3
01
11
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В ближайшие дни в Самарской области заметно похолодает. В течение рабочей недели, в основном, по ночам в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Погода кардинально не изменится, но уже к концу рабочей недели воздушная масса начнет поступать с северных широт, 
10 октября 2018, 02:44
В Самарской области 41-летний мужчина съел на спор четыре мухомора

В Самарской области 41-летний мужчина съел на спор четыре мухомора

Во вторник, 9 октября, помощь врачей понадобилась жителю села Подстепки, которое находится в 24 километрах от Тольятти. Вызов на пульт дежурного поступил в 15:30. Оказалось, что 41-летний мужчина не нашел ничего лучше, как съесть на спор 4 мухомора. После этого 
10 октября 2018, 01:44
В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

С начала этого года в 152 квартирах в Самаре была отключена канализация. Эта мера применяется коммунальщиками по отношению к злостным неплательщикам. Долги жителей этих помещений составили 2,8 млн рублей. 
 
- Кстати, даже само уведомление о тампонировании – один из способов борьбы 
10 октября 2018, 12:18
Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации

Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации

После прокурорской проверки в Безенчукском районе на правоохранителей завели уголовное дело. Как сообщили в облпрокуратуре, полицейские сфальсифицировали материалы доследственной проверки из-за которых местную жительницу попытались привлечь к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов. Уголовное дело в отношении этой 
10 октября 2018, 11:56
В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка

В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка

Страшный случай произошел на днях в японском городе Кагосима. Там белый тигр напал на сотрудника местного зоопарка. Мужчину, истекающего кровью, обнаружили в понедельник. Его сразу же отвезли в больницу, но спасти пострадавшего врачи не смогли.

Сразу после инцидента тигру 
9 октября 2018, 01:52
Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

В Самаре завершено расследование уголовного дела, заведенного на пенсионерку, едва не убившую девочку. Инцидент произошел 21 июня этого года. В этот день 70-летняя женщина сильно напилась и по неизвестной причине набросилась на 5-летнюю девочку, находящуюся в одной квартире со злоумышленницей. 

9 октября 2018, 07:32
В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

Следователи из Сызрани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Речь идет о случае, когда погиб работник одной из управляющих компаний.

По версии следствия, 21 сентября двое сотрудников УК «Центр» занимались 
8 октября 2018, 05:43
«Немножко» не рассчитали: В Сызрани автокран завалился на строящийся дом

«Немножко» не рассчитали: В Сызрани автокран завалился на строящийся дом

Вчера, 6 октября, днем в центральной части Сызрани на улице Фридриха Энгельса произошло нелепое ЧП. Там «встал на дыбы» автокран, передает «Маленькая Сызрань».
 
Как утверждают очевидцы, спецтехника работала на стройплощадке офисного центра. В какой-то момент кран начал поднимать 
7 октября 2018, 09:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх