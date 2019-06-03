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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.

Напомним, что общественный транспорт изменил 
3 июня 2019, 10:57
В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

В Самаре начались работы по замене теплотрассы на улице Ташкентской. В связи с этим заехать на территорию Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина привычным путем можно не везде. В зону работ попали два контрольно-пропускных пункта - в педиатрический и 
3 июня 2019, 10:11
В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья

В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья

В столице 63-го региона утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первый квартал 2019 года. Если сравнивать с четвертым кварталом прошлого года, то цифра не изменилась. Она составила 36 674 рубля. Эта величина необходима для расчета 
3 июня 2019, 09:51
В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура 
3 июня 2019, 09:07
Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России

Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России

Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру 
29 мая 2019, 08:00
Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области

Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области

В Самарской области могут пересмотреть размер налога на имущество и землю для ряда категорий коммерческой недвижимости. По поручению губернатора Дмитрия Азарова Минэконом и налоговики в месячный срок должны подготовить предложения о том, как оптимизировать эти сборы с минимальным ущербом для 
28 мая 2019, 08:23
Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали 
28 мая 2019, 09:44
Ходок-экстремал: самарец поспорил на полмиллиона рублей, что дойдет пешком до Москвы

Ходок-экстремал: самарец поспорил на полмиллиона рублей, что дойдет пешком до Москвы

Самарец по имени Дмитрий решился на экстремальный поход. Он поспорил со своими друзьями YouTube-канала «Бодрый ленивец» на полмиллиона рублей на то, что сможет дойти пешком из Самары до Москвы. Его путь начался от ТЦ «Аврора», а конечная точка маршрута находится 

27 мая 2019, 03:03
В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать стоянки

В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать стоянки

В столице 63-го региона рассматривают идею размещать на месте снесенных гаражей новые автомобильные стоянки. Накануне, 23 мая, эту тему обсуждала рабочая группа комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношения гордумы. Лидер по количеству незаконных гаражей - Советский район, там 
24 мая 2019, 01:40
Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

В четверг, 23 мая, подтвердилась информация о том, что Александр Нефедов может войти в состав Самарской губернской думы в качестве депутата.

- На днях снял свои полномочия председатель правительства, вице-губернатор Александр Нефёдов. Губернатор назначил его советником. Скорее всего, Нефедов 
23 мая 2019, 11:44
Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?

Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?

Сместить акцент с объемов ввода нового жилья на качество развития городской среды необходимо уже в этом году, иначе стремительно ветшающая инфраструктура в городах Самарской области в ближайшей перспективе сделает регион депрессивным. Напомним, в 2019 застройщикам губернии по плану Минстроя необходимо 
26 апреля 2019, 06:15
УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина

УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина

В пятницу, 26 апреля, депутатам представили нового руководителя УФНС России по Самарской области. С 3 апреля ведомство возглавила Ольга Крикова,  ранее бывшая заместителем руководителя налоговой службы.  Отметим, в нашем регионе впервые этот пост заняла представительница прекрасного пола.  До 11 января 
26 апреля 2019, 11:36
Самарцы смогут поднимать флаг города на семейных торжествах

Самарцы смогут поднимать флаг города на семейных торжествах

Во вторник, 23 апреля, члены комитета по местному самоуправлению Думы Самары решили, что горожанам можно дать больше свободы в использовании самарского флага. В частности, теперь горожане смогут поднимать или устанавливать флаг во время семейных торжеств, на жилых домах во время 
24 апреля 2019, 12:47
Почему экологический сбор в России хотят заменить налогом?

Почему экологический сбор в России хотят заменить налогом?

Новый налог для промышленности может быть введён в России уже в этом году. Речь идет о так называемых "грязных" предприятиях, которые сбрасывают отработанные стоки. Это должно подтолкнуть организации к внедрению современных технологий очистки в производство. Напомним, Самарская область принимает участие 
23 апреля 2019, 04:54
Тольяттинец заплатил налоги, чуть не потеряв Land Cruiser Prado

Тольяттинец заплатил налоги, чуть не потеряв Land Cruiser Prado

Житель Тольятти, не оплативший вовремя имущественный и земельный налоги, едва не лишился своего дорогого внедорожника. На мужчине «висел» долг  — налоги плюс пени и штрафы за неуплату в размере 250 тысяч рублей. В отношении него завели исполнительное производство, судебные приставы 
18 апреля 2019, 11:45
Реновацию хотят провести в масштабах всей страны

Реновацию хотят провести в масштабах всей страны

В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России. Как говорится в пояснительной записке к документу, в настоящее время опыт проведения реновации имеется только в Москве. Его следует учитывать, однако нельзя без поправок перенести на другие субъекты. Во-первых, потому, 

17 апреля 2019, 02:20
Нет инфраструктуры - нет и жилья! В Самарском регионе предлагают ужесточить требования для застройщиков

Нет инфраструктуры - нет и жилья! В Самарском регионе предлагают ужесточить требования для застройщиков

Запретить строительство жилых микрорайонов без сопутствующей инфраструктуры. С таким предложением к депутатам Самарской губернской думы обратилась Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова. Она представила парламентариям свой ежегодный доклад, где отметила, что право на жилище – в «пятёрке» наиболее 
15 апреля 2019, 08:40
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