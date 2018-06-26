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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева во вторник продолжится фестиваль болельщиков. Напомним, он открылся одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится до завершения мундиаля 15 июля. Появилось расписание фанфеста на 26 июня. Фанзона откроется в 16 часов. Запланированы концерты групп «Оркестр 

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В блогах: «Авария на многострадальном перекрестке»

В блогах: «Авария на многострадальном перекрестке»

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В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья 
26 июня 2018, 09:40
Стало известно, сколько зрителей собрал на стадионе матч Россия-Уругвай

Стало известно, сколько зрителей собрал на стадионе матч Россия-Уругвай

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая прошел 25 июня на стадионе «Самара Арена». Только со зрительских трибун за встречей наблюдали 41 970 человек. Об этом сообщается на сайте FIFA.

Напомним, игра завершилась разгромным поражением россиян 

26 июня 2018, 08:35
Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей

Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей

Матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая собрал аншлаг не только на стадионе, но и на площадке Фестиваля болельщиков. Поддержать нашу команду на площадь Куйбышева пришли около 20 тысяч человек. Зрителей оказалось настолько много, что всех желающих 

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В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии

В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии

В польской столице Варшаве хотят снести памятник Благодарности Красной армии. Он установлен в Скарышевском районе на правом берегу Вислы.

Как передает ТАСС, судьба памятника сейчас зависит от позиции польского Музея национальной истории. Если его специалисты дадут положительное заключение, 
25 июня 2018, 10:23
Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»

Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»

В Самаре завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая. Игра завершилась полным разгромом наших соотечественников.

Первый гол уругвайцы забили в ворота россиян уже на 10-й минуте. После нарушения Суарес безупречно исполнил штрафной и вывел свою 

25 июня 2018, 08:47
Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на

Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"

В Самаре в понедельник, 25 июня, ожидается жара до +35 градусов по Цельсию. На стадионе «Самара Арена» состоится матч ЧМ-2018: Россия – Уругвай. Начало – в 18 часов. Входные ворота на арену откроют за три часа до старта – в 

25 июня 2018, 09:53
Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару

Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару

В Самару на бесплатных поездах приедут более 4 тысяч болельщиков из 60 с лишним стран. Ожидается около 300 фанатов из Уругвая, российские болельщики, а также из Китая, Англии, Швейцарии и других стран. В понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» 

25 июня 2018, 09:38
Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

В Самаре в пятницу, 22 июня, на Московском шоссе произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта и кареты скорой помощи. Утром три машины столкнулись «паровозиком» возле станции метро «Московская». В результате скорая помощь оказалась зажата между маршруткой и микроавтобусом Fiat. 
22 июня 2018, 02:57
Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

В Самару на ЧМ-2018 приехали иностранные полицейские. Их в день матча ЧМ-2018 между сборными Австралии и Дании видели в фан-зоне на площади Куйбышева. За день до этого сотрудникам правоохранительных органов провели экскурсию в музее Алабина. В соцсети появились фотографии. Самарцы 
22 июня 2018, 11:53
Фото в блогах: «Ядовитое облако»

Фото в блогах: «Ядовитое облако»

Зритель телеканала "ТЕРРА" Андрей Любко сигнализирует в сети "ВКонтакте" о чрезвычайной ситуации в поселке Безенчук. Любко утверждает, что уже неделю весь посёлок накрывает ядовитое облако дыма с близлежащей горящей свалки. Дышать невозможно. Страдают все жители, особенно дети. Есть зафиксированные обращения 

21 июня 2018, 07:00
В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»

В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»

Самарец Олег Ракшин поведал в "Фейсбуке", что в пятницу в Самаре обсудили с корреспондентами чешского телевидения проблему установки памятника легионерам: "Интервью прошло в дружеской обстановке. Узнал много интересного. Оказывается, события 1968 года для чехов страшнее, чем германская оккупация. Позабавило 
4 июня 2018, 09:50
Самарский «памятник должнику» перевезли на новое место

Самарский «памятник должнику» перевезли на новое место

В Самаре трехтонный «памятник должнику» перевезли на новое место. «Напоминание о долге за водоснабжение, весом в три тонны, установленное накануне около дома должника в Зубчаниновке, полностью оправдало себя. Должник бегом отправился в кассу СКС оплачивать долги, накопленные за несколько предыдущих 
11 мая 2018, 04:16
Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Сергий, 

7 мая 2018, 04:01
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