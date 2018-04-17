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Потоп на Заводском шоссе в Самаре: дорога превратилась в каток
В ночь с пятницы на субботу, с 16 на 17 февраля, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. Как сообщают очевидцы в паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», на Заводском шоссе прорвало водопровод.
«От Дипорта в сторону …
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17 февраля 2018, 02:08
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В Зубчаниновке прорвало трубу: 4,5 тысячи человек остались без воды
Сегодня, 13 августа, утром в Самаре произошла крупная коммунальная авария. В поселке Зубчаниновка прорвало магистральную трубу водопровода, сообщает 63.ru со ссылкой на «Самарские коммунальные системы».
Дежурная бригада выехала на место, произвела обследование участка. Сотрудники СКС выявили место утечки из …
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13 августа 2017, 12:47
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Речка с водопадом: В Самаре прорвало трубу на Молодогвардейской
Вода затопила проезжую часть и тротуар, пишет портал 63.ru. Сегодня, 30 июля, в Самаре затопило улицу Молодогвардейскую. Вода из места прорыва разлилась по проезжей части и тротуар. Дорога в самом центре города превратилась в настоящую реку с водопадом. Очевидцам …
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30 июля 2017, 06:03
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На Стара-Загоре прорвало теплотрассу: три микрорайона остались без горячей воды
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12 июля 2017, 10:58