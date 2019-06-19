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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона простились с бизнесменом Михаилом Косовым. Он получил известность благодаря своему амбициозному проекту - девятиэтажному торговому центру «Галерея Атриум» на улице Ленинградской в Старой Самаре. Предприниматель умер 12 июня в возрасте 50 лет.  
18 июня 2019, 05:33
«Дачную амнистию» в России могут продлить на три года

«Дачную амнистию» в России могут продлить на три года

«Дачную амнистию», или упрощённую регистрацию недвижимости на загородных участках, могут продлить ещё на три года. Решение об этом, вероятнее всего, будет принято уже на следующей неделе в Госдуме. Единственным вопросом остается лишь срок. Депутаты настаивают на пролонгации до 2022 года, 
18 июня 2019, 02:09
Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, 
18 июня 2019, 11:33
Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре

Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре

В Самаре появятся новые высотные здания недалеко от железнодорожного вокзала. Вскоре ООО «Гуд`Ок» должно приступить к разработке проекта планировки территории. Судя по сообщению на сайте мэрии, речь идет об участке площадью 39,66 га в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, 

17 июня 2019, 11:41
В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта 
13 июня 2019, 02:00
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе

Министерство здравоохранения России поддержало запрет на курение кальянов в кафе и барах. Представители ведомства говорят, что, по результатам научных исследований, курение кальяна опасно для человека - оно вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. Также для 
31 мая 2019, 12:01
В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 
24 мая 2019, 04:36
В Самаре отремонтируют и покрасят фасады 27 домов на Крымской площади

В Самаре отремонтируют и покрасят фасады 27 домов на Крымской площади

В Самарской области стартовали работы по капремонту многоквартирных домов. Сейчас они ведутся в 206 зданиях, сообщают представители Фонда капитального ремонта. В частности, в районе Крымской площади в Самаре отремонтируют 27 фасадов и 16 крыш. Как отмечают в Фонде, фасадные работы 
29 апреля 2019, 10:52
Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?

Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?

Сместить акцент с объемов ввода нового жилья на качество развития городской среды необходимо уже в этом году, иначе стремительно ветшающая инфраструктура в городах Самарской области в ближайшей перспективе сделает регион депрессивным. Напомним, в 2019 застройщикам губернии по плану Минстроя необходимо 
26 апреля 2019, 06:15
Жители самарской 17-этажки опасаются, что их дом сложится как карточный домик

Жители самарской 17-этажки опасаются, что их дом сложится как карточный домик

Перепуганные до смерти. Жители 17-этажной высотки на пересечении улицы Ленинской и Полевой опасаются, что их дом в какой-то момент сложится как карточный домик. Почти весь первый этаж переоборудован под офисы. В минувшие выходные в подвальном помещении начались новые работы - 
26 апреля 2019, 10:54
Региональным телеканалам позволят вещать в аналоговом формате бессрочно

Региональным телеканалам позволят вещать в аналоговом формате бессрочно

Стало известно, что региональные телеканалы, вещающие в аналоговом формате, смогут делать это и дальше. В связи с переходом России на цифровое вещание было решено продлить лицензии таких телеканалов. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Напомним, что в этом году 
2 апреля 2019, 04:19
Какие новые законы вступили в России в силу с 1 апреля?

Какие новые законы вступили в России в силу с 1 апреля?

Прибавка к пенсии, новшества в ОСАГО и обновление перечня товаров со льготной ставкой НДС — таковы главные законодательные нововведения, которые вступают в силу с 1 апреля. Главное законодательное новшество апреля — индексация социальных пенсий. В первую очередь она коснется тех 
2 апреля 2019, 10:53
Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. 
26 декабря 2018, 01:24
В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь

В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь

Жители областной столицы попросили власти обратить внимание на недостроенное здание на пересечении улиц Врубеля и Гая, неподалеку от Ботанического сада и Самарского университета. Дело в том, что в заброшке часто собираются подростки и студенты, они время от времени швыряют кирпичи 
8 октября 2018, 11:06
Дольщики ЖК «Альбатрос» в Самаре получили квартиры через 10 лет

Дольщики ЖК «Альбатрос» в Самаре получили квартиры через 10 лет

В понедельник, 16 июля, были получены документы на ввод в эксплуатацию ЖК «Альбатрос» на пересечении улиц Владимирской и Тухачевского. Напомним, что собственники 378 квартир ждали ключи от своего жилья более 10 лет. Квартиры передают будущим жильцам в черновой отделке. Строительство 
17 июля 2018, 09:04
В хищении 200 млн рублей у дольщиков обвинили председателя ЖСК в Тольятти

В хищении 200 млн рублей у дольщиков обвинили председателя ЖСК в Тольятти

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении председателя тольяттинского ЖСК «Жасмин-Дом». Его обвиняют в хищении у дольщиков более 200 миллионов рублей. По версии следствия, бизнесмен с октября 2011 года по декабрь 2016-го заключил со 123 гражданами договоры долевого участия 

6 июня 2018, 11:29
Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

В Самаре в недостроенной офисной высотке на улице Урицкого может разместиться Кассационный суд. Об этом в Самарской губернской думе сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства области Александр Баландин. Напомним, изначально в этом 21-этажном здании планировали разместить региональные министерства. С 2013 
23 мая 2018, 02:33
Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров

Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров

В Самаре в понедельник, 14 мая, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями сферы строительства региона и правоохранительных органов. Поводом стали вступающие в силу с 1 июля новые требования к застройщикам, они предполагают ряд профилактических мер по 

15 мая 2018, 08:00
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