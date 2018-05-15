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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым

Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым

10 мая чествовали самых выдающихся ученых современности. Раз в год за вклад в решение задач в разных областях науки им вручают губернаторскую премию в 350 тысяч рублей.
11 мая 2018, 12:43
Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области

Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров подписал закон, касающийся изменений доплат ушедшим на пенсию областным чиновникам. С 1 июня 2018 года доплаты к пенсиям из бюджета Самарской области будут получать только те чиновники, которые проработали в регионе не менее десяти 

11 мая 2018, 12:19
Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Сергий, 

7 мая 2018, 04:01
Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио

Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио

7 мая свой профессиональный праздник отмечают люди, чья работа соединяет судьбы и континенты, без которых невозможно достичь результата ни в одном деле. Это сотрудники всех отраслей связи.
7 мая 2018, 03:23
Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

В Самаре на месте бывшего стадиона «Буревестник» захотели построить новые высотные дома. Владельцем площадки называют бизнесмена Алексея Шаповалова. По предварительным данным, здания будут высотой в 25 этажей. На площадке уже снесли оставшееся от бывшего стадиона здание, сообщают очевидцы.

«В 
26 апреля 2018, 10:49
Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

В Самаре 23 апреля возобновил свою работу Градостроительный совет региона. Его собрали на заседание впервые с 2014 года.

Градостроительный совет Самарской области последний раз собирался четыре года назад. Тогда орган практически не влиял на строительную политику в регионе и носил во 

25 апреля 2018, 12:01
Одобрено строительство магистрали Центральная в Самаре

Одобрено строительство магистрали Центральная в Самаре

В Самару придут деньги на строительство магистрали «Центральная». Правительственная комиссия одобрила финансирование первого этапа.

«Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование этапа строительства проспекта Карла Маркса в Самаре (от Ракитовского шоссе до обводной автодороги). Проект на заседании комиссии представил глава региона Дмитрий 

13 апреля 2018, 04:11
Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Государство усиливает контроль за строительством жилья в России. С инициативой застраховать вложения участников долевого строительства в АСВ выступил Минфин. Впрочем, настоящим автором законопроекта является само агентство, но оно не может выносить подобные документы в Госдуму. Если закон примут, то новшества 
13 марта 2018, 06:15
К 1 октября построят новое пожарное депо в поселке Гранный

К 1 октября построят новое пожарное депо в поселке Гранный

Новое пожарное депо в поселке Гранный будет построено до 1 октября. Об этом в своем "твиттере" сообщил глава города Новокуйбышевска Сергей Марков. По его словам, подрядчик будет определен в марте. В здании планируется разместить караул, два спецавтомобиля и пожарное оборудование.

Деньги 

13 марта 2018, 12:58
Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍: подробности

Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍: подробности

Глава региона Дмитрий Азаров снова встречался с обманутыми дольщиками. Это уже третье подобное мероприятие за последние четыре месяца. Напомним, первое прошло в ноябре и длилось около 9 часов, второе - почти 5 часов. В этот раз речь шла о 5 

21 февраля 2018, 02:43
В Тольятти будут судить застройщика, который продавал квартиры по два раза

В Тольятти будут судить застройщика, который продавал квартиры по два раза

В суд Комсомольского района Тольятти направлено на рассмотрение дело, возбужденное против руководителя строительной фирмы. Его подозревают в «двойных продажах» квартир.
Правоохранители заинтересовались предпринимателем после прокурорской проверки.

В 2015 году в фирму обратились люди, решившие приобрести жилье. Им предложили квартиру 
31 января 2018, 05:20
В Самаре названа дата новой встречи Дмитрия Азарова с дольщиками

В Самаре названа дата новой встречи Дмитрия Азарова с дольщиками

В Самаре объявлена дата новой встречи главы региона с обманутыми дольщиками. Она состоится в здании областного правительства через неделю.

«Друзья! 29 января в здании Правительства Самарской области состоится совещание с участием главы региона Дмитрия Азарова по вопросам долевого строительства. 
22 января 2018, 02:02
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