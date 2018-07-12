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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре

Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре

В Самаре уничтожили одну из трехтонных пирамид, которые ставят с начала мая около домов злостных неплательщиков за воду и канализацию. «Арт-объект» разбили на части и вывезли.

Пирамиду установили в пятницу, 6 июля, перед домом должника в частном секторе на улице 
12 июля 2018, 05:11
130 млн рублей в кредит возьмет «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

130 млн рублей в кредит возьмет «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

Самарское муниципальное предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» собирается взять кредит в размере 130 миллионов рублей. Эти деньги должны пойти на пополнение оборотных средств и погашение прежних долгов. Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, рассчитаться с кредитом предприятие должно не более, чем 
12 июля 2018, 09:31
20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре

20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре

Администрацию детского сада №282 из Самары привлекли к ответственности из-за отсутствия доступа для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Дело в том, что у входа в здание нет пандуса.

Это выяснилось во время проверки, проведенной  прокуратурой Кировского района. Надзорное ведомство 
11 июля 2018, 10:19
Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Жителя Сызрани уличили в незаконном захвате земли.  Он построил вокруг своего дома забор, за которым оказался участок в 382 квадратных метра, принадлежащий городу. Суд обязал мужчину снести забор. Его предупредили о том, что в случае неисполнения требований с него взыщут 

5 июля 2018, 10:59
Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам

Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам

Жителя Красноглинского района Самары приговорили к обязательным работам из-за нежелания платить деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. В качестве алиментов он должен был отдавать четверть всех заработков, но c исполнением решения суда не спешил. В итоге накопился долг на 150 тысяч 

3 июля 2018, 01:02
Растут долги за тепло в Самарской области

Растут долги за тепло в Самарской области

В Самарской области за год почти на 11 процентов выросли долги компаний за тепло, информирует «Т Плюс». По состоянию на 1 июня общая задолженность предприятий региона за ресурс, произведенный ТЭЦ, ГРЭС и котельными холдинга, превысила 9,2 миллиарда рублей. Лидером антирейтинга 

2 июля 2018, 09:00
Приставы ловили должников на Волге под Сызранью

Приставы ловили должников на Волге под Сызранью

На минувших выходных в Сызранском районе приставы совместно с сотрудниками ГИМС провели очередной рейд в рамках акции «Должник на воде». Они останавливали суда и проверяли их владельцев на наличие финансовых «хвостов». Всего проверено более 40 водителей катеров. 27 из них 

2 июля 2018, 11:27
Мужчина спрятался в шкафу от приставов в Самарской области

Мужчина спрятался в шкафу от приставов в Самарской области

Судебным приставам пришлось плотно поработать с должником из Хворостянского района Самарской области. Он систематически уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка. За долгое время он задолжал 470 тысяч рублей.

Мужчину пытались заставить одуматься, посадив под арест на 10 суток. Однако эта 

29 июня 2018, 11:32
Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт

Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт

В отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заработали терминалы для безналичной оплаты долгов. Устройства поддерживают работу с такими популярными системами как МИР, VISA и MasterCard. При использовании терминалов средства автоматически уходят на счет УФССП, а с него 

15 мая 2018, 03:31
Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского автомобилиста погасить долги, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Мужчине выписали 28 штрафов за опасную езду на общую сумму 20,5 тысяч рублей.

Гасить долги лихач не торопился, в дело пришлось вступать приставам-исполнителям. Мужчине пояснили, что он может 

6 апреля 2018, 01:04
68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти

68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти

Судебные приставы заставили жителя Тольятти оплатить 68 штрафов, которые ему выписали за нарушение ПДД. Мужчина накопил долг в 42 тысячи рублей и не торопился его гасить. Мужчину предупредили, что, если он и дальше не будет исполнять требования, прописанные в исполнительных 

14 марта 2018, 10:13
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