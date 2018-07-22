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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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7-летняя жительница Самары пропала вчера, 20 июля, и была найдена убитой сегодня, 21 июля, в 10 утра.
 
По данным Следственного комитета по Самарской области, малышка ушла гулять в пятницу вечером вместе со своим старшим братом-подростком. Через некоторое время он 
21 июля 2018, 04:27
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Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти

В ночь на 20 июня в лесном массиве Зеленой зоны города Тольятти был найден обгоревший труп мужчины.
 
На место были вызваны пожарные, полиция, сотрудники следственного комитете. 
 
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, одежда и 
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Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.

Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника 
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Труп изрезанного пенсионера обнаружили в сгоревшем доме под Кошками

Труп изрезанного пенсионера обнаружили в сгоревшем доме под Кошками

13 июня в одном их домов по улице Малая села Юрматка Кошкинского района случился пожар. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС после ликвидации возгорания обнаружили тело 68-летнего хозяина дома. Вскоре выяснилось, что он погиб совсем не из-за пожара.
 
По 

16 июня 2018, 01:38
В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину

В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину

5 июня ЧП произошло в Новокуйбышевске. С дома №18 «А» на улице Миронова рухнул балкон. Конструкция упала прямо на припаркованную иномарку. Теперь владельцу машины предстоит потратиться на ее ремонт.

Как сообщает сайт НСК63, дом, где случилось обрушение, был 
5 июня 2018, 10:15
Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет.  Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 

17 мая 2018, 12:38
Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске уснувший за рулем водитель протаранил четыре автомобиля. ДТП произошло в воскресенье, 14 мая, в 5:40. Мужчина 40 лет, с 17-летним водительским стажем, управлял иномаркой Renault. Он двигался по улице Киевской от Шоссейной к Молодежной и врезался в четыре 

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Посетителей эвакуировали из торгового центра в Новокуйбышевске

Посетителей эвакуировали из торгового центра в Новокуйбышевске

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23 апреля 2018, 03:36
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