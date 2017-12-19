Исследователи из Гарвардского университета в Кембридже сделали заключение, что повреждение одного из участков мозга может стать причиной совершения преступления. Как отмечают ученые, изменения в головном мозге могут произойти и без механических повреждений. Причиной этому может стать также стресс или генетическая предрасположенность организма.
Ранее в истории уже рассматривали случаи, когда люди после черепно-мозговых травм совершали преступные действия. Но из-за того, что у преступников были повреждены различные области мозга - предыдущие исследования данного феномена не дали результатов.
Поэтому ученые из Гарвардского университета рассмотрели поврежденные области мозга у 17 преступников и выяснили, какие сети мозга были затронуты. Было установлено, что данные участки входят в одну функциональную сеть, участвующую в принятии этически правильных решений. Сюда относится префронтальная кора, передние височные доли и центр вознаграждения в прилежащем ядре головного мозга.
Стоит отметить, что травма мозга в вышеперечисленных областях не может стать единственной причиной того, что человек обязательно станет преступником.
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