|
В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 7-летней девочки
|
21 июля 2018, 04:27
|
Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти
В ночь на 20 июня в лесном массиве Зеленой зоны города Тольятти был найден обгоревший труп мужчины.
На место были вызваны пожарные, полиция, сотрудники следственного комитете.
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, одежда и …
|
23 июня 2018, 03:05
|
Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре
В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.
Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника …
|
19 июня 2018, 12:59
|
Труп изрезанного пенсионера обнаружили в сгоревшем доме под Кошками
|
16 июня 2018, 01:38
|
В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину
5 июня ЧП произошло в Новокуйбышевске. С дома №18 «А» на улице Миронова рухнул балкон. Конструкция упала прямо на припаркованную иномарку. Теперь владельцу машины предстоит потратиться на ее ремонт.
Как сообщает сайт НСК63, дом, где случилось обрушение, был …
|
5 июня 2018, 10:15
|
Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска
В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет. Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 …
|
17 мая 2018, 12:38
|
Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске
|
14 мая 2018, 01:51
|
Посетителей эвакуировали из торгового центра в Новокуйбышевске
|
23 апреля 2018, 03:36