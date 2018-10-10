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В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4
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10 октября 2018, 02:44
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В Самарской области 41-летний мужчина съел на спор четыре мухомора
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10 октября 2018, 01:44
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В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом
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10 октября 2018, 12:18
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Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации
После прокурорской проверки в Безенчукском районе на правоохранителей завели уголовное дело. Как сообщили в облпрокуратуре, полицейские сфальсифицировали материалы доследственной проверки из-за которых местную жительницу попытались привлечь к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов. Уголовное дело в отношении этой …
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10 октября 2018, 11:56
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В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка
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9 октября 2018, 01:52
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Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре
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9 октября 2018, 07:32
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В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток
Следователи из Сызрани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Речь идет о случае, когда погиб работник одной из управляющих компаний.
По версии следствия, 21 сентября двое сотрудников УК «Центр» занимались …
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8 октября 2018, 05:43
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«Немножко» не рассчитали: В Сызрани автокран завалился на строящийся дом
Вчера, 6 октября, днем в центральной части Сызрани на улице Фридриха Энгельса произошло нелепое ЧП. Там «встал на дыбы» автокран, передает «Маленькая Сызрань».
Как утверждают очевидцы, спецтехника работала на стройплощадке офисного центра. В какой-то момент кран начал поднимать …
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7 октября 2018, 09:56