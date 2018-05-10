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Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

В Самаре десятки домов могут временно отключить от водоснабжения для проведения плановых работ на коммуникациях. Предварительный график плановых отключений опубликовали «Самарские коммунальные системы». 25 апреля запланированы работы в районе 116 километра и в районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной и 
24 апреля 2018, 11:45
Понизят напор воды в Зубчаниновке и многоэтажках на Антонова-Овсеенко

Понизят напор воды в Зубчаниновке и многоэтажках на Антонова-Овсеенко

В Самаре в связи с плановыми работами на системах водоснабжения может быть понижен напор холодной воды в поселке Зубчаниновка и многоэтажках на улице Антонова-Овсеенко. «Информация о плановых отключениях, размещаемая в рубрике сайта «Диспетчерская», носит предварительный информационный характер», - уточнили в СКС.

Во 

17 апреля 2018, 11:01
Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев

Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев

В Самаре на этой неделе в некоторых частях города воду местным жителям планируют подвозить бойлерами. В домах воду могут временно отключить из-за плановых работ на системах водоснабжения. Адреса и сроки опубликованы на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

«Информация 
9 апреля 2018, 08:02
Деталь паровой машины 19 века нашли в земле в Самаре

Деталь паровой машины 19 века нашли в земле в Самаре

В Самаре при работе на водоводе в районе Ульяновского спуска нашли деталь старинной паровой машины 19 века. Фото находки и официальный комментарий опубликовала пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы». Этот артефакт станет 
9 апреля 2018, 01:26
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