В сфере самарского образования разгорается новый скандал. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заведующей одним из городских детских садов. Она подозревается в даче взятки. По версии правоохранителей, с октября 2014 года по март 17-го женщина передавала должностным лицам городского департамента образования от 4 до 8 тысяч рублей ежемесячно. Суммарно она успела принести им 180 тысяч рублей. За что именно передавались деньги, не сообщается, следственный комитет говорит лишь о некоем "попустительстве по службе". "ТЕРРА" следит за развитием событий.
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В Самаре домашний арест экс-директору гимназии №1 продлили до апреля
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27 декабря 2017, 12:19
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СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского
Сведения о гибели Давида Алханишвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, подтвердили грузинскому телеканалу "Рустави 2" его родственники. Об этом рассказал ряд информагентств.
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25 декабря 2017, 05:30
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Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями
Исследователи из Гарвардского университета в Кембридже сделали заключение, что повреждение одного из участков мозга может стать причиной совершения преступления. Как отмечают ученые, изменения в головном мозге могут произойти и без механических повреждений. Причиной этому может стать также стресс или генетическая …
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19 декабря 2017, 02:22
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В Самаре дело бывшего директора гимназии №1 направлено в суд
Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора гимназии, которая обвиняется в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей. Педагогу грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
На данный …
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15 декабря 2017, 06:43
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В Самаре при получении взятки задержан прокурор Безенчукского района
В Самаре при получении 750 тысяч рублей задержан прокурор Безенчукского района
«Прокурор Безенчукского района Самарской области Андрей Павлов задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денежных средств. Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры», - сообщает …
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8 декабря 2017, 03:39
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В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке
В Самаре следователи направили в федеральный суд Самарского района уголовное дело бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки – «в значительном размере и сопряженном с вымогательством». В полиции он занимал должность старшего инспектора отделения в управлении по вопросам миграции. Преступление было …
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7 декабря 2017, 01:34
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В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша
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5 декабря 2017, 03:52
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Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple
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14 ноября 2017, 05:10