Геологи определили, что глобальное изменение состава земной атмосферы, которому дали наименование «кислородная катастрофа», случилось на 100 млн лет ранее, чем считали ученые прежде. Итоги соответствующего исследования появились на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые располагают сегодня новыми сведениями, полученными в процессе анализа магматических пород в Южной Африке урано-свинцовым методом. Они говорят о резком возрастании доли кислорода в земной атмосфере порядка 2426 — 2460 млн лет назад. Ранее они считали, что кислородная катастрофа произошла минимум на 100 млн лет позже.
Изучившие состав древней атмосферы эксперты сделали умозаключение, что сложные формы жизни могли появиться и полностью исчезнуть, по крайней мере, один раз. Это установили благодаря новой датировке появления в атмосфере достаточного для возникновения эукариотов объема свободного кислорода.
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