В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – Франция и 20:00 Нигерия – Аргентина. В Самаре ранее прошли три игры: Коста-Рика – Сербия 0:1, Дания – Австралия 1:1, Россия – Уругвай 0:3. Впереди еще три матча ЧМ на стадионе «Самара Арена»: 28 июня Колумбия – Сенегал, 2 июля матч 1/8 финала, 7 июля матч 1/4 финала.
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Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре
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26 июня 2018, 12:04
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В блогах: «Авария на многострадальном перекрестке»
Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе "Самарский край" сообщает об очередном ДТП с участием 4 машин на Мехзаводе. "Когда-то, когда деревья были выше, а сахар слаще, на Мехзавод, в сторону 10 и 11 кварталов, можно было заехать с трех съездов. …
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26 июня 2018, 09:44
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В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре
Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья …
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26 июня 2018, 09:40
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Стало известно, сколько зрителей собрал на стадионе матч Россия-Уругвай
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26 июня 2018, 08:35
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Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей
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26 июня 2018, 07:55
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В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии
В польской столице Варшаве хотят снести памятник Благодарности Красной армии. Он установлен в Скарышевском районе на правом берегу Вислы.
Как передает ТАСС, судьба памятника сейчас зависит от позиции польского Музея национальной истории. Если его специалисты дадут положительное заключение, …
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25 июня 2018, 10:23
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Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»
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25 июня 2018, 08:47
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Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"
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25 июня 2018, 09:53
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Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару
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25 июня 2018, 09:38
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Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре
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22 июня 2018, 02:57
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Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре
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22 июня 2018, 11:53
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Фото в блогах: «Ядовитое облако»
Зритель телеканала "ТЕРРА" Андрей Любко сигнализирует в сети "ВКонтакте" о чрезвычайной ситуации в поселке Безенчук. Любко утверждает, что уже неделю весь посёлок накрывает ядовитое облако дыма с близлежащей горящей свалки. Дышать невозможно. Страдают все жители, особенно дети. Есть зафиксированные обращения …
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21 июня 2018, 07:00
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В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»
Самарец Олег Ракшин поведал в "Фейсбуке", что в пятницу в Самаре обсудили с корреспондентами чешского телевидения проблему установки памятника легионерам: "Интервью прошло в дружеской обстановке. Узнал много интересного. Оказывается, события 1968 года для чехов страшнее, чем германская оккупация. Позабавило …
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4 июня 2018, 09:50
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Самарский «памятник должнику» перевезли на новое место
В Самаре трехтонный «памятник должнику» перевезли на новое место. «Напоминание о долге за водоснабжение, весом в три тонны, установленное накануне около дома должника в Зубчаниновке, полностью оправдало себя. Должник бегом отправился в кассу СКС оплачивать долги, накопленные за несколько предыдущих …
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11 мая 2018, 04:16
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Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре
Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Сергий, …
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7 мая 2018, 04:01