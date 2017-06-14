Собака на поводке у игрока «Сан-Паулу» справила нужду на поле под национальный гимн Бразилии Футболисты бразильского клуба «Сан-Паулу» в преддверии игры первенства страны против «Палмейраса» в рамках мероприятия по защите животных вышли на газон стадиона псов. Такую информацию распространили южно-американские СМИ.



По ходу акции один из четвероногих, который сидел рядом с полузащитника «трехцветных» …