорожных знаках
Пользователи «Твиттера» обсуждают надписи на дорожных знаках, установленных в Самаре. В частности, на одной из табличек при «переводе» названий улица Студеный Овраг превратилась в ul. Studenyy Ovrаg, Демократическая – в Demokraticheskaya ul., Волжское шоссе – в Volzhskoe sh. Пользователи указывают …
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29 ноября 2017, 03:26
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В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети
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29 ноября 2017, 02:05
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В Самаре пройдет праздник в честь финальной жеребьевки ЧМ-2018
В Самаре пройдет городской праздник, приуроченный к финальной жеребьевке ЧМ-2018. Церемония состоится в Москве в пятницу, 1 декабря. Прямую трансляцию в Самаре организуют в спорткомплексе МТЛ «Арена».
«Каждый участник получит памятный сувенир с символикой ЧМ-2018», - сообщает правительство Самарской области.
В …
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28 ноября 2017, 05:07
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Самара: общественный транспорт на грани банкротства
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24 ноября 2017, 07:47
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В Самаре появится семь Забивак за 1,5 миллиона рублей
В Самаре до конца года установят семь скульптур волка Забиваки - талисмана грядущего ЧМ-2018, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя, который займется изготовлением и монтажом инсталляции в формате 3D, объявило муниципальное бюджетное учреждение «Самараинформресурс». Ему готовы …
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24 ноября 2017, 09:08