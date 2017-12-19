49-летняя туристка из Самары сломала ногу в горах на Кольском полуострове В Хибинах с травмой ноги эвакуировали туристку из Самары, передает ГУ МЧС по Мурманской области. По информации ведомства, женщина входила в состав тургруппы. Вместе со своими знакомыми она совершала пеший поход. Однако на перевале Чорргор путешественница повредила ногу. На место …