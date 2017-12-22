Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки в КоАП об увеличении штрафных санкций за предоставление жилья и транспортных средств нелегальным мигрантам. Автором новшества выступил кабмин.
В соответствующей статье административного кодекса теперь появились изменения. Для граждан штрафы подняли с 2-4 до 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц - с 25-30 до 35-50 тысяч, для юрлиц - с 250-300 до 400-500 тысяч. По мнению авторов инициативы, предусмотренное нынешними документами наказание не в полном объеме решает задачи по недопущению правонарушений подобного рода. Насколько действенными окажутся принимаемые меры, и только ли здесь дело в сумме предполагаемых взысканий – покажет ближайшее время.
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