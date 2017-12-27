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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре домашний арест экс-директору гимназии №1 продлили до апреля

В Самаре домашний арест экс-директору гимназии №1 продлили до апреля

В среду, 27 декабря, суд Кировского района Самары еще на 3 месяца, вплоть до 18 апреля,  продлил срок домашнего ареста бывшему директору гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное  

27 декабря 2017, 12:19
СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского

СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского

Сведения о гибели Давида Алханишвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, подтвердили грузинскому телеканалу "Рустави 2" его родственники. Об этом рассказал ряд информагентств.
Как сообщается, Алханишвили был убит на прошлой неделе в Стамбуле возле одного из ресторанов. По существующей 

25 декабря 2017, 05:30
Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями

Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями

Исследователи из Гарвардского университета в Кембридже сделали заключение, что повреждение одного из участков мозга может стать причиной совершения преступления. Как отмечают ученые, изменения в головном мозге могут произойти и без механических повреждений. Причиной этому может стать также стресс или генетическая 

19 декабря 2017, 02:22
В Самаре дело бывшего директора гимназии №1 направлено в суд

В Самаре дело бывшего директора гимназии №1 направлено в суд

Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора гимназии, которая обвиняется  в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей. Педагогу  грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

На данный 

15 декабря 2017, 06:43
В Самаре при получении взятки задержан прокурор Безенчукского района

В Самаре при получении взятки задержан прокурор Безенчукского района

В Самаре при получении 750 тысяч рублей задержан прокурор Безенчукского района

«Прокурор Безенчукского района Самарской области Андрей Павлов задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денежных средств. Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры», - сообщает 
8 декабря 2017, 03:39
В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре следователи направили в федеральный суд Самарского района уголовное дело бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки – «в значительном размере и сопряженном с вымогательством». В полиции он занимал должность старшего инспектора отделения в управлении по вопросам миграции. Преступление было 

7 декабря 2017, 01:34
В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В британской столице обнаружили трупы отца и дочери после крупного выигрыша. Как отмечают информагентства, соседи рассказывали о раздававшихся накануне криках, которым они не придали особого значения.
61-летний Ноэль Браун нередко делал ставки у букмекеров. О том, что накануне он сорвал 

5 декабря 2017, 03:52
Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Группа злоумышленников на мопедах похитила устройства компании Apple из торгового центра в британской столице. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на полицию Лондона.
 «Десять подозреваемых на пяти мопедах вломились в магазин, разбив стекло, и забрали продукцию Apple», — проинформировали в 

14 ноября 2017, 05:10
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