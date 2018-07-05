В областной столице продолжается снос незаконно возведенных объектов. Постановления об этом были опубликованы на сайте самарской мэрии. В ближайшие месяцы будут демонтированы нежилое здание и забор, расположенные на улице Травяной около участка №34 в Октябрьском районе Самары. До 31 декабря этого года от незаконных строений должны освободить землю под будкой охраны на улице Калинина 23а, рестораном на проспекте Кирова, 385Б и на участке №4 на Пятой линии Поляны Фрунзе в Кировском районе города.
В течение семи дней после подписания постановления владельцу незаконного строения должны отправить копию документа. Если он не уберет объект своими силами, то сделать это придется представителям городских властей.
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