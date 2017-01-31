Ученые из Университета Осаки заявили об очередном открытии. Японские специалисты обнаружили на Луне кислород, который, как утверждается, туда в свое время принес солнечный ветер из атмосферы Земли. Об этих разработках рассказывают зарубежные информагентства.
По заверению ученых, в течение нескольких миллионов лет на лунной поверхности скапливался слой кислорода, который прибывал туда с Земли посредством солнечного ветра. Это открытие было сделано благодаря зонду «Кагуя», который собирал сведения на спутнике Земли на протяжении двух лет.
Эксперты говорят, что данные исследования помогут понять, какая атмосфера была на нашей планете много миллиардов лет тому назад. Прежде такие выбросы на Луну случались в больших объемах, так как планета располагалась ближе к Земле.
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