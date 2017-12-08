4
07
52
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
        d8888   d888    888b     d888    888888   .d8888b.             .d8888b.  
       d88888  d8888    8888b   d8888      "88b  d88P  Y88b           d88P  Y88b 
      d88P888    888    88888b.d88888       888  888    888           888    888 
     d88P 888    888    888Y88888P888       888  888         888d888  Y88b. d888 
    d88P  888    888    888 Y888P 888       888  888         888P"     "Y888P888 
   d88P   888    888    888  Y8P  888       888  888    888  888             888 
  d8888888888    888    888   "   888       88P  Y88b  d88P  888      Y88b  d88P 
 d88P     888  8888888  888       888       888   "Y8888P"   888       "Y8888P"  
                                          .d88P                                  
                                        .d88P"                                   
                                       888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Замминистра финансов Алексей Моисеев раскрыл детали разрабатываемого закона по криптовалютам. Как следует из проекта, создание криптовалюты непосредственно для расчетов может считаться уголовно наказуемым деянием.
Г-н Моисеев заявил, что по большей части санкции станут административными, но при этом отметил: в Российской 

6 декабря 2017, 04:37
Платные «магические» услуги хотят приравнять к преступлению

Платные «магические» услуги хотят приравнять к преступлению

В Государственной Думе рассмотрят законопроект, приравнивающий платные «магические» услуги к серьезным преступлениям. На данный момент, по словам авторов предполагаемого новшества, во многих случаях злоумышленники имеют все возможности фактически безнаказанно заниматься такой деятельностью на коммерческой основе.
Проект закона подразумевает поправки в 

5 декабря 2017, 10:13
Иностранцам упростят допуск на работу в РФ

Иностранцам упростят допуск на работу в РФ

Схему оформления налогового резидентства для иностранных работников высокой квалификации собирается сделать гораздо проще кабмин. Информацию на этот счет распространили "Известия".
Такую инициативу озвучил экономический блок, она одобрена на предварительных совещаниях. В кабмине, в частности, думают справиться с демографическим провалом  1990-х 

29 ноября 2017, 09:26
В январе Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий требования к долевому строительству

В январе Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий требования к долевому строительству

Об  этом заявил председатель Комитета палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Делается это в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. В частности, в отношении застройщика вводится требование обазательного соблюдения нормативов финансовой устойчивости. В случае их 

29 ноября 2017, 07:58
Госдума собирается разрешить учителям и полицейским делать уколы в экстренных ситуациях

Госдума собирается разрешить учителям и полицейским делать уколы в экстренных ситуациях

Представитель думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко рассказал журналистам, что в настоящее время разрабатывается законопроект, призванный увеличить список категорий граждан, которые в крайних ситуациях получат право делать уколы остро нуждающимся в срочной помощи. Как следует из проекта закона, речь 

21 ноября 2017, 01:23
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры

В ГД России внесен проект закона о запрете пропаганды криминальной субкультуры в соцсетях и средствах массовой информации. Как отмечается, речь идет, в частности, о тиражировании информации о социокультурных ценностях криминальной среды, которая способствует созданию привлекательности преступного образа жизни.
Поправки могут 

20 ноября 2017, 02:28
Toyota заподозрили в выпуске автомобилей из бракованного металла

Toyota заподозрили в выпуске автомобилей из бракованного металла

Руководство корпорации Toyota начало внутреннее расследование после заявления японской компании Kobe Steel о выявленных поставках дефектного металла, параметры которого не соответствуют требуемым показателям. Речь идет, в частности, об алюминии и меди, которые могли попасть на конвейер.
По сообщениям информагентств, металлургическая 

10 октября 2017, 05:05
Выездную регистрацию брака могут разрешить по всей России

Выездную регистрацию брака могут разрешить по всей России

В скором времени у россиян может появиться возможность проводить регистрацию брака вне ЗАГСа. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на депутатов Госдумы.
Как поясняют специалисты, в настоящее время выездную регистрацию брака можно совершать лишь жителям российской столицы. В прочих 

2 октября 2017, 11:14
ВЦИОМ назвал идеальный возраст для вступления в брак

ВЦИОМ назвал идеальный возраст для вступления в брак

В процессе недавнего исследования социологи определили идеальный возраст для вступления в брак. Кроме того, выяснилось: сегодняшняя молодежь отдает предпочтение классическому формату взаимоотношений - со штампом в паспорте.
Основная часть респондентов (77 %) заявили, что мужчина должен жениться в 27 лет. 

