Известный английский ученый считает, что решение президента США Дональда Трампа о выводе страны из Парижского соглашения по климату в будущем может привести к глобальной экологической катасрофе. Об этом сообщает The Spokesman-Review.
Согласно прогнозам Хокинга, через какое-то время климат Земли может стать схожим с климатом Венеры. И на нашей планете температура вырастет до 250 градусов, начнутся дожди из серной кислоты, а океаны будут кипеть
— Изменение климата — одна из величайших угроз, с которыми мы сталкиваемся, и это то, что мы можем предотвратить, если будем действовать сейчас, — подчеркнул английский физик-теоретик и популяризатор науки.
Ученый также считает, что человечество в будущем начнет осваивать другие планеты и спутники, так как колонизация может стать одним из вариантов спасения человечества.
|
Какая погода ждет самарцев в выходные?
|
21 июля 2017, 01:16
|
Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом
|
21 июля 2017, 12:37
|
На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»
|
20 июля 2017, 10:37
|
В Самарской области наступило опасное время
|
20 июля 2017, 02:04
|
Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
|
19 июля 2017, 11:18
|
Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю
Американское издание Geophysical Research Letters рассказывает о разрушительных последствиях для Земли в случае падения гигантского астероида. Коллектив ученых создал компьютерную модель, сымитировав падение свыше 50 000 астероидов - от самых маленьких, до тех, чей размер составляет сотни метров в диаметре.
|
5 июля 2017, 01:13
|
СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году
|
23 июня 2017, 07:57
|
В Самаре церковь получила почти 2 гектара земли в районе ТЦ «Космопорт»
Самарская мэрия разрешила Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца, который находится на улице Карбышева, начать разработку проектов планировки и межевания участка в Советском районе города. Соответствующее распоряжение городских властей, опубликовано на сайте мэрии. Согласно документам, религиозной организации под капитальное …
|
15 июня 2017, 12:34
|
Новая жертва Бермудского треугольника: разбился самолет с четырьмя людьми
Береговая охрана Соединенных Штатов обнаружила обломки частного легкомоторного воздушного судна. Самолет пропал близ Багамских островов в печально известном Бермудском треугольнике.
|
17 мая 2017, 11:17
|
Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле
Геологи определили, что глобальное изменение состава земной атмосферы, которому дали наименование «кислородная катастрофа», случилось на 100 млн лет ранее, чем считали ученые прежде. Итоги соответствующего исследования появились на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
|
8 февраля 2017, 09:34
|
Ученые: США под угрозой уничтожения из-за катаклизмов
Международная команда ученых сообщила, что США находятся на грани уничтожения из-за предстоящих природных катаклизмов. В зоне океанического разлома Каскадия (штат Калифорния) недавно были зафиксированы подземные толчки. Это говорит о повышенной вероятности масштабного землетрясения в ближайшие 50 лет.
|
8 августа 2016, 12:56
|
Снимки из космоса не подтвердили версию о взрыве на борту самолета A320
|
20 мая 2016, 09:05