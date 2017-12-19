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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

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В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног

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Мужчину быстро отправили в стационар. Операцию врачи больницы проводили на протяжении полутора часов. В итоге они смогли спасти жизнь 

14 ноября 2017, 09:15
Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Стражи порядка обнаружили девять тел в пригороде японской столицы. В частности, речь идет о двух обезглавленных.
По подозрению в этом беспрецедентном злодеянии правоохранители задержали 27-летнего Такахиро Шираиши. Мужчина уже дал признательные показания. Он заявил, что «проделал некоторые операции с телами 

31 октября 2017, 12:22
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Стали известны подробности разбойного нападения на аптеку в Самаре

Очередное вооруженное ограбление в Самаре. На этот раз целью злоумышленников стала выручка аптеки на Стара-Загоре, принадлежащей к крупной самарской сети "Вита".
Ограбление произошло за 10 минут до закрытия. Очевидцы рассказывают, накануне вечером в помещение ворвались двое вооруженных мужчин в медицинских 

9 октября 2017, 07:50
До 2-х лет тюрьмы: Житель самарского села Светлое Поле разбил клюшкой голову ребенку

До 2-х лет тюрьмы: Житель самарского села Светлое Поле разбил клюшкой голову ребенку

В селе Светлое Поле Красноярского района 21-летнего местного жителя обвиняют в умышленном нанесении травмы несовершеннолетнему хоккейной клюшкой на льду, сообщает прокуратура Самарской области.
 
Как установили в надзорном ведомстве, в конце декабря прошлого года молодой человек играл в хоккей на 
26 августа 2017, 04:12
49-летняя туристка из Самары сломала ногу в горах на Кольском полуострове

49-летняя туристка из Самары сломала ногу в горах на Кольском полуострове

В Хибинах с травмой ноги эвакуировали туристку из Самары, передает ГУ МЧС по Мурманской области. По информации ведомства, женщина входила в состав тургруппы. Вместе со своими знакомыми она совершала пеший поход. Однако на перевале Чорргор путешественница повредила ногу. На место 
5 августа 2017, 04:33
В Новокуйбышевске рухнул гусеничный кран: рабочий сломал ногу

В Новокуйбышевске рухнул гусеничный кран: рабочий сломал ногу

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия на одной из строек в Новокуйбышевске. Там рухнул гусеничный кран. Видео с места происшествия сняли очевидцы.

Как пишет 63.ru, инцидент случился на улице Свердлова. В результате рабочий сломал ногу. Его госпитализировали в больницу.
28 июня 2017, 10:51
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