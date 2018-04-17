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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Потоп на Заводском шоссе в Самаре: дорога превратилась в каток

Потоп на Заводском шоссе в Самаре: дорога превратилась в каток

В ночь с пятницы на субботу, с 16 на 17 февраля, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. Как сообщают очевидцы в паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», на Заводском шоссе прорвало водопровод.
 
«От Дипорта в сторону 
17 февраля 2018, 02:08
В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды

В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды

Сегодня, 13 августа, утром в Самаре произошла крупная коммунальная авария. В поселке Зубчаниновка прорвало магистральную трубу водопровода, сообщает 63.ru со ссылкой на «Самарские коммунальные системы».

Дежурная бригада выехала на место, произвела обследование участка. Сотрудники СКС выявили место утечки из 
13 августа 2017, 12:47
Речка с водопадом: В Самаре прорвало трубу на Молодогвардейской

Речка с водопадом: В Самаре прорвало трубу на Молодогвардейской

Вода затопила проезжую часть и тротуар, пишет портал 63.ru. Сегодня, 30 июля, в Самаре затопило улицу Молодогвардейскую. Вода из места прорыва разлилась по проезжей части и тротуар. Дорога в самом центре города превратилась в настоящую реку с водопадом. Очевидцам 
30 июля 2017, 06:03
На Стара-Загоре прорвало теплотрассу: три микрорайона остались без горячей воды

На Стара-Загоре прорвало теплотрассу: три микрорайона остались без горячей воды

Сегодня, 12 июля, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. На улице Стара-Загора в районе дома № 183 прорвало теплотрассу диаметром 800 мм, сообщает "Предприятие тепловых сетей".
 
В результате жители 3-х микрорайонов города – 8-го, 12-го и 13-го - вновь 

12 июля 2017, 10:58
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