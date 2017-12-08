Apple подала заявку на регистрацию товарного знака «Яблоко» Всемирно известная корпорация планирует закрепить права на данное название для пяти категорий товаров и услуг. Это компьютеры, электронные книги, MP3-плееры, а кроме того - рентгеновские аппараты и машины для подсчёта голосов на выборах. … К слову сказать, аналогичный товарный знак принадлежит российской