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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Какая погода ждет самарцев в выходные?

Какая погода ждет самарцев в выходные?

В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В Сети появились фотографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш и выкорчевали деревья. 

21 июля 2017, 01:16
Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом

Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом

В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В сети появились фтографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш, выкорчевали деревья.
21 июля 2017, 12:37
На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»

На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»

Стало известно о подробностях конфликта дачников и коммерсантов на территории неподалеку от самарского ТРК «Амбар»
 
Около 200 человек спорят за сотки с коммерческими организациями и чиновниками. Стоимость 4 гектаров свыше 160 миллионов рублей. Земля прилегает к Южному шоссе. Подробности 
20 июля 2017, 10:37
В Самарской области наступило опасное время

В Самарской области наступило опасное время

Режим высокой пожарной опасности в самарских лесах продлен. 4 класс по прогнозу синоптиков в регионе сохранится как минимум до 21 июля. Напомним, предупреждение разослали в минувшие выходные. Вместе с тем, до конца рабочей недели ожидаются кратковременные дожди. Возможны грозы, передает 
20 июля 2017, 02:04
Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян

Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян

Свыше 58% россиян испытывают неудобства по поводу погодных аномалий летом 2017 года. При этом 60% из них заявили в связи с этим о плохом самочувствии и настроении. Таковы последние итоги опроса ВЦИОМ.
Подобная тенденция отмечается во всех российских регионах, как 

19 июля 2017, 11:18
Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Американское издание Geophysical Research Letters рассказывает о разрушительных последствиях для Земли в случае падения гигантского астероида. Коллектив ученых создал компьютерную модель, сымитировав падение свыше 50 000 астероидов - от самых маленьких, до тех, чей размер составляет сотни метров в диаметре.

5 июля 2017, 01:13
СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году

СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году

В ряде средств массовой информации появились сообщения, что по причине особого положения Юпитера и Венеры наша планета погрузится во тьму на 15 дней. При этом авторы публикаций ссылаются на экспертов американского космического ведомства или даже на экс-руководителя NASA Чарльза Болдена.

23 июня 2017, 07:57
В Самаре церковь получила почти 2 гектара земли в районе ТЦ «Космопорт»

В Самаре церковь получила почти 2 гектара земли в районе ТЦ «Космопорт»

Самарская мэрия разрешила Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца, который находится на улице Карбышева, начать разработку проектов планировки и межевания участка в Советском районе города. Соответствующее распоряжение городских властей, опубликовано на сайте мэрии. Согласно документам, религиозной организации под капитальное 
15 июня 2017, 12:34
Новая жертва Бермудского треугольника: разбился самолет с четырьмя людьми

Новая жертва Бермудского треугольника: разбился самолет с четырьмя людьми

Береговая охрана Соединенных Штатов обнаружила обломки частного легкомоторного воздушного судна. Самолет пропал близ Багамских островов в печально известном Бермудском треугольнике.
Фрагменты фюзеляжа найдены в 30 км от острова Эльютера. Также на поверхности воды видны следы горючего. Спасатели пытаются отыскать людей, 

17 мая 2017, 11:17
Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле

Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле

Геологи определили, что глобальное изменение состава земной атмосферы, которому дали наименование «кислородная катастрофа», случилось на 100 млн лет ранее, чем считали ученые прежде. Итоги соответствующего исследования появились на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые располагают сегодня 

8 февраля 2017, 09:34
Ученые: США под угрозой уничтожения из-за катаклизмов

Ученые: США под угрозой уничтожения из-за катаклизмов

Международная команда ученых сообщила, что США находятся на грани уничтожения из-за предстоящих природных катаклизмов. В зоне океанического разлома Каскадия (штат Калифорния) недавно были зафиксированы подземные толчки. Это говорит о повышенной вероятности масштабного землетрясения в ближайшие 50 лет.
Ранее зона Каскадии 

8 августа 2016, 12:56
Снимки из космоса не подтвердили версию о взрыве на борту самолета A320

Снимки из космоса не подтвердили версию о взрыве на борту самолета A320

Как сообщают мировые СМИ, кадры, полученные из космоса, не подтвердили версию о взрыве на борту EgyptAir. На полученных с американских спутников изображениях нет типичных для срабатывания взрывного устройства пятен.
Вместе с тем, отмечается, что нельзя исключать любые версии причин падения 

20 мая 2016, 09:05
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