В Самарской области полицейские по горячим следам раскрыли ограбление торговой точки. Бомж с палкой, угрожая продавцу физической расправой, не расплатившись унес с собой две банки пива.

Инцидент произошел в Сызранском районе. 30-летняя продавщица рассказала полицейским, что в магазин зашел незнакомый ей …