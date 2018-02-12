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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

На днях в Сызрани поймали 21-летнего вора. Он попытался обчистить супермаркет. Молодой человек сразу же привлек к себе внимание сотрудников торговой точки. Покупатель стоял у полки с товаром, и просто складывал ее содержимое в свою корзину, не особенно выбирая. После 

5 марта 2018, 03:35
Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

На днях за помощью в полицию обратился житель Красноярского района области. Он рассказал, что во двор его дома забрался неизвестный, и украл оттуда 6 оконных решеток. Ущерб был оценен в 6 тысяч рублей. Правоохранители выяснили приметы нападавшего, и разослали ориентировки 

5 марта 2018, 02:56
За кражу почти 5 тысяч литров солярки оштрафован житель Сызранского района

За кражу почти 5 тысяч литров солярки оштрафован житель Сызранского района

В Сызранском районном суде вынесли приговор 35-летнему мужчине. Ему вменяли кражу большого количества дизельного топлива.

По информации следствия, злоумышленник работал водителем автоцистерны КамАЗ. Во время ремонтных работ на трубопроводе он заливал солярку в машину из вреза в трубе. Часть топлива мужчина 

1 марта 2018, 04:54
В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В полицию Похвистневского района поступили два заявления о краже от продавцов супермаркетов. Они сообщили, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения был замечен мужчина, который брал с полок товары и уносил их, не заплатив. Злоумышленник украл в одном магазине колбасу 

22 февраля 2018, 06:14
Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске

Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске

Полицейские из Новокуйбышевска раскрыли крупную кражу, совершенную на строительной базе на улице Вокзальной. Злоумышленник проник в ангар, и унес оттуда большое количество инструментов. Его добычей стали пять шлифовальных машин, кондиционер, три сварочных аппарата, воздушный компрессор, монитор, дрель, две полировочных машины, 

22 февраля 2018, 04:09
Молодая девушка попыталась украсть 8 банок кофе из магазина в Тольятти

Молодая девушка попыталась украсть 8 банок кофе из магазина в Тольятти

На днях патрульный экипаж вневедомственной охраны стал свидетелем необычной сцены. По улице Ленинградской в Центральном районе бежала молодая девушка, а за ней гнался мужчина в униформе продавца магазина. Стражи порядка решили выяснить, в чем дело.

Оказалось, что 16-летняя тольяттинка попыталась обокрасть 

20 февраля 2018, 02:10
15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

В полицию Тольятти вместе с родителями обратился 17-летний парень. Он сообщил о том, что стал жертвой ограбления. Возле торгового центра на улице Победы к молодому человеку подошел подросток и потребовал отдать ему мобильный телефон. Потерпевший решил не связываться с преступником, 

19 февраля 2018, 07:48
Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

15 февраля в Москве состоялось торжественное награждение 164 молодых героев Российской Федерации общественной наградой «Горячее сердце». Нагрудный знак символизирует бескорыстную готовность к помощи в трудных жизненных ситуациях.

В число награжденных 
16 февраля 2018, 05:10
Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

31-летний житель Оренбуржья разместил объявление в тематических журналах о покупке дизельного топлива. 
14 февраля 2018, 12:26
Тольяттинец украл телефон у плачущей девушки

Тольяттинец украл телефон у плачущей девушки

Тольяттинские полицейские раскрыли преступление, совершенное в конце прошлого года. К правоохранителям обратилась 27-летняя женщина, и рассказала свою грустную историю. Вечером 26 декабря она возвращалась со свидания. Девушка поссорилась со своим кавалером, и была сильно расстроена. Чтобы успокоиться, она присела на 

30 января 2018, 04:00
Молодого тольяттинца едва не ограбили в собственном подъезде

Молодого тольяттинца едва не ограбили в собственном подъезде

24-летний житель Тольятти чудом избежал ограбления. Молодой человек зашел в подъезд своего дома на Рябиновом бульваре, и в этот момент его схватил за шею неизвестный. Злоумышленник потребовал у парня отдать ему деньги и мобильный телефон. Потерпевший решил не стоять на 

29 января 2018, 11:19
В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В центре Самары совершено разбойное нападение на торговую точку. Инцидент произошел в магазине на улице Самарской. Посетительница с предметом, похожим на пистолет, пыталась похитить выручку. Но узнав, что продавщица успела нажать «тревожную кнопку», налетчица скрылась. Сотрудники задержали подозреваемую на Самарской, 

25 января 2018, 12:32
В Самарской области бомж с палкой ограбил магазин на две банки пива

В Самарской области бомж с палкой ограбил магазин на две банки пива

В Самарской области полицейские по горячим следам раскрыли ограбление торговой точки. Бомж с палкой, угрожая продавцу физической расправой, не расплатившись унес с собой две банки пива. 

Инцидент произошел в Сызранском районе. 30-летняя продавщица рассказала полицейским, что в магазин зашел незнакомый ей 

17 января 2018, 11:54
Заведующую детским садом подозревают в даче взятки

Заведующую детским садом подозревают в даче взятки

В сфере самарского образования разгорается новый скандал. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заведующей одним из городских детских садов. Она подозревается в даче взятки. По версии правоохранителей, с октября 2014 года по март 17-го женщина передавала должностным лицам 

27 декабря 2017, 12:36
СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского

СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского

Сведения о гибели Давида Алханишвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, подтвердили грузинскому телеканалу "Рустави 2" его родственники. Об этом рассказал ряд информагентств.
Как сообщается, Алханишвили был убит на прошлой неделе в Стамбуле возле одного из ресторанов. По существующей 

25 декабря 2017, 05:30
Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями

Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями

Исследователи из Гарвардского университета в Кембридже сделали заключение, что повреждение одного из участков мозга может стать причиной совершения преступления. Как отмечают ученые, изменения в головном мозге могут произойти и без механических повреждений. Причиной этому может стать также стресс или генетическая 

19 декабря 2017, 02:22
В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В британской столице обнаружили трупы отца и дочери после крупного выигрыша. Как отмечают информагентства, соседи рассказывали о раздававшихся накануне криках, которым они не придали особого значения.
61-летний Ноэль Браун нередко делал ставки у букмекеров. О том, что накануне он сорвал 

5 декабря 2017, 03:52
«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с  новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного 

10 ноября 2017, 05:29
Ну и дела: Мэрия Сызрани отказала сама себе

Ну и дела: Мэрия Сызрани отказала сама себе

Администрация Сызрани отказала сама себе в оформлении небольшого участка под магазин. Речь идет о вновь образованном земельном участке площадью в 100 квадратных метров в районе кольцевой развязки по улице Котовского. Комитет по строительству и архитектуре намеревался получить для него условно 
4 октября 2017, 11:12
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

10 ноября в ДК «Газовик» «Антологию блюза» Владимира Авестисяна и D’Black Blues Orchestra увидят жители Оренбурга, 12 ноября концерт состоится в Самаре на сцене культурно-развлекательного центра «Звезда». 
29 сентября 2017, 04:36
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