28 августа 2017, 05:22
Московский ЗАГС начал принимать заявки на бракосочетание в зоопарке

Московский ЗАГС начал принимать заявки на бракосочетание в зоопарке

В ближайшее время влюбленные пары получат возможность сочетаться браком в столичном зоопарке. Московское управление ЗАГС уже принимает заявления о проведении торжественной церемонии на территории этого объекта.
Как сообщается, торжество можно будет провести в так называемом Доме Клюева. Речь идет об 

11 августа 2017, 05:21
У самарцев родилась Мальвина

У самарцев родилась Мальвина

В Самаре обновили топы самых популярных и самых редких имен, которые жители региона дали своим детям.

По итогам первой половины 2017 года самыми популярными именами в Самарской области стали Артем и София, сообщает региональное управление ЗАГС. Имя Артем родители выбирали 455 

28 июля 2017, 11:26
Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Бывшая жена выходца из России получила рекордную компенсацию в Лондоне при разводе. Ей достались 453 миллиона фунтов стерлингов.
Бывшей супруге россиянина перейдет свыше 41% семейных активов. Как информирует Telegraph, это беспрецедентная сумма за всю историю бракоразводных процессов в Великобритании.
Как 

12 мая 2017, 12:13
МФЦ получат право предоставлять услуги загсов

МФЦ получат право предоставлять услуги загсов

В России Многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) будут иметь возможность оформлять документы, которые сейчас предоставляет только загс. Об этом рассказывает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.
Как говорят в ведомстве, услуги загса будут предлагаться в МФЦ в полном объеме. Разработанный в 

12 мая 2017, 09:29
Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Проанализировав статистику удачных брачных союзов, ученые установили, что создавать семью лучше всего после окончания вуза. Об этом заявили специалисты из Соединенных Штатов после масштабного исследования.
При этом статистические данные свидетельствуют: юноши и девушки, заключившие брак после университета, чаще счастливы в 

13 марта 2017, 05:05
В России отменили свидетельства о регистрации прав на недвижимость

В России отменили свидетельства о регистрации прав на недвижимость

Свидетельства о регистрации прав на недвижимость больше выдаваться не будут. В числе официально опубликованных сегодня изменений в российское законодательство есть соответствующий пункт.
Уже с 15 июля получить на руки ставший привычным документ будет невозможно, а принимать в госорганах их перестанут 

12 июля 2016, 11:23
Apple подала заявку на регистрацию товарного знака «Яблоко»

Apple подала заявку на регистрацию товарного знака «Яблоко»

Всемирно известная корпорация планирует закрепить права на данное название для пяти категорий товаров и услуг. Это компьютеры, электронные книги, MP3-плееры, а кроме того - рентгеновские аппараты и машины для подсчёта голосов на выборах.
К слову сказать, аналогичный товарный знак принадлежит российской 
13 октября 2015, 12:04

"Крылья Советов" могут регистрировать новых игроков

20 января в Москве состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. На нем было принято решение снять запрет на регистрацию игроков с самарского клуба. После оплаты клубных задолженностей регистрировать новичков теперь также смогут московское "Торпедо", "Балтика" и "Мордовия". Не 

22 января 2014, 05:06
Самара примет всероссийскую гонку

Самара примет всероссийскую гонку "Лыжня России-2014"

Каждый житель областной столицы может принять участие в «Лыжне России–2014». Гонка пройдет на лыжной базе «Чайка», сообщает в своем микроблоге в Twitter руководитель городского департамента физической культуры и спорта Андрей Третьяков. Регистрация участников стартует 25 января там же. Соревнования пройдут 

21 января 2014, 01:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх