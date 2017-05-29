Пленум Верховного суда определил, что же такое «откат» и как за него наказывать, сообщают "Ведомости".

Если чиновник заключает договор на поставку товаров в обмен на вознаграждение, это следует расценивать как взятку, а если сумма сделки заведомо превышала рыночную стоимость товаров или …