С заявлением в полицию обратилась 22-летняя жительница Сызрани. Он рассказала, что ее ограбил ее же молодой человек. Ссора между ними разгорелась в тот момент, когда 22-летний парень собирался ехать в Самару. Он попросил у девушки денег на дорогу, но получил отказ. Тогда злоумышленник вытащил из сумки подруги планшетный компьютер и ушел.
Правоохранители составили ориентировку на подозреваемого и разослали ее по всем постам. Вскоре молодого человека задержали в ломбарде, в который он пытался сдать украденный аппарат. После того как парня доставили в отделение, он сразу сознался в преступлении.
На мужчину заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Он может получить до четырех лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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