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Материалы по теме:

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Число питомцев Самарского зоопарка пополнили две полярные совы. Красивые птицы прибыли в наш город еще 26 октября, но пока остаются безымянными. Сотрудники зоосада предлагают горожанам пофантазировать и выбрать для пернатых достойные имена. Свои варианты можно оставлять до 4 ноября включительно 
30 октября 2018, 02:06
В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж

В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж

Стало известно, что в областной столице завели уголовное дело по факту взрыва в трехэтажном коттедже в Железнодорожном районе. Его возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности», продолжается расследование, назначены экспертизы. На сегодняшний день основная версия - взрыв бытового газа.
30 октября 2018, 12:35
Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали 
29 октября 2018, 05:06
Взял шоколад на 3000 рублей: самарца подозревают в краже лакомства

Взял шоколад на 3000 рублей: самарца подозревают в краже лакомства

За помощью к полицейским обратились сотрудники торговой точки на улице Солнечной в Кировском районе Самары. Они рассказали, что неизвестный украл из магазина плитки шоколада на 3000 рублей. Прибывшие на место событий силовики опросили персонал супермаркета, очевидцев и просмотрели записи камер 
29 октября 2018, 09:52
В Самаре сын забил до смерти больную мать

В Самаре сын забил до смерти больную мать

Полиция в Самаре расследовала загадочную смерть женщины. Правоохранителям сообщили, что на улице Каховской нашли тело 49-летней хозяйки жилплощади. Выяснилось, что у женщины были проблемы со здоровьем. Но во время экспертизы обнаружилось, что у нее была травма головы.

Полицейские проверили 
29 октября 2018, 08:36
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