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Материалы по теме:

Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, 

13 марта 2018, 12:22
В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В совершении мошенничества подозревается директор одной из тольяттинских фирм. По версии следствия, менеджер оформила поддельные документы о расходовании 250 тысяч рублей. По бумагам эти деньги должны были пойти на обучение и стажировку работников организации, находящихся под риском увольнения. На деле 

13 марта 2018, 11:47
СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

В Сызрани сотрудники местного отдела СК начали проверку по факту обнаружения на месте пожара двух тел. В ведомстве подтвердили: погибшие – братья. Одному было 50 лет, второму 59. Как уже рассказывала «ТЕРРА», пожар произошел в понедельник, 12 марта, в 21:34. 
13 марта 2018, 11:47
Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти

Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти

На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что на площадке подъезда дома по улице 70 лет Октября обнаружен труп убитого 38-летнего мужчины. О происшествии сообщила сожительница погибшего.

Прибывшие на место оперативники приступили к расследованию. Оказалось, что убитый часто ссорился 

13 марта 2018, 11:23
Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани

Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани

Неравнодушный подросток из Сызрани помог спасти голубя, который запутался в ветвях дерева около дома №34 по улице 50 лет Октября. Мальчик позвонил в Аварийно-спасательную службу и попросил о помощи. Поначалу специалисты попытались объяснить, что они выручают из беды только людей. 
13 марта 2018, 10:23
Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани

Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани

Крупный пожар произошел 12 марта в Сызрани. Примерно в 21:20 загорелись постройки во дворе честного дома №51 по улице Транспортной.

Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. В его тушении принимали участие 25 человек. На ликвидацию возгорания у специалистов ушло 
13 марта 2018, 09:01
Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.

Оказалось, что мужчина 

12 марта 2018, 05:07
В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

Полицейские Ставропольского района области расследуют уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Димитровграда. Мужчина подозревается в совершении сразу 53 краж.

По версии правоохранителей, злоумышленник орудовал в 13 населенных пунктах. В пустые жилые дома мужчина проникал разными способами: взламывал замки, а также повреждал 

12 марта 2018, 12:31
15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

В полицию Тольятти вместе с родителями обратился 17-летний парень. Он сообщил о том, что стал жертвой ограбления. Возле торгового центра на улице Победы к молодому человеку подошел подросток и потребовал отдать ему мобильный телефон. Потерпевший решил не связываться с преступником, 

19 февраля 2018, 07:48
Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

15 февраля в Москве состоялось торжественное награждение 164 молодых героев Российской Федерации общественной наградой «Горячее сердце». Нагрудный знак символизирует бескорыстную готовность к помощи в трудных жизненных ситуациях.

В число награжденных 
16 февраля 2018, 05:10
Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Накануне ночью сотрудники полиции Оренбурга получили сообщение об ограблении продуктового магазина на улице Аксакова.

Как сообщила оперативным работникам 18-летняя “потерпевшая”, двое преступников проникли в магазин и, ударив продавца, похитили из кассы 4 тысячи рублей.

Но в ходе оперативно-разыскных действий правоохранители установили, что 

12 февраля 2018, 04:31
Тольяттинец украл телефон у плачущей девушки

Тольяттинец украл телефон у плачущей девушки

Тольяттинские полицейские раскрыли преступление, совершенное в конце прошлого года. К правоохранителям обратилась 27-летняя женщина, и рассказала свою грустную историю. Вечером 26 декабря она возвращалась со свидания. Девушка поссорилась со своим кавалером, и была сильно расстроена. Чтобы успокоиться, она присела на 

30 января 2018, 04:00
Тольяттинец украл из ломбарда украшения на 600 тысяч рублей

Тольяттинец украл из ломбарда украшения на 600 тысяч рублей

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление ломбарда, которое произошло еще в мае прошлого года. По версии правоохранителей, преступление совершил 23-летний безработный местный житель.

Молодой человек раздобыл пистолет и отправился с ним на «дело». Зайдя в ломбард, злоумышленник наставил оружие на сотрудника, и забрал 

9 января 2018, 11:52
В Тольятти сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард

В Тольятти сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард

В Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли кражу компьютера. Сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард. Представители вневедомственной охраны рассказали, что во время патрулирования в Комсомольском районе заметили на улице Ушакова мужчину, который заметив экипаж силовиков, попытался скрыться. Убежать 

23 ноября 2017, 12:16
Владельцы ломбардов столкнулись с новой схемой обналичивания денег

Владельцы ломбардов столкнулись с новой схемой обналичивания денег

Владельцы ломбардов рассказали о новой схеме обналичивания денег. Об этом информируют российские агентства.
Суть схемы заключается в том, что клиенты сдают ценные вещи, а буквально через считанные минуты возвращаются, чтобы получить их назад, выкупив через кредитную карту. Смысл операции кроется 

6 апреля 2017, 02:07
Больше половины рынка микрофинансовых организаций Самарской области составляют ломбарды

Больше половины рынка микрофинансовых организаций Самарской области составляют ломбарды

По информации отделения ЦБ РФ по Самарской области, в структуре микрофинансового рынка 56% занимают ломбарды. И только 15 процентов сами микрофинансовые организации. Сейчас 17,5 тысяч самарцев являются такими заемщиками. Портфель займов составляет на сентябрь 768 миллионов.
20 октября 2016, 06:06
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