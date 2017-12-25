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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова

В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова

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61-летний Ноэль Браун нередко делал ставки у букмекеров. О том, что накануне он сорвал 

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В Самаре СК направил в суд дело убившего своих родителей сына

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Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

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 «Десять подозреваемых на пяти мопедах вломились в магазин, разбив стекло, и забрали продукцию Apple», — проинформировали в 

14 ноября 2017, 05:10
Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Стражи порядка обнаружили девять тел в пригороде японской столицы. В частности, речь идет о двух обезглавленных.
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31 октября 2017, 12:22
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В московском ресторане задержали криминального авторитета Ткача Няганьского

В российской столице представители силовых структур задержали 37-летнего Андрея Ткаченко, известного как вор в законе Ткач Няганьский. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
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23 июня 2017, 05:55
СМИ узнали о гибели выпавшего из окна в Новой Москве криминального авторитета

СМИ узнали о гибели выпавшего из окна в Новой Москве криминального авторитета

В Новой Москве из окна выпал криминальный авторитет, известный в определенных кругах как Француз. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Следов борьбы в подъезде обнаружено не было. Как отмечает собеседник агентства, погибший долгое время 

14 марта 2017, 03:18
В центре Москвы задержан грузинский криминальный авторитет Нодар Тбилисский

В центре Москвы задержан грузинский криминальный авторитет Нодар Тбилисский

Один из лидеров криминального мира Нодар Алоян, более известный в определенных кругах как Нодар Тбилисский, задержан в центре российской столицы. Об этом сообщают отечественные средства массовой информации.
Задержанный находился в международном розыске за преступления, совершенные в Бельгии и Франции. Так 

11 августа 2016, 02:50
В Екатеринбурге на воровской сходке задержаны 167 человек

В Екатеринбурге на воровской сходке задержаны 167 человек

Полиция и ФСБ пресекли попытку встречи криминальных лидеров в одном из ресторанов Екатеринбурга. Спецоперация прошла нынешней ночью в заведении на проспекте Космонавтов, где представители преступных сообществ намеревались обсудить острую тему распределения сфер влияния на территории Среднего Урала.
Как рассказывают отечественные 
31 марта 2016, 04:23
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