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Материалы по теме:

Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

ЧП произошло на одном из тольяттинских предприятий 8 апреля. Около 12:00 ногу рабочего затянуло в транспортер. В результате происшествия мужчине ампутировало часть конечности, а также раздробило кость.

34-летний пострадавший впал в состояние шока. Для него сразу были вызваны врачи 
9 апреля 2018, 10:10
Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.

Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей 

9 апреля 2018, 09:09
Новый завод Valeo появится в Самарской области

Новый завод Valeo появится в Самарской области

Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.

«Французские компании уже представлены в Тольятти,  отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, 

9 апреля 2018, 08:01
В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Автограде назревает коммунальный бунт. Жители Центрального района, дома которых обслуживает УК № 3, негодуют: многим из них, под предлогом холодной зимы 2016/2017 годов, произвели перерасчет за тепло, накинув несколько тысяч рублей сверху. 

6 апреля 2018, 05:44
Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

В полицию поступило сообщение от 60-летней пенсионерки из Безенчукского района. Женщина стала жертвой троих грабителей. Она шла по улице с сумкой, в которой находились 69 тысяч рублей. Около заброшенных домов на нее напали злоумышленники: двое повалили жертву на снег, и 

19 марта 2018, 12:58
Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя жительница Сызрани. Он рассказала, что ее ограбил ее же молодой человек. Ссора между ними разгорелась в тот момент, когда 22-летний парень собирался ехать в Самару. Он попросил у девушки денег на дорогу, но получил 

13 марта 2018, 01:36
15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

В полицию Тольятти вместе с родителями обратился 17-летний парень. Он сообщил о том, что стал жертвой ограбления. Возле торгового центра на улице Победы к молодому человеку подошел подросток и потребовал отдать ему мобильный телефон. Потерпевший решил не связываться с преступником, 

19 февраля 2018, 07:48
Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

15 февраля в Москве состоялось торжественное награждение 164 молодых героев Российской Федерации общественной наградой «Горячее сердце». Нагрудный знак символизирует бескорыстную готовность к помощи в трудных жизненных ситуациях.

В число награжденных 
16 февраля 2018, 05:10
Детективы назвали основные признаки супружеской измены

Детективы назвали основные признаки супружеской измены

Представители частного австралийского детективного агентства, которое на протяжении долгого времени специализируется на выявлении супружеских измен, прежде всего представителей сильного пола, рассказали журналистам об основных признаках неверности.
По утверждению экспертов этой фирмы, такого мужчину можно определить по неожиданным изменениям в его 

31 октября 2017, 05:03
Бразильские страсти: В Рио-де-Жанейро суд обязал любовницу мужчины заплатить компенсацию его жене

Бразильские страсти: В Рио-де-Жанейро суд обязал любовницу мужчины заплатить компенсацию его жене

В Рио-де-Жанейро служители Фемиды обязали бывшую любовницу американского гражданина выплатить $15 000 его супруге в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. После того, как мужчина разорвал с ней отношения, девушка задумала отомстить.
По информации издания Correio, события развивались следующим образом. 

14 июня 2017, 03:35
Ученые нашли способ определить неверных женщин

Ученые нашли способ определить неверных женщин

В ходе недавнего исследования ученые установили, как можно «вычислить» неверных женщин. Об этом рассказали американские специалисты из Университета Миссури.
Как информируют зарубежные агентства, в ходе этой работы был проведен масштабный опрос среди студентов колледжа. В нем фигурировали самые разные вопросы, 

27 апреля 2017, 09:56
Ученые выяснили, в какой день недели люди чаще изменяют друг другу

Ученые выяснили, в какой день недели люди чаще изменяют друг другу

В ходе масштабного исследования на сайте знакомств американские ученые определили, что наиболее часто люди изменяют своим партнерам по средам. Всего было опрошено 170 000 человек, имеющих постоянные отношения. Также эксперты узнали у респондентов, какие причины заставляют их искать секс на стороне. 

Реже всего измены происходят 

18 декабря 2016, 10:26
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