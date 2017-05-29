Исследователи из Соединенных Штатов под руководством известного ученого Ребекки Роуч предложили альтернативный метод наказания для преступников. Специалисты предлагают обманывать мозг осужденных, заставляя считать, что они отбыли многолетний срок, когда в действительности прошло лишь несколько часов. Об этом рассказывают зарубежные издания.
Как говорит Роуч, подобного эффекта можно достичь двумя путями. Первый – создание специальных препаратов, которые могут искажать ощущение времени и изменять сознание заключенных.
Другой способ - подключение злоумышленника к компьютеру с тем, чтобы ускорить работу его головного мозга. Роуч определила, что с помощью особых технологий можно «мысленно» отбыть тысячелетнее наказание всего за 8,5 часа.
Приверженцы таких методов убеждены, что эти наказания не только дадут возможность сэкономить деньги налогоплательщиков, но также являются более гуманными и эффективными. Так или иначе, а у нового подхода уже появились многочисленные противники, выдвигающие свои веские доводы.
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