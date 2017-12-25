Сведения о гибели Давида Алханишвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, подтвердили грузинскому телеканалу "Рустави 2" его родственники. Об этом рассказал ряд информагентств.
Как сообщается, Алханишвили был убит на прошлой неделе в Стамбуле возле одного из ресторанов. По существующей версии, ему позвонили на мобильный и попросили выйти на улицу. Через считанные мгновения раздались выстрелы. Приехавшие по вызову врачи были бессильны чем-либо помочь.
Считается, что это резонансное преступление могло оказаться местью в рамках конфликта двух криминальных кланов Захария Калашова (Шакро Молодой) и Тариэла Ониани. Дато Панкисский, как утверждается, принадлежал ко второму клану.
|
В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы
|
22 декабря 2017, 01:30
|
Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями
Исследователи из Гарвардского университета в Кембридже сделали заключение, что повреждение одного из участков мозга может стать причиной совершения преступления. Как отмечают ученые, изменения в головном мозге могут произойти и без механических повреждений. Причиной этому может стать также стресс или генетическая …
|
19 декабря 2017, 02:22
|
В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова
В Самаре Куйбышевский районный суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова. Перед служителями Фемиды предстали исполнитель Денис Ковергин и Радик Хайретдинову, который согласно материалам уголовного дела, причастен к незаконному обороту оружия. Напомним, бизнесмен был найден мертвым на своем катере на …
|
14 декабря 2017, 04:32
|
В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша
|
5 декабря 2017, 03:52
|
В Самаре СК направил в суд дело убившего своих родителей сына
В Самаре в федеральный суд Самарского района направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве собственных родителей. Его нужно отправить на принудительное лечение, считают специалисты. Преступление было совершено 23 февраля 2017 года в квартире дома по улице …
|
5 декабря 2017, 08:26
|
Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple
|
14 ноября 2017, 05:10
|
Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио
Стражи порядка обнаружили девять тел в пригороде японской столицы. В частности, речь идет о двух обезглавленных.
|
31 октября 2017, 12:22
|
В московском ресторане задержали криминального авторитета Ткача Няганьского
В российской столице представители силовых структур задержали 37-летнего Андрея Ткаченко, известного как вор в законе Ткач Няганьский. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
|
23 июня 2017, 05:55
|
СМИ узнали о гибели выпавшего из окна в Новой Москве криминального авторитета
|
14 марта 2017, 03:18
|
В центре Москвы задержан грузинский криминальный авторитет Нодар Тбилисский
Один из лидеров криминального мира Нодар Алоян, более известный в определенных кругах как Нодар Тбилисский, задержан в центре российской столицы. Об этом сообщают отечественные средства массовой информации.
|
11 августа 2016, 02:50
|
В Екатеринбурге на воровской сходке задержаны 167 человек
Полиция и ФСБ пресекли попытку встречи криминальных лидеров в одном из ресторанов Екатеринбурга. Спецоперация прошла нынешней ночью в заведении на проспекте Космонавтов, где представители преступных сообществ намеревались обсудить острую тему распределения сфер влияния на территории Среднего Урала.
Как рассказывают отечественные …
|
31 марта 2016, 04:23