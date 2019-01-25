Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям



Самыми популярными именами для мальчиков стали … За шесть месяцев этого года в нашем регионе появились на свет более 16 тысяч малышей, что на 4,7 % меньше, чем в прошлом году. Мальчиков родилось больше чем девочек — 50,9% против 49,1%.Самыми популярными именами для мальчиков стали