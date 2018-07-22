Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске В Новокуйбышевске уснувший за рулем водитель протаранил четыре автомобиля. ДТП произошло в воскресенье, 14 мая, в 5:40. Мужчина 40 лет, с 17-летним водительским стажем, управлял иномаркой Renault. Он двигался по улице Киевской от Шоссейной к Молодежной и врезался в четыре …