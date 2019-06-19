«Дачную амнистию» в России могут продлить на три года … «Дачную амнистию», или упрощённую регистрацию недвижимости на загородных участках, могут продлить ещё на три года. Решение об этом, вероятнее всего, будет принято уже на следующей неделе в Госдуме. Единственным вопросом остается лишь срок. Депутаты настаивают на пролонгации до 2022 года,