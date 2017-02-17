Начальник колонии незаконно поощрил 18 осуждённых. 7 преступников по его распоряжению получили дополнительные длительные свидания с родными и друзьями, принимали от них посылки.
Прокуратура обратила внимание на то, что многие заключенные ранее были наказаны за нарушение режима колонии и ещё не искупили свою вину. При наличии взысканий, им были объявлены благодарности. Это противоречит уголовно-исполнительному законодательству. С некоторых осужденных взыскания и вовсе были сняты досрочно. В адрес начальника колонии внесён протест. На него и прочих должностных лиц могут быть наложены прокурорские санкции.
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"Парки Самары" задолжали за труд осужденных
Муниципальное автономное учреждение "Парки Самары" заплатит колонии-поселению №27 более 200 тысяч рублей. Соответствующее решение принял областной арбитражный суд.
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8 февраля 2017, 04:22
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В самарских колониях выпустят товаров на 200 млн рублей
Заключенные исправительных учреждений Самарской области выпустят в 2017 году продукцию на 200 млн рублей. Это в 2,5 раза больше показателя прошлого года, говорится в сообщении регионального управления ФСИН. В частности, муниципальное предприятие "Благоустройство" заказало в 15-й колонии пошив летних и …
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7 февраля 2017, 04:23
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Прокуратура лишила главу Безенчукского района Евгения Сараева высшего образования
Два диплома, полученные чиновником, признаны недействительными.
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24 января 2017, 01:54
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Прокуратура Красноярского района проверяет крупное производство лекарственных настоек
Проверка прошла на заводе "Гиппократ" в поселке Мирный - одном из лидеров по производству лекарственных препаратов на российском рынке. В инспекции участвуют специалисты Росприроднадзора, эколог из администрации Красноярского района и заместитель местного прокурора. Накануне побывали и эксперты Росалкогольрегулирования.
"В сети Интернет …
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20 января 2017, 10:12
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В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных
В 2017 году самарское «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» привлечет к дорожным работам осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 27. Областное госпредприятие заключило соответствующий контракт на 3 млн рублей с управлением ФСИН по Самарской области.
К оплачиваемому труду будут …
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10 января 2017, 11:48
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Прокуратура признала фиктивным брак самарца и иностранки
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26 декабря 2016, 05:38
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В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом
В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне …
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22 декабря 2016, 10:06
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В тюрьмах России введут биометрию
В российских тюрьмах и колониях появится биометрия. Пройти через контрольный пункт можно будет только по отпечатку пальца. Специальная программа автоматически сравнит данные с изображениями в базе пенитенциарного учреждения. Таким образом Федеральная служба исполнения наказаний намерена исключить возможные побеги заключенных. В …
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31 октября 2016, 02:16
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В самарской колонии откроют центр принудительных работ
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4 октября 2016, 05:28
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Самарская колония купила поросят на откорм
"Исправительная колония № 16 Главного Управления Федеральной Службы Исполнения наказаний по Самарской области закупила живых свиней на 600 тысяч рублей. Животные приобретены на откорм, сообщается на портале госзакупок.
Согласно документации к …
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25 июля 2016, 10:33
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Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей
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6 апреля 2016, 10:50
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В Самаре 40-летний таксист задержан с героином для осужденных
Самарские полицейские задержали около исправительного учреждения 40-летнего мужчину. У него нашли четыре свертка с белым порошком. Экспертиза показала, что это героин. Общий вес изъятой партии – более 16 граммов.
По версии оперативников, задержанный намеревался перебросить наркотик осуждённым. Мужчина рассказал …
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9 марта 2016, 03:26