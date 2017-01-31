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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 января 2017г 
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Ученые назвали идеальное количество занятий любовью в неделю

Ученые назвали идеальное количество занятий любовью в неделю

Ученые из Университета Торонто в процессе исследований установили оптимальное число сексуальных контактов в неделю. Они считают, что для продолжительных отношений нужно не так много интимной близости, информирует Social Psycological and Personality Science.
Ученые на протяжении 25 лет систематически проводили соцопросы 

31 января 2017, 10:50
Ученые нашли связь между сбросом веса и количеством сна

Ученые нашли связь между сбросом веса и количеством сна

Ожирение отрицательно отражается на качестве и длительности сна людей. Такое утверждение сделали австралийские ученые после продолжительных исследований.
В серии экспериментов принимали участие 42 человека с избыточной массой тела. Главной задачей специалистов было определение зависимости сна человека от веса. В конечном 

31 января 2017, 09:55
Исследование: 30 тыс. лет назад на Алтае жили зебро-ослоподобные существа

Исследование: 30 тыс. лет назад на Алтае жили зебро-ослоподобные существа

Ученые из Сибирского отделения РАН в ходе исследований костных останков в известной Денисовой пещере на Алтае, установили, что одна из костей принадлежит так называемой лошади Оводова. Это зебро-ослоподобное существо, обитавшее 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком.
Это открытие 

31 января 2017, 09:33
Ученые открыли в недрах Земли «фабрику по производству воды»

Ученые открыли в недрах Земли «фабрику по производству воды»

Большая часть всей воды на поверхности нашей планеты была получена в результате реакций в земных недрах, а не поступила из космоса после бомбардировки астероидами. Так утверждают ученые, которые обнаружили доказательства происхождения воды.
Результаты исследования появились на страницах издания Earth and 

30 января 2017, 05:19
Сегодня над Землей пронесется неизвестный астероид

Сегодня над Землей пронесется неизвестный астероид

Американские ученые из агентства NASA рассказали об астероиде размером 20-30 метров, который пройдет недалеко от Земли в самое ближайшее время. Об этом сегодня информируют зарубежные агентства.
По мнению ученых из Соединенных Штатов, не исключена вероятность того, что в перспективе он 

30 января 2017, 10:34
Ученые NASA разработали тест для выявления инопланетной жизни

Ученые NASA разработали тест для выявления инопланетной жизни

Ученые из космического ведомства Соединенных Штатов утверждают, что создали принципиально новый способ, который дает возможность отыскать присутствие жизни на разных планетах. По их словам, благодаря анализу аминокислот появится возможность обнаружