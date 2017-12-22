В блогах: про штрафы и эвакуаторы



"То есть выписывать квитанции без водителя, под дворники бумажку - и привет. Мне такая мысль пришла вчера вечером, пока еле-еле … Самарский блогер 63ru задается вопросом , почему в России до сих пор не ввели систему штрафов, как в Европе?"То есть выписывать квитанции без водителя, под дворники бумажку - и привет. Мне такая мысль пришла вчера вечером, пока еле-еле