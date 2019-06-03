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В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной
В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.
Напомним, что общественный транспорт изменил …
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3 июня 2019, 10:57
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В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина
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3 июня 2019, 10:11
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В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья
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3 июня 2019, 09:51
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В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу
По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура …
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3 июня 2019, 09:07
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Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России
Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру …
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29 мая 2019, 08:00
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Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области
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28 мая 2019, 08:23
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Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов
После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали …
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28 мая 2019, 09:44
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Ходок-экстремал: самарец поспорил на полмиллиона рублей, что дойдет пешком до Москвы
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27 мая 2019, 03:03
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В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать стоянки
В столице 63-го региона рассматривают идею размещать на месте снесенных гаражей новые автомобильные стоянки. Накануне, 23 мая, эту тему обсуждала рабочая группа комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношения гордумы. Лидер по количеству незаконных гаражей - Советский район, там …
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24 мая 2019, 01:40
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Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы
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23 мая 2019, 11:44
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Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?
Сместить акцент с объемов ввода нового жилья на качество развития городской среды необходимо уже в этом году, иначе стремительно ветшающая инфраструктура в городах Самарской области в ближайшей перспективе сделает регион депрессивным. Напомним, в 2019 застройщикам губернии по плану Минстроя необходимо …
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26 апреля 2019, 06:15
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УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина
В пятницу, 26 апреля, депутатам представили нового руководителя УФНС России по Самарской области. С 3 апреля ведомство возглавила Ольга Крикова, ранее бывшая заместителем руководителя налоговой службы. Отметим, в нашем регионе впервые этот пост заняла представительница прекрасного пола. До 11 января …
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26 апреля 2019, 11:36
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Самарцы смогут поднимать флаг города на семейных торжествах
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24 апреля 2019, 12:47
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Почему экологический сбор в России хотят заменить налогом?
Новый налог для промышленности может быть введён в России уже в этом году. Речь идет о так называемых "грязных" предприятиях, которые сбрасывают отработанные стоки. Это должно подтолкнуть организации к внедрению современных технологий очистки в производство. Напомним, Самарская область принимает участие …
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23 апреля 2019, 04:54
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Тольяттинец заплатил налоги, чуть не потеряв Land Cruiser Prado
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18 апреля 2019, 11:45
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Реновацию хотят провести в масштабах всей страны
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17 апреля 2019, 02:20
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Нет инфраструктуры - нет и жилья! В Самарском регионе предлагают ужесточить требования для застройщиков
Запретить строительство жилых микрорайонов без сопутствующей инфраструктуры. С таким предложением к депутатам Самарской губернской думы обратилась Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова. Она представила парламентариям свой ежегодный доклад, где отметила, что право на жилище – в «пятёрке» наиболее …
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15 апреля 2019, 08:40
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