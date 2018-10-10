|
Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены
|
10 октября 2018, 08:06
|
В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка
Самарец Юрий Николаев через "Твиттер" обратился в Мобильную приемную губернатора, чтобы она помогла - цитата - "попинать городской Департамент транспорта". Автор просит, чтобы власти обратили внимание на транспортное обслуживание поселков Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка. По словам жителей, город …
|
10 октября 2018, 07:38
|
В блогах: в Самаре опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити"
В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в нашем городе опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити" (не путать с произведением искусства талантливых парней)".
"Власть и активные горожане не должны оставаться в стороне и "дать …
|
10 октября 2018, 07:24
|
В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя
|
10 октября 2018, 05:29
|
В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации
В понедельник, 1 октября, в больнице имени Пирогова в Самаре прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN. Ее разработали ученые Института инноваций СамГМУ. Больной, которому была необходима операция, поступил в реанимацию больницы с инсультом и …
|
2 октября 2018, 04:44
|
В Самаре завели дело из-за гибели пациентки в больнице
В областной столице завели уголовное дело из-за смерти пациентки в больнице. 8 августа в одно из медицинских учреждений города обратилась 65-летняя женщина для прохождения процедуры «фиброколонскопия». Во время нее пенсионерка умерла. Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье …
|
17 сентября 2018, 12:47
|
Среднюю зарплату врачей скоро поднимут до 30 тысяч рублей
Четверть века на страже здоровья: система обязательного медицинского страхования Самарской области отметит юбилей.
|
30 августа 2018, 08:46
|
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови
|
24 августа 2018, 02:57