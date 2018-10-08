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В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В понедельник, 8 октября, страшная авария произошла на трассе на село Черноречье в Волжском районе. Там столкнулись КАМАЗ и грузовая «ГАЗель». Водитель грузовика, съезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, и его машина врезалась в «ГАЗель», которая двигалась 
8 октября 2018, 04:42
Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

В воскресенье, 7 октября, в Ставропольском районе произошла авария - легковушка «ухнула» в кювет. В 09:30 30-летний водитель, который получил права только в прошлом месяце, ехал на ВАЗ-21703 по трассе «Тольятти - Хрящевка» в направлении Хрящевки.

По предварительной версии, 
8 октября 2018, 03:23
В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий

В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий

По информации на понедельник, 8 октября, в Самаре к отоплению подключены 92,6% всех зданий. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Андрея Семенова, батареи еще не стали теплыми в 759 жилых домах и 11 социальных учреждениях. Одно из 
8 октября 2018, 02:13
В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В воскресенье, 7 октября, 42-летний мужчина ехал на своей иномарке «Рено Дастер» по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Жигулевской. Примерно в 16:00 автомобилист сбил 80-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.
8 октября 2018, 01:56
«Немножко» не рассчитали: В Сызрани автокран завалился на строящийся дом

«Немножко» не рассчитали: В Сызрани автокран завалился на строящийся дом

Вчера, 6 октября, днем в центральной части Сызрани на улице Фридриха Энгельса произошло нелепое ЧП. Там «встал на дыбы» автокран, передает «Маленькая Сызрань».
 
Как утверждают очевидцы, спецтехника работала на стройплощадке офисного центра. В какой-то момент кран начал поднимать 
7 октября 2018, 09:56
В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В пятницу, 5 октября, в Самаре произошла коммунальная авария. Напротив дома № 78А по улице Ново-Вокзальной забил фонтан горячей воды. Все произошло примерно в 13:00. Местные жители сразу же бросились звонить в экстренные службы для того, чтобы специалисты разобрались с 
5 октября 2018, 03:18
В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

Накануне вечером, 4 октября, стало известно о пожаре на Аэропортовском шоссе в Кировском районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 20:06. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на площади 50 кв.м. горели домашние вещи в гараже, пламя задело автомобиль. 
5 октября 2018, 10:31
В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей

В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей

В ночь на четверг, 4 октября, к полицейским в Сызрани обратились врачи из городской больницы. Они рассказали, что 22-летний мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножом. По всей видимости, устроивший дебош пациент находился под воздействием наркотиков. Прибывшие в медучреждение силовики установили, 
5 октября 2018, 09:17
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