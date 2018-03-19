В полицию поступило сообщение от 60-летней пенсионерки из Безенчукского района. Женщина стала жертвой троих грабителей. Она шла по улице с сумкой, в которой находились 69 тысяч рублей. Около заброшенных домов на нее напали злоумышленники: двое повалили жертву на снег, и держали за руки, а третий вырвал у нее сумку.
После нападения налетчики сбежали и сели в ждавший их на дороге автомобиль. По пути один из преступников вытащил деньги, а сумку выкинул.
В ходе следствия правоохранители вышли на двух 19-летних, и одного 22-летнего мужчину, на которых и пало подозрение. После задержания у них нашли часть украденных денег. Предполагаемые преступники рассказали, что нападение они планировали несколько месяцев. По их словам, они пошли на грабеж ради того, чтобы помочь одному из друзей расплатиться по долгам.
На молодых людей заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
"В результате происшествия почтовому работнику медицинская помощь не потребовалась. Филиал оказывал необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании. Отметим, инцидент не отразился на обслуживании клиентов, денежные средства предприятия застрахованы. Все обязательства перед населением и организациями были выполнены в срок и в полном объеме", - сообщили в УФПС Самарской области.
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