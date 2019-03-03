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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 01.03.2019 
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Материалы по теме:

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

В пятницу, 1 марта, в Сызранском районе произошла крупная авария: на 905 километре федеральной трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два большегруза. От удара одна из фур была смята, водителя зажало в кабине. В 22:03 на место происшествия выехала 
2 марта 2019, 10:05
В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала 
2 марта 2019, 08:20
Новая ведущая программы

Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО

В ближайшие сутки, до 19:00 субботы, 2 марта, в Самарской области прогнозируют облачную погоду, снег и мокрый снег, местами сильный, слабую метель и гололед. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы температура воздуха составит 0, -5 
1 марта 2019, 10:42
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта 
1 марта 2019, 05:10
В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В пятницу, 1 марта, произошла крупная дорожная авария в Тольятти - сотрудникам ГИБДД даже пришлось временно ограничить движение со стороны Автозаводского района. Около полудня в Зеленой зоне столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3. На место аварии выехали оперативные службы. Как 
1 марта 2019, 02:57
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Советском районе областной столицы случилось ЧП - в четверг, 28 февраля, в доме №108 по Южному проезду под тяжестью мокрого снега обвалилась крыша. Как пояснили в горадминистрации, обрушилась часть кровли (примерно 20%) дома 1950 года постройки.
 
- Угрозы для жизни 
1 марта 2019, 02:21
Баня сгорела в четверг в Сызрани

Баня сгорела в четверг в Сызрани

Вечером, 28 февраля крупный пожар произошел в Сызрани. В 22:00 поступило сообщение о том, что на улице Хабаровской загорелась баня, расположенная рядом с домом №18. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Для тушения огня привлекли 20 человек и 6 
1 марта 2019, 10:37
В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость

В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, он затронул тему обращения с коммунальными отходами.

«Многие полигоны переполнены, десятилетиями скапливались там отходы, - напомнил глава государства. - Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, 

25 февраля 2019, 06:01
Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли

Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли

В ночь на воскресенье, 24 февраля, в Сызрани произошел пожар в многоэтажке № 3 на улице Баженова. Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме поступил в 02:44, в одной из квартир горели домашние вещи. На месте событий работал 31 пожарный, они 
24 февраля 2019, 11:26
Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

В пятницу, 22 февраля, уровень опасности в Самарской области понизился с «оранжевого» на «желтый». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, «желтый уровень опасности» был введен с 08:30 22 февраля. По информации Приволжского УГМС, до семи часов вечера пятницы на территории 
22 февраля 2019, 09:34
В Самаре только в одном месте утилизируют ртутные лампы и градусники

В Самаре только в одном месте утилизируют ртутные лампы и градусники

Ежемесячно на единственное в Самаре специализированное предприятие по переработке бытовых ртутьсодержащих отходов привозится порядка 30 тысяч ламп и термометров. По оценкам экспертов, для столицы 63-го региона это менее трети от всех отслуживших свой срок опасных изделий, что сопоставимо с общероссийскими 
21 февраля 2019, 11:40
В Самарской области ветер усилится до 15-18 м/с

В Самарской области ветер усилится до 15-18 м/с

Жителей Самарской области предупреждают об усилении ветра. По данным Приволжского УГМС, с вечера среды, 20 февраля, до 19:00 21 февраля местами прогнозируются порывы ветра до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха по области упадет до -5, -10 градусов, днем столбик термометра 
20 февраля 2019, 03:16
С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

Ночь на вторник, 19 февраля, была у сотрудников ГУ МЧС сложной и бессонной: в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности, поступило более 6000 звонков. В Волжском, Приволжском, Сызранском районах дул сильный ветер со скоростью 24 м/с. Кроме того, была метель, 
19 февраля 2019, 02:43
В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик

В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик

Рано утром во вторник, 19 февраля, пожарным пришлось тушить крупное возгорание в ЖК Кошелев-Парк в Волжском районе. Сигнал о ЧП поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 06:07. На стройплощадке, расположенной на 50-й очереди, горели шесть строительных 
19 февраля 2019, 10:42
В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В воскресенье, 17 февраля, произошел пожар в Комсомольском районе Тольятти. В 18:21 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре на территории садового некоммерческого товарищества «Вишенка-5». Там горел дачный дом на 
18 февраля 2019, 03:01
В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, 
17 октября 2018, 11:02
В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок

В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок

В Самарской области насчитали 288 несанкционированных свалок, ранее их было около 700. 
 
- Динамика заметная, но сказать, что нас это устраивает, невозможно, - прокомментировал ситуацию губернатор Дмитрий Азаров.
 
Он поручил руководителю министерства энергетики и ЖКХ Сергею Маркову создать межведомственную группу 
3 октября 2018, 09:42
В Самаре из-за ремонта подземного перехода перекроют Московское шоссе у завода Тарасова

В Самаре из-за ремонта подземного перехода перекроют Московское шоссе у завода Тарасова

1 июля в областной столице будет ограничено движение на участке Московского шоссе рядом с заводом им. Тарасова. Это связано с ремонтом подземного пешеходного перехода.
Для проезда автотранспорта оставят две полосы движения, по одной в каждом направлении.
Ожидается, что ремонт перехода 

30 июня 2014, 01:56
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