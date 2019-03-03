В Самаре из-за ремонта подземного перехода перекроют Московское шоссе у завода Тарасова 1 июля в областной столице будет ограничено движение на участке Московского шоссе рядом с заводом им. Тарасова. Это связано с ремонтом подземного пешеходного перехода.

Для проезда автотранспорта оставят две полосы движения, по одной в каждом направлении.

Ожидается, что ремонт перехода …