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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены

Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены

В среду, 10 октября, под Самарой произошла страшная автокатастрофа. В 15:00 битумовоз МАЗ с прицепом ехал по обводной Самары со стороны Кировского моста в направлении Алексеевки. Где-то на 35 километре трассы у большегруза разорвало переднее левое колесо, он оказался на 
10 октября 2018, 08:06
В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка

В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка

Самарец Юрий Николаев через "Твиттер" обратился в Мобильную приемную губернатора, чтобы она помогла - цитата - "попинать городской Департамент транспорта". Автор просит, чтобы власти обратили внимание на транспортное обслуживание поселков Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка. По словам жителей, город 
10 октября 2018, 07:38
В блогах: в Самаре опять

В блогах: в Самаре опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити"

В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в нашем городе опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити" (не путать с произведением искусства талантливых парней)".

"Власть и активные горожане не должны оставаться в стороне и "дать 
10 октября 2018, 07:24
В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

Во вторник, 9 октября, на улице Авроры произошла дорожная авария с пострадавшими. В 13:50 29-летний водитель Лада 2114 ехал по улице Авроры в сторону Мориса Тореза. Он вел машину на высокой скорости, не затормозил вовремя и в результате сбил 62-летнего 
10 октября 2018, 05:29
В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В понедельник, 1 октября, в больнице имени Пирогова в Самаре прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN. Ее  разработали ученые Института инноваций СамГМУ. Больной, которому была необходима операция, поступил в реанимацию больницы с инсультом и 
2 октября 2018, 04:44
В Самаре завели дело из-за гибели пациентки в больнице

В Самаре завели дело из-за гибели пациентки в больнице

В областной столице завели уголовное дело из-за смерти пациентки в больнице. 8 августа в одно из медицинских учреждений города обратилась 65-летняя женщина для прохождения процедуры «фиброколонскопия». Во время нее пенсионерка умерла. Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 
17 сентября 2018, 12:47
Среднюю зарплату врачей скоро поднимут до 30 тысяч рублей

Среднюю зарплату врачей скоро поднимут до 30 тысяч рублей

Четверть века на страже здоровья: система обязательного медицинского страхования Самарской области отметит юбилей. 
 
За 25 лет существования системы обязательного медицинского страхования принципы ее работы серьезно изменились. Об этом рассказал директор территориального фонда Виктор Мокшин. Например, если раньше ФОМС просто оплачивал выставленные 
30 августа 2018, 08:46
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
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