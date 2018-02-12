Накануне ночью сотрудники полиции Оренбурга получили сообщение об ограблении продуктового магазина на улице Аксакова.
Как сообщила оперативным работникам 18-летняя “потерпевшая”, двое преступников проникли в магазин и, ударив продавца, похитили из кассы 4 тысячи рублей.
Но в ходе оперативно-разыскных действий правоохранители установили, что в краже приняли участие двое знакомых продавца. То есть ограбление было осуществлено по предварительному сговору с девушкой.
На данный момент “потерпевшая” и её знакомые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”, всем задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.
|
Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани
|
5 марта 2018, 03:35
|
Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области
|
5 марта 2018, 02:56
|
За кражу почти 5 тысяч литров солярки оштрафован житель Сызранского района
В Сызранском районном суде вынесли приговор 35-летнему мужчине. Ему вменяли кражу большого количества дизельного топлива.
По информации следствия, злоумышленник работал водителем автоцистерны КамАЗ. Во время ремонтных работ на трубопроводе он заливал солярку в машину из вреза в трубе. Часть топлива мужчина …
|
1 марта 2018, 04:54
|
В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов
|
22 февраля 2018, 06:14
|
Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске
Полицейские из Новокуйбышевска раскрыли крупную кражу, совершенную на строительной базе на улице Вокзальной. Злоумышленник проник в ангар, и унес оттуда большое количество инструментов. Его добычей стали пять шлифовальных машин, кондиционер, три сварочных аппарата, воздушный компрессор, монитор, дрель, две полировочных машины, …
|
22 февраля 2018, 04:09
|
Молодая девушка попыталась украсть 8 банок кофе из магазина в Тольятти
На днях патрульный экипаж вневедомственной охраны стал свидетелем необычной сцены. По улице Ленинградской в Центральном районе бежала молодая девушка, а за ней гнался мужчина в униформе продавца магазина. Стражи порядка решили выяснить, в чем дело.
Оказалось, что 16-летняя тольяттинка попыталась обокрасть …
|
20 февраля 2018, 02:10
|
15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти
|
19 февраля 2018, 07:48
|
Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”
|
16 февраля 2018, 05:10
|
Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей
|
14 февраля 2018, 12:26
|
Тольяттинец украл телефон у плачущей девушки
Тольяттинские полицейские раскрыли преступление, совершенное в конце прошлого года. К правоохранителям обратилась 27-летняя женщина, и рассказала свою грустную историю. Вечером 26 декабря она возвращалась со свидания. Девушка поссорилась со своим кавалером, и была сильно расстроена. Чтобы успокоиться, она присела на …
|
30 января 2018, 04:00
|
Молодого тольяттинца едва не ограбили в собственном подъезде
|
29 января 2018, 11:19
|
В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин
В центре Самары совершено разбойное нападение на торговую точку. Инцидент произошел в магазине на улице Самарской. Посетительница с предметом, похожим на пистолет, пыталась похитить выручку. Но узнав, что продавщица успела нажать «тревожную кнопку», налетчица скрылась. Сотрудники задержали подозреваемую на Самарской, …
|
25 января 2018, 12:32
|
В Самарской области бомж с палкой ограбил магазин на две банки пива
В Самарской области полицейские по горячим следам раскрыли ограбление торговой точки. Бомж с палкой, угрожая продавцу физической расправой, не расплатившись унес с собой две банки пива.
Инцидент произошел в Сызранском районе. 30-летняя продавщица рассказала полицейским, что в магазин зашел незнакомый ей …
|
17 января 2018, 11:54
|
Заведующую детским садом подозревают в даче взятки
В сфере самарского образования разгорается новый скандал. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заведующей одним из городских детских садов. Она подозревается в даче взятки. По версии правоохранителей, с октября 2014 года по март 17-го женщина передавала должностным лицам …
|
27 декабря 2017, 12:36
|
СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского
Сведения о гибели Давида Алханишвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, подтвердили грузинскому телеканалу "Рустави 2" его родственники. Об этом рассказал ряд информагентств.
|
25 декабря 2017, 05:30
|
Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями
Исследователи из Гарвардского университета в Кембридже сделали заключение, что повреждение одного из участков мозга может стать причиной совершения преступления. Как отмечают ученые, изменения в головном мозге могут произойти и без механических повреждений. Причиной этому может стать также стресс или генетическая …
|
19 декабря 2017, 02:22
|
В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша
|
5 декабря 2017, 03:52
|
«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре
Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного …
|
10 ноября 2017, 05:29
|
Ну и дела: Мэрия Сызрани отказала сама себе
|
4 октября 2017, 11:12
|
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге
|
29 сентября 2017, 04:36