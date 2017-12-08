Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
При направлении заявления в ЗАГС через интернет посредством Единого портала госуслуг не нужно будет параллельно с заявлением предоставлять копии документов, идентифицирующих личность. То же относится и к скан-копиям бумаг о расторжении прежнего брака. Как отмечается, закон заработает с 2020 года.
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22 января 2014, 05:06
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21 января 2014, 01:28