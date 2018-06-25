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Материалы по теме:

В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»

В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»

Самарец Олег Ракшин поведал в "Фейсбуке", что в пятницу в Самаре обсудили с корреспондентами чешского телевидения проблему установки памятника легионерам: "Интервью прошло в дружеской обстановке. Узнал много интересного. Оказывается, события 1968 года для чехов страшнее, чем германская оккупация. Позабавило 
4 июня 2018, 09:50
Самарский «памятник должнику» перевезли на новое место

Самарский «памятник должнику» перевезли на новое место

В Самаре трехтонный «памятник должнику» перевезли на новое место. «Напоминание о долге за водоснабжение, весом в три тонны, установленное накануне около дома должника в Зубчаниновке, полностью оправдало себя. Должник бегом отправился в кассу СКС оплачивать долги, накопленные за несколько предыдущих 
11 мая 2018, 04:16
Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Сергий, 

7 мая 2018, 04:01
2,1 млн рублей на снос недостроя на пр. К. Маркса выделит мэрия Самары

2,1 млн рублей на снос недостроя на пр. К. Маркса выделит мэрия Самары

В Самаре мэрия выделит 2,1 миллиона рублей на снос недостроя, расположенного по адресу проспект Карла Маркса, 10 «а». Сейчас власти ищут подрядчика. Документы опубликованы на сайте госзакупок. Объект представляет собой здание переменной этажности – 2-3 этажа. Его площадь 1100 квадратных 

25 апреля 2018, 01:33
Памятник конструктору Дмитрию Козлову установят в Самаре

Памятник конструктору Дмитрию Козлову установят в Самаре

В Самаре в сквере Фадеева на проспекте Ленина между улицами Первомайской и Осипенко установят памятник конструктору завода «Прогресс» Дмитрию Козлову. Три макета памятника подготовил скульптор Карен Саркисов, который создал для Самары ряд известных скульптур – в частности князя Засекина на 

12 апреля 2018, 12:03
В Самаре сносят Дворец Спорта

В Самаре сносят Дворец Спорта

В Самаре начали сносить Дворец Спорта на улице Молодогвардейской. Демонтаж займет около 2,5 месяцев.
Напомним, здание, в котором выступал с концертами Владимир Высоцкий и долгое время играли хоккеисты ЦСК ВВС было построено еще в 1966 году, и в последнее время 

21 августа 2017, 06:10
Дворец спорта ЦСК ВВС в Самаре снесут за 75,8 млн рублей

Дворец спорта ЦСК ВВС в Самаре снесут за 75,8 млн рублей

9 июня власти Самарской области собираются по итогам торгов определить подрядчика, который демонтирует здание Дворца спорта в Ленинском районе губернской столицы, на улице Молодогвардейской, 222.
Работы по ликвидации объекта правительство оценивает в 75,8 миллиона рублей. Победителю предстоит снести Дворец спорта 

22 мая 2017, 07:19
«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, находившийся рядом с Дворцом спорта ЦСК ВВС. Монумент на днях разобрали и увезли на хранение. Это сделано по причине запланированной реконструкции спортивного комплекса.
Некоторое время назад говорилось о возможном переносе памятника через дорогу, к 

15 мая 2017, 04:09
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