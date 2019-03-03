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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине
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2 марта 2019, 10:05
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В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права
В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала …
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2 марта 2019, 08:20
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Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО
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1 марта 2019, 10:42
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В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта …
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1 марта 2019, 05:10
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В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка
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1 марта 2019, 02:57
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде
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1 марта 2019, 02:21
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Баня сгорела в четверг в Сызрани
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1 марта 2019, 10:37
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В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость
Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, он затронул тему обращения с коммунальными отходами.
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25 февраля 2019, 06:01
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Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли
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24 февраля 2019, 11:26
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Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»
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22 февраля 2019, 09:34
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В Самаре только в одном месте утилизируют ртутные лампы и градусники
Ежемесячно на единственное в Самаре специализированное предприятие по переработке бытовых ртутьсодержащих отходов привозится порядка 30 тысяч ламп и термометров. По оценкам экспертов, для столицы 63-го региона это менее трети от всех отслуживших свой срок опасных изделий, что сопоставимо с общероссийскими …
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21 февраля 2019, 11:40
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В Самарской области ветер усилится до 15-18 м/с
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20 февраля 2019, 03:16
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С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности
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19 февраля 2019, 02:43
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В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик
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19 февраля 2019, 10:42
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В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме
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18 февраля 2019, 03:01
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В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?
"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, …
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17 октября 2018, 11:02
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В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок
В Самарской области насчитали 288 несанкционированных свалок, ранее их было около 700.
- Динамика заметная, но сказать, что нас это устраивает, невозможно, - прокомментировал ситуацию губернатор Дмитрий Азаров.
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3 октября 2018, 09:42
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В Самаре из-за ремонта подземного перехода перекроют Московское шоссе у завода Тарасова
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30 июня 2014, 01:56
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