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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.

Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В 

19 марта 2018, 03:06
Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла 19 марта на трассе М-5 в Самарской области. Все случилось примерно в 10:20 на 1029 километре дороги.

На путепроводе остановился грузовой автомобиль с полуприцепом. Следом за ним затормозили «ГАЗель» и Nissan. В 
19 марта 2018, 01:33
Житель Кинеля расплатился с таксистом наркотиками

Житель Кинеля расплатился с таксистом наркотиками

На днях в полицию города Кинель обратился работник одного из таксомоторных предприятий. Он рассказал правохранителям довольно интересную историю. Таксист подвез клиента. В качестве платы клиент предложил водителю сверток с наркотиком. Таксист не растерялся и принял «вознаграждение». После этого он сразу 

19 марта 2018, 11:00
Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.

Приметы подозреваемых: худощавого 

16 марта 2018, 04:09
Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

В Жигулевске возле одного из домов на улице Морквашинской был задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Его доставили в отделение полиции, и там провели досмотр в присутствии понятых. В итоге, в рукаве дубленки у подозреваемого обнаружили пакет с  

16 марта 2018, 01:24
Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области

Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от жителя Кошкинского района. Мужчина рассказал о том, что в соседнем доме лежит женщина с ножевым ранением. На место выдвинулась следственно-оперативная группа.

43-летнюю пострадавшую сразу отправили в больницу, но медики уже не смогли ее спасти.

На 

16 марта 2018, 12:18
Пьяный мужчина избил пожилую пару в Самарской области

Пьяный мужчина избил пожилую пару в Самарской области

В полицию позвонила жительница села Тимашево Кинель-Черкасского района. Она рассказала, что в доме ее соседей идет драка.

Для разбирательства на место прибыл участковый. Выяснилось, что к хозяевам дома пришел пьяный 27-летний сосед, чтобы выяснить отношения. После словесной перепалки дело перешло к 

16 марта 2018, 11:48
Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

На днях в полицию Тольятти за помощью обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что из ее квартиры был украден телевизор.

Во время расследования правоохранители выяснили, что потерпевшая живет с 29-летним внуком, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Именно на него и 

14 марта 2018, 06:38
Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя жительница Сызрани. Он рассказала, что ее ограбил ее же молодой человек. Ссора между ними разгорелась в тот момент, когда 22-летний парень собирался ехать в Самару. Он попросил у девушки денег на дорогу, но получил 

13 марта 2018, 01:36
15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

В полицию Тольятти вместе с родителями обратился 17-летний парень. Он сообщил о том, что стал жертвой ограбления. Возле торгового центра на улице Победы к молодому человеку подошел подросток и потребовал отдать ему мобильный телефон. Потерпевший решил не связываться с преступником, 

19 февраля 2018, 07:48
Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

15 февраля в Москве состоялось торжественное награждение 164 молодых героев Российской Федерации общественной наградой «Горячее сердце». Нагрудный знак символизирует бескорыстную готовность к помощи в трудных жизненных ситуациях.

В число награжденных 
16 февраля 2018, 05:10
Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Накануне ночью сотрудники полиции Оренбурга получили сообщение об ограблении продуктового магазина на улице Аксакова.

Как сообщила оперативным работникам 18-летняя “потерпевшая”, двое преступников проникли в магазин и, ударив продавца, похитили из кассы 4 тысячи рублей.

Но в ходе оперативно-разыскных действий правоохранители установили, что 

12 февраля 2018, 04:31
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