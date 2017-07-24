Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян Свыше 58% россиян испытывают неудобства по поводу погодных аномалий летом 2017 года. При этом 60% из них заявили в связи с этим о плохом самочувствии и настроении. Таковы последние итоги опроса ВЦИОМ.

Подобная тенденция отмечается во всех российских регионах, как …