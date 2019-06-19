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Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить
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18 июня 2019, 05:33
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«Дачную амнистию» в России могут продлить на три года
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18 июня 2019, 02:09
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Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города
Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, …
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18 июня 2019, 11:33
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Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре
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17 июня 2019, 11:41
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В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой
На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта …
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13 июня 2019, 02:00
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Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе
Министерство здравоохранения России поддержало запрет на курение кальянов в кафе и барах. Представители ведомства говорят, что, по результатам научных исследований, курение кальяна опасно для человека - оно вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. Также для …
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31 мая 2019, 12:01
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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре отремонтируют и покрасят фасады 27 домов на Крымской площади
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29 апреля 2019, 10:52
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Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?
Сместить акцент с объемов ввода нового жилья на качество развития городской среды необходимо уже в этом году, иначе стремительно ветшающая инфраструктура в городах Самарской области в ближайшей перспективе сделает регион депрессивным. Напомним, в 2019 застройщикам губернии по плану Минстроя необходимо …
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26 апреля 2019, 06:15
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Жители самарской 17-этажки опасаются, что их дом сложится как карточный домик
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26 апреля 2019, 10:54
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Региональным телеканалам позволят вещать в аналоговом формате бессрочно
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2 апреля 2019, 04:19
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Какие новые законы вступили в России в силу с 1 апреля?
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2 апреля 2019, 10:53
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Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов
Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. …
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26 декабря 2018, 01:24
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В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь
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8 октября 2018, 11:06
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Дольщики ЖК «Альбатрос» в Самаре получили квартиры через 10 лет
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17 июля 2018, 09:04
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В хищении 200 млн рублей у дольщиков обвинили председателя ЖСК в Тольятти
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении председателя тольяттинского ЖСК «Жасмин-Дом». Его обвиняют в хищении у дольщиков более 200 миллионов рублей. По версии следствия, бизнесмен с октября 2011 года по декабрь 2016-го заключил со 123 гражданами договоры долевого участия …
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6 июня 2018, 11:29
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Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям
В Самаре в недостроенной офисной высотке на улице Урицкого может разместиться Кассационный суд. Об этом в Самарской губернской думе сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства области Александр Баландин. Напомним, изначально в этом 21-этажном здании планировали разместить региональные министерства. С 2013 …
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23 мая 2018, 02:33
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Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров
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15 мая 2018, 08:00
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