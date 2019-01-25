1
31
24
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой

Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой

С 1 октября начинает действовать очередная часть так называемого закона Яровой. В течение 6 месяцев все операторы должны хранить весь интернет-трафик клиентов за последние 30 суток. Уже с этого понедельника в рамках нашумевших изменений пенсионного законодательства работодатели ежеквартально должны предоставлять 
2 октября 2018, 09:15
Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям

Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям

За шесть месяцев этого года в нашем регионе появились на свет более 16 тысяч малышей, что на 4,7 % меньше, чем в прошлом году. Мальчиков родилось больше чем девочек — 50,9% против 49,1%.

Самыми популярными именами для мальчиков стали 
27 июля 2018, 09:25
В 2017 году в Самарской области родились Россия и Космос

В 2017 году в Самарской области родились Россия и Космос

В управлении ЗАГС Самарской области назвали самые популярные и самые редкие имена, которые самарцы дали своим новорожденным детям в 2017 году. Всего за год в регионе родилось почти 35 тысяч детей. Традиционно мальчиков появилось на свет больше, чем девочек, отметили 

25 января 2018, 02:34
Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
При направлении заявления в ЗАГС через интернет посредством Единого портала госуслуг не нужно будет параллельно с заявлением предоставлять копии 

8 декабря 2017, 02:15
Ученые выяснили причину несчастных браков

Ученые выяснили причину несчастных браков

Группа специалистов из Соединенных Штатов и Швеции рассказала о недавнем исследовании на тему семейных разводов. Как выяснилось, наследники разведенных родителей с большой степенью вероятности могут также пережить распад семьи.
Ученые проанализировали брачные записи людей, у которых родители вынуждены были расстаться. 

6 октября 2017, 09:26
В Самаре сократилось число разводов

В Самаре сократилось число разводов

В Самарской области по итогам прошлого года сразу на 16 процентов упало число зарегистрированных браков. Тогда как количество разводов сократилось на 1 процент. Такие данные приводит Самарастат. По информации статистов, всего в регионе в 2016 году поженились 21 тысяча 500 

1 марта 2017, 12:00
За полгода в Самарской области зарегистрировано 8000 браков

За полгода в Самарской области зарегистрировано 8000 браков

В Самарской области сразу на 13,5 процента сократилось число зарегистрированных браков. Как сообщает Самарастат, за первые шесть месяцев 2016 года заключить семейный союз решили почти 8 тысяч пар, тогда как год назад их было на 1300 больше. Количество разводов в 

22 августа 2016, 04:26
Самарская область приближается к демографической яме

Самарская область приближается к демографической яме

В регионе заключается всё меньше браков и все реже рождаются первенцы. По мнению работников ЗАГСа - это последствие демографического спада 90-х годов прошлого века: сейчас играют свадьбы и рожают малочисленные представители именно того поколения.

За первое полугодие в Самарской области 285 

28 июля 2016, 04:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх