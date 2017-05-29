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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2017г 
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17 февраля 2017, 04:17

"Парки Самары" задолжали за труд осужденных

Муниципальное автономное учреждение "Парки Самары" заплатит колонии-поселению №27 более 200 тысяч рублей. Соответствующее решение принял областной арбитражный суд.
Как следует из материалов дела, с января по июль прошлого года колония предоставляла "Паркам Самары" осужденных, которые выполняли работы на их объектах. 

8 февраля 2017, 04:22
В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В 2017 году самарское «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» привлечет к дорожным работам осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 27. Областное госпредприятие заключило соответствующий контракт на 3 млн рублей с управлением ФСИН по Самарской области.

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В самарской колонии откроют центр принудительных работ

В самарской колонии откроют центр принудительных работ

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20 февраля 2013, 10:36
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