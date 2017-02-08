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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Ученые установили, почему инопланетяне не смогли найти землян

Ученые установили, почему инопланетяне не смогли найти землян

Ученые из Соединенных Штатов определили, почему инопланетяне до сих пор не вышли на контакт с жителями Земли. Они говорят, что большую часть существования нашей планеты она представлялась необитаемой космическим существам.
По словам ученых, 2 млрд лет назад на Земле были 

8 февраля 2017, 10:09
Российские ученые разрабатывают «банк последствий» падений метеоритов

Российские ученые разрабатывают «банк последствий» падений метеоритов

Ученые в России намерены создать информационную систему эффективного предупреждения последствий падения метеоритов на нашу планету. Представитель РАН Борис Шустов заявил журналистам, что исследователи получили грант на создание соответствующего программного обеспечения.
Как отметил ученый, в случае различных стихийных бедствий имеется очень 

8 февраля 2017, 09:31
Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений

Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений

Ученые в ходе недавнего опроса определили, какие качества должны иметь партнеры, чтобы их отношения оказались продолжительными. Как выяснилось, 97% женщин и 74% мужчин, участвовавших в опросе, желают, чтобы у их спутников был стабильный заработок.
Вместе с тем, для 92% мужчин 

7 февраля 2017, 05:07
Китай в космосе испытает беспилотник на солнечной энергии

Китай в космосе испытает беспилотник на солнечной энергии

Китайские ученые проинформировали общественность о планах в 2017 году запустить в космос беспилотник на солнечных батареях. По данным агентства «Синьхуа», в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики заявили, что аппарат прошел испытания в обычных условиях.
Размах крыльев беспилотника - более сорока метров. 

7 февраля 2017, 03:14
Ученые выяснили, как мозг сортирует информацию во время сна

Ученые выяснили, как мозг сортирует информацию во время сна

Сон требуется людям не только для отдыха, но и для систематизирования информации, полученной в течение дня. Так утверждают ученые из шведского университета в Уппсале.
Исследователи выяснили, что в процессе ночного отдыха мозг человека сжимает все полученные данные для последующего хранения, 

7 февраля 2017, 10:49
Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые из Университета Осаки заявили об очередном открытии. Японские специалисты обнаружили на Луне кислород, который, как утверждается, туда в свое время принес солнечный ветер из атмосферы Земли. Об этих разработках рассказывают зарубежные информагентства.
По заверению ученых, в течение нескольких миллионов 

31 января 2017, 09:35
Уровень кислорода в атмосфере Земли падает 800 тысяч лет подряд

Уровень кислорода в атмосфере Земли падает 800 тысяч лет подряд

Американские ученые из Принстонского университета в Нью-Джерси утверждают, что количество кислорода в атмосфере Земли за 1 млн. лет уменьшилось на 1%. Однако, серьезной опасности для человечества это не представляет. Такая информация содержится в издании Science.
Руководитель исследования Даниэль Столпер говорит: 

26 сентября 2016, 05:25
Ученые: Кислород появился на Земле благодаря мхам

Ученые: Кислород появился на Земле благодаря мхам

Кислород на нашей планете появился благодаря мхам. Такой вывод сделали британские ученые при помощи самых современных технологий компьютерного моделирования.
Исследователи поясняют, что кислород в его современной форме появился в атмосфере свыше 2,5 миллиардов лет назад. Но только 400 млн. лет 

18 августа 2016, 09:46
Ученые: США под угрозой уничтожения из-за катаклизмов

Ученые: США под угрозой уничтожения из-за катаклизмов

Международная команда ученых сообщила, что США находятся на грани уничтожения из-за предстоящих природных катаклизмов. В зоне океанического разлома Каскадия (штат Калифорния) недавно были зафиксированы подземные толчки. Это говорит о повышенной вероятности масштабного землетрясения в ближайшие 50 лет.
Ранее зона Каскадии 

8 августа 2016, 12:56
Снимки из космоса не подтвердили версию о взрыве на борту самолета A320

Снимки из космоса не подтвердили версию о взрыве на борту самолета A320

Как сообщают мировые СМИ, кадры, полученные из космоса, не подтвердили версию о взрыве на борту EgyptAir. На полученных с американских спутников изображениях нет типичных для срабатывания взрывного устройства пятен.
Вместе с тем, отмечается, что нельзя исключать любые версии причин падения 

20 мая 2016, 09:05
Ученые опубликовали новые данные о появлении кислорода на Земле

Ученые опубликовали новые данные о появлении кислорода на Земле

Исследователи из США, Китая и ЮАР пытаются установить более точную дату так называемого «Великого кислородного события» (его ещё называют «Кислородная революция»), после чего на Земле возникли условия для развития жизни.  Ученые считают, что это случилось 2 миллиарда 330 миллионов лет 

17 мая 2016, 12:54
В Оренбуржье разбился Ан-2, погибли трое

В Оренбуржье разбился Ан-2, погибли трое

ГУ МЧС по Оренбургской области сообщило об очередной трагедии на авиационных линиях. Согласно данным спасателей, на территории Гайского городского округа в двух километрах от села Саверовка в выходные были обнаружены обломки пропавшего самолета Ан-2. Находившиеся на борту два члена экипажа 
8 февраля 2016, 12:25
Катастрофа самолета

Катастрофа самолета "Когалымавиа" остановила продажи заграничных туров

Российский туристический рынок практически встал. Об этом накануне сообщили представители Российского союза туриндустрии. Главная причина - произошедшая 31 октября катастрофа самолета А321 авиакомпании "Когалымавиа". В целом по России в день трагедии продажи новых путевок снизились на 30-50%, в понедельник падение 
3 ноября 2015, 10:55
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