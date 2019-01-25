Региональное управление ЗАГС подвело итоги работы в 2018 году. По данным ведомства, за прошедшие 12 месяцев в Самарской области зарегистрированы 33 443 акта о рождении и 43 228 - о смерти. У 435 семей родились двойни. Еще в восьми семьях региона родились тройняшки. Абсолютным лидером по этому показателю стал Толльятти, на который пришлось сразу пять многодетных семейных пар. Еще по одной – в Самаре, Новокуйбышевске и Октябрьске. При этом, по показателю рождаемости Самарская область заняла третье место в ПФО, пропустив только Башкортостан и Татарстан.
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