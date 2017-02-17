Прокуратура признала фиктивным брак самарца и иностранки Супруги виделись только в день свадьбы, в мае 2015 года.

Как выяснилось, уроженка Узбекистана вышла замуж за жителя города Отрадный Самарской области, чтобы получить российское гражданство. При этом вместе они никогда не проживали и не проживают.

Мужчина пояснил, что добровольно …