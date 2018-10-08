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В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине
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8 октября 2018, 04:42
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Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка
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8 октября 2018, 03:23
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В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий
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8 октября 2018, 02:13
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В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе
В воскресенье, 7 октября, 42-летний мужчина ехал на своей иномарке «Рено Дастер» по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Жигулевской. Примерно в 16:00 автомобилист сбил 80-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.
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8 октября 2018, 01:56
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«Немножко» не рассчитали: В Сызрани автокран завалился на строящийся дом
Вчера, 6 октября, днем в центральной части Сызрани на улице Фридриха Энгельса произошло нелепое ЧП. Там «встал на дыбы» автокран, передает «Маленькая Сызрань».
Как утверждают очевидцы, спецтехника работала на стройплощадке офисного центра. В какой-то момент кран начал поднимать …
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7 октября 2018, 09:56
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В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной
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5 октября 2018, 03:18
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В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе
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5 октября 2018, 10:31
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В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей
В ночь на четверг, 4 октября, к полицейским в Сызрани обратились врачи из городской больницы. Они рассказали, что 22-летний мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножом. По всей видимости, устроивший дебош пациент находился под воздействием наркотиков. Прибывшие в медучреждение силовики установили, …
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5 октября 2018, 09:17