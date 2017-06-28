В Самарской области вступил в силу приговор в отношении граждан России, которые организовали нелегальный трафик на территорию региона рабочей силы из-за рубежа.
Как установили оперативники ФСБ осенью прошлого года, Насрулло Аминов и Элиорбек Абдурахимов незаконно доставили для работы в Сокском карьероуправлении восемь иностранцев. Поселили их на территории предприятия на Красной Глинке. В Россию гастарбайтеры из Средней Азии прибыли незаконно. Выезжать за пределы страны не собирались, уклоняясь от миграционного контроля.
Подобного рода обстоятельства могли привести к укрывательству преступников, которые скрываются от правоохранительных органов своих стран, либо тех, кто намерен совершать действия террористического и экстремистского характера.
Аминов и Абдурахимов привлечены к ответственности по 332-й статье Уголовного кодекса за организацию незаконной миграции. Они отправлены за решетку сроком на семь месяцев, плюс получили по году условно. Нелегальные гастарбайтеры выплатили штраф в размере 2000 рублей каждый и будут выдворены за пределы страны.
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