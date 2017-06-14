В Рио-де-Жанейро служители Фемиды обязали бывшую любовницу американского гражданина выплатить $15 000 его супруге в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. После того, как мужчина разорвал с ней отношения, девушка задумала отомстить.
По информации издания Correio, события развивались следующим образом. Гражданин Соединенных Штатов приехал в Бразилию, где начал встречаться с девушкой. Через некоторое время он возвратился домой и опять решил стать примерным семьянином, тем самым нанеся бразильянке оскорбление. В отместку экс-любовница послала жене американца его интимные фотографии. Законная супруга не растерялась, подала на девушку в суд и выиграла.
В свою защиту жительница Бразилии сказала, что всего-навсего намеревалась предупредить американку о похождениях мужа, однако суд признал ее поступок оскорбительным.
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