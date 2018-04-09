Супружеская измена подвела жителя Тольятти под уголовную статью. 27-летний мужчина заявил полицейским, что стал жертвой нападения. Молодой человек работает таксистом. По его словам, он подвозил ночью клиента. В какой-то момент злоумышленник выхватил нож, приставил его к горлу водителя, а потом просто вытолкнул хозяина авто из салона и скрылся.
Спустя короткое время полицейские нашли брошенную легковушку. После этого они попытались выяснить у заявителя приметы преступника. В этот момент молодой человек начал сильно путаться в показаниях. Правоохранители поняли, что он что-то скрывает.
В конце концов, тольяттинец признался, что нападение на него — это инсценировка. Оказалось, что он подвозил девушку. Водитель и пассажирка понравились друг другу, и они провели вместе ночь. После этого таксисту нужно было придумать оправдание для жены, ведь он пришел бы домой только утром и без заработка. Вот молодой человек и разработал «легенду» о нападении.
В настоящее время отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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