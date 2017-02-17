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Материалы по теме:

"Парки Самары" задолжали за труд осужденных

Муниципальное автономное учреждение "Парки Самары" заплатит колонии-поселению №27 более 200 тысяч рублей. Соответствующее решение принял областной арбитражный суд.
Как следует из материалов дела, с января по июль прошлого года колония предоставляла "Паркам Самары" осужденных, которые выполняли работы на их объектах. 

8 февраля 2017, 04:22
В самарских колониях выпустят товаров на 200 млн рублей

В самарских колониях выпустят товаров на 200 млн рублей

Заключенные исправительных учреждений Самарской области выпустят в 2017 году продукцию на 200 млн рублей. Это в 2,5 раза больше показателя прошлого года, говорится в сообщении регионального управления ФСИН. В частности, муниципальное предприятие "Благоустройство" заказало в 15-й колонии пошив летних и 

7 февраля 2017, 04:23
Прокуратура лишила главу Безенчукского района Евгения Сараева высшего образования

Прокуратура лишила главу Безенчукского района Евгения Сараева высшего образования

Два диплома, полученные чиновником, признаны недействительными.
В 2015-м году Евгений Сараев предоставил документы об окончании СГЭА и СамГУ для участия в конкурсе на замещение должности главы района. Депутаты тогда единогласно поддержали его кандидатуру.
Прокурорская проверка установила, что "экономический" диплом является 

24 января 2017, 01:54
Прокуратура Красноярского района проверяет крупное производство лекарственных настоек

Прокуратура Красноярского района проверяет крупное производство лекарственных настоек

Проверка прошла на заводе "Гиппократ" в поселке Мирный - одном из лидеров по производству лекарственных препаратов на российском рынке. В инспекции участвуют специалисты Росприроднадзора, эколог из администрации Красноярского района и заместитель местного прокурора. Накануне побывали и эксперты Росалкогольрегулирования.

 

"В сети Интернет 

20 января 2017, 10:12
В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В 2017 году самарское «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» привлечет к дорожным работам осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 27. Областное госпредприятие заключило соответствующий контракт на 3 млн рублей с управлением ФСИН по Самарской области.

К оплачиваемому труду будут 

10 января 2017, 11:48
Прокуратура признала фиктивным брак самарца и иностранки

Прокуратура признала фиктивным брак самарца и иностранки

Супруги виделись только в день свадьбы, в мае 2015 года.
Как выяснилось, уроженка Узбекистана вышла замуж за жителя города Отрадный Самарской области, чтобы получить российское гражданство. При этом вместе они никогда не проживали и не проживают.
Мужчина пояснил, что добровольно 

26 декабря 2016, 05:38
В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
 
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне 
22 декабря 2016, 10:06
В тюрьмах России введут биометрию

В тюрьмах России введут биометрию

В российских тюрьмах и колониях появится биометрия. Пройти через контрольный пункт можно будет только по отпечатку пальца. Специальная программа автоматически сравнит данные с изображениями в базе пенитенциарного учреждения. Таким образом Федеральная служба исполнения наказаний намерена исключить возможные побеги заключенных. В 

31 октября 2016, 02:16
В самарской колонии откроют центр принудительных работ

В самарской колонии откроют центр принудительных работ

В колонии №10 в Самарской области откроют центр принудительных работ на 35 мест. Всего в России с 1 января следующего года откроются около 20 таких площадок на 900 мест. Это связано с внедрением нового вида наказания — принудительные работы. Осужденные 

4 октября 2016, 05:28
Самарская колония купила поросят на откорм

Самарская колония купила поросят на откорм

"Исправительная колония № 16 Главного Управления Федеральной Службы Исполнения наказаний по Самарской области закупила живых свиней на 600 тысяч рублей. Животные приобретены на откорм, сообщается на портале госзакупок.
Закупка производилась у единственного поставщика (имя компании-победителя торгов не называется).

Согласно документации к 

25 июля 2016, 10:33
Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей

Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей

Начальник региональной службы исполнения наказаний Рамиз Алмазов рассказал, как сегодня живут заключенные, чем зарабатывают на жизнь, какие производства откроются в колониях в ближайшее время и где востребованы товары , сделанные в местах не столь отдаленных.

Их не коснулись ни 
6 апреля 2016, 10:50
В Самаре 40-летний таксист задержан с героином для осужденных

В Самаре 40-летний таксист задержан с героином для осужденных

Самарские полицейские задержали около исправительного учреждения 40-летнего мужчину. У него нашли четыре свертка с белым порошком. Экспертиза показала, что это героин. Общий вес изъятой партии – более 16 граммов.

По версии оперативников, задержанный намеревался перебросить наркотик осуждённым. Мужчина рассказал 
9 марта 2016, 03:26
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