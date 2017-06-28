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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ

Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ

С поличным при получении 1 миллиона 600 тысяч рублей взят замдиректора оборонного госпредприятия «Самарский завод «Коммунар». По версии следствия, в этом месяце топ-менеджер пообещал руководителю некой фирмы заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. За помощь попросил передать деньги 

28 июня 2017, 10:30
Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело

Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело

Пожар на РКЦ «Прогресс», в результате которого предприятию был причинен ущерб на 25 млн рублей, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Его завели по статье «Халатность».

Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло в октябре 2016 года. Возгорание произошло 
28 июня 2017, 09:52
В Самаре появился экстремал, который прыгает по чужим машинам

В Самаре появился экстремал, который прыгает по чужим машинам

Самарские полицейские задержали 20-летнего парня, разбившего чужие машины. По данным правоохранительных органов, пьяный самарец прыгал на капоте иномарки, а потом повредил другой автомобиль. Инцидент произошел в центре Самары, на пересечении улиц Некрасовской и Чапаевской. Автовладельцы сами сумели схватить прыгуна, и 

26 июня 2017, 02:28
Взяли киллеров: задержаны подозреваемые в убийстве самарского бизнесмена Вадима Винокурова

Взяли киллеров: задержаны подозреваемые в убийстве самарского бизнесмена Вадима Винокурова

Самарские следователи сообщили о задержании подозреваемых по делу об убийстве Вадима Винокурова – соучредителя двух агрокомпаний.

Как уже сообщала «ТЕРРА», бизнесмен был найден убитым на своем катере на реке Татьянка в ночь на 29 мая 2014 года. На 
22 июня 2017, 03:25
В России ужесточат наказание за содействие незаконной миграции

В России ужесточат наказание за содействие незаконной миграции

В России увеличатся административные штрафы за нарушение порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующий законопроект размещен на правительственном портале.
В настоящее время существует административная ответственность за предоставление жилого помещения, транспорта или оказание иных услуг 

23 мая 2017, 12:04
Создателя

Создателя "Антикоррупционного комитета Самарской области" подозревают в даче взятки

Речь идет об Анзоре Апшеве. По оперативным данным, он причастен к организации каналов незаконной миграции иностранцев. Полицейские проверили принадлежащий ему тепличный комплекс в Кинельском районе и выявили факты привлечения к труду нелегальных мигрантов. Чтобы избежать административной ответственности, Апшев предложил начальнику 

27 марта 2017, 04:57
Приставы: за каждого нелегала работодатель заплатит штраф до 800 тысяч рублей

Приставы: за каждого нелегала работодатель заплатит штраф до 800 тысяч рублей

Самарские судебные приставы сообщили о выдворении за пределы РФ ещё пятерых нелегалов – граждан Узбекистана. Нарушителей миграционного законодательства сопроводили до пограничного поста аэропорта «Курумоч».

В ведомстве напомнили, что прием на работу иностранцев без 

22 октября 2015, 05:20
В Самаре прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Самаре прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Южном Городе провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Сотрудники УФМС проверили законность работы 45 гастарбайтеров. За ведение деятельности без патентов гостям губернии грозят штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. Документы предоставили все мигранты.

Во время прошлой проверки 
9 сентября 2015, 12:21
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