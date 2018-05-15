В Самаре в понедельник, 14 мая, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями сферы строительства региона и правоохранительных органов. Поводом стали вступающие в силу с 1 июля новые требования к застройщикам, они предполагают ряд профилактических мер по решению проблемы обманутых дольщиков. Строительные компании должны будут обладать опытом возведения многоквартирных домов, иметь средства для начала строительства, а также положительную репутацию на рынке. Кроме того, на его расчетном счете должно быть не менее 10% от проектной стоимости строительства. Глава региона отметил, что из-за новшеств большинство застройщиков пытаются получить разрешение на работы до 1 июля, чтобы успеть до вступления в силу поправок. Это может привести к проявлениям коррупции.
«Любое такое проявление будет находить должную оценку правоохранительных органов, в этом можете не сомневаться. И довести до всех своих подчиненных, я, конечно, к коллегам, работающим в государственных и муниципальных органах власти. Мы отдельно проработаем этот вопрос с коллегами из всех правоохранительных органов. При этом мы должны создать максимально комфортные и эффективные условия выдачи разрешения на строительство в этот период», - отметил Дмитрий Азаров.
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