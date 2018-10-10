Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены В среду, 10 октября, под Самарой произошла страшная автокатастрофа. В 15:00 битумовоз МАЗ с прицепом ехал по обводной Самары со стороны Кировского моста в направлении Алексеевки. Где-то на 35 километре трассы у большегруза разорвало переднее левое колесо, он оказался на …