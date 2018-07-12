Скупой платит дважды. В полной мере испытал на себе правильность этой поговорки один из жителей Самары. У мужчины накопилось 45 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 29 тысяч рублей. Гасить их он не спешил. Судебные приставы несколько раз приходили к нему домой, чтобы уладить вопрос, но застать его на месте не вышло.
В итоге должнику ограничили право выезда за границу и право на перегистрацию авто. Нарушитель вспомнил о неоплаченных штрафах, когда не смог продать свою машину.
Самарец пришел на прием к приставам. Он признался, что о непогашенных штрафах знал, но необходимости оплачивать их не видел до того момента, пока не решил продать авто и уехать за границу. Мужчине вручили квитанции для погашения штрафов, а также постановления о взыскании исполнительского сбора. В конечном итоге вместо 29 тысяч рублей ему пришлось отдать уже больше 69 тысяч, сообщает УФССП России по Самарской области.
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