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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей

Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей

Замоскворецкий суд столицы признал бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера виновным по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов.
По данным обвинения, он вместе с другими фигурантами организовал в системе исполнения наказаний предприятие по выпуску 

13 июня 2017, 02:57
Самарца судят за продажу чудо-таблеток

Самарца судят за продажу чудо-таблеток

Советский районный суд Самары начал рассмотрение уголовного дела ранее судимого Дмитрия Юнгова, который торговал "чудодейственными" таблетками и обещал излечить пенсионеров от всех болезней. Молодого человека обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, в прошлом году он ходил по квартирам и предлагал 

9 июня 2017, 03:57
В Самаре судят участников зверского убийства в доме полицейского

В Самаре судят участников зверского убийства в доме полицейского

В Приволжском окружном военном суде стартовало рассмотрение дела о нападении на семью начальника отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина. Процесс идет в закрытом режиме - журналистов в зал не пускают.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 11 декабря, когда 
8 июня 2017, 03:53
Студент ТГУ не доехал до ИГИЛ

Студент ТГУ не доехал до ИГИЛ

29-летний Мирзозода Саидакрам попал в поле зрения сотрудников Федеральной службы безопасности после того, как вступил в интернет-сообщество, через которое установил контакт с вербовщиком.
7 июня 2017, 08:52
Ученые нашли способ определить неверных женщин

Ученые нашли способ определить неверных женщин

В ходе недавнего исследования ученые установили, как можно «вычислить» неверных женщин. Об этом рассказали американские специалисты из Университета Миссури.
Как информируют зарубежные агентства, в ходе этой работы был проведен масштабный опрос среди студентов колледжа. В нем фигурировали самые разные вопросы, 

27 апреля 2017, 09:56
Ученые: плохой секс не мешает хорошим отношениям

Ученые: плохой секс не мешает хорошим отношениям

По мнению ученых, плохой секс не является гарантией плохих отношений. О результатах исследования рассказывается на страницах Psychology Today.
В процессе экспериментов психологи провели масштабный опрос. Порядка 2000 человек должны были ответить на вопрос, является ли для них приоритетной роль секса 

31 марта 2017, 10:00
Ученые: Регулярный секс помогает укрепить отношения

Ученые: Регулярный секс помогает укрепить отношения

Ученые установили, как интимная близость влияет на отношения в паре. В Университете психологических исследований Аризоны утверждают, что регулярный секс помогает укреплению отношений. Особенно этот фактор важен для молодых семей, где нередко отмечаются сложности в первые годы совместной жизни.
Как поясняют 

21 марта 2017, 03:23
Ученые: Наличие добрачных сексуальных партнеров укрепляет семью

Ученые: Наличие добрачных сексуальных партнеров укрепляет семью

Ученые из Соединенных Штатов уверены, что наличие более двух сексуальных партнеров до вступления в брак положительно влияет на дальнейшие семейные отношения. По наблюдениям исследователей, женщины, имевшие добрачные половые связи с одним или двумя партнерами, разводятся гораздо чаще тех, у которых 

15 февраля 2017, 04:43
Ученые выяснили, каких мужчин предпочитают женщины в кризис

Ученые выяснили, каких мужчин предпочитают женщины в кризис

Греческие ученые установили, что в периоды продолжительных экономических кризисов женщины останавливают свой выбор на состоятельном партнере. Специалисты из Афин это выяснили в процессе исследования, которое состояло из трех этапов и проходило в 2008, 2013 и 2016 годах.
К своей работе 

15 февраля 2017, 10:14
Ученые выяснили, в какой день недели люди чаще изменяют друг другу

Ученые выяснили, в какой день недели люди чаще изменяют друг другу

В ходе масштабного исследования на сайте знакомств американские ученые определили, что наиболее часто люди изменяют своим партнерам по средам. Всего было опрошено 170 000 человек, имеющих постоянные отношения. Также эксперты узнали у респондентов, какие причины заставляют их искать секс на стороне. 

Реже всего измены происходят 

18 декабря 2016, 10:26
В Бразилии найдены два новых вида доисторических животных

В Бразилии найдены два новых вида доисторических животных

В Бразилии ученые нашли останки двух ранее неизвестных видов животных. Специалисты считают, что это предки динозавров, которые жили 320 млн лет назад. Кости археологи обнаружили в Риу-Гранди-ду-Сул еще в 2010 году, но об итогах исследований рассказали только сегодня.
Первый скелет 

21 ноября 2016, 11:24
Ученые: В Бразилии обнаружили два новых вида доисторических животных

Ученые: В Бразилии обнаружили два новых вида доисторических животных

Ученые в Бразилии обнаружили два новых вида доисторических животных. Раскопки проводились на территории Риу-Гранди-ду-Сул. Предположительно, эти особи были предками динозавров и жили 320 млн лет назад. Одно существо было длиной около 1,5 м, а второе – 40 см. Оба хищника 

11 ноября 2016, 11:04
В Сызрани ревнивец забил до смерти изменившую ему возлюбленную

В Сызрани ревнивец забил до смерти изменившую ему возлюбленную

В Сызранском  горсуде рассмотрели дело 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что до смерти избил свою 39-летнюю сожительницу, передает «Маленькая Сызрань».

 Как установило следствие, пара злоупотребляла алкоголем. Оба жили за счет случайных заработков. ЧП произошло в ночь 
25 сентября 2016, 08:57
Ученые: Мужчины и женщины относятся к изменам по-разному

Ученые: Мужчины и женщины относятся к изменам по-разному

Классические отношения между женщиной и мужчиной уже давно являются предметом споров. Недавно ученые выяснили, что представители разных полов относятся к изменам по-разному. В эксперименте, который был организован исследователями из Норвегии и США, приняли участие более 1 тысячи человек.
 
Результаты 
10 октября 2015, 10:39
Рефери грозил футболистам оружием во время проведения матча в Бразилии

Рефери грозил футболистам оружием во время проведения матча в Бразилии

Бразильский футбольный судья Габриэл Мурта, главной работой которого несение службы в полиции, для защиты своей безопасности достать пистолет для защиты во время игры одного из низших дивизионов первенства страны. Передают западные СМИ. Мурта грозил стволом агрессивно ведущим себя игрокам.
До применения пистолета 
29 сентября 2015, 06:39
Собака на поводке у игрока «Сан-Паулу» справила нужду на поле под национальный гимн Бразилии

Собака на поводке у игрока «Сан-Паулу» справила нужду на поле под национальный гимн Бразилии

Футболисты бразильского клуба «Сан-Паулу» в преддверии игры первенства страны против «Палмейраса» в рамках мероприятия по защите животных вышли на газон стадиона псов. Такую информацию распространили южно-американские СМИ.

По ходу акции один из четвероногих, который сидел рядом с  полузащитника «трехцветных» 
28 сентября 2015, 04:34
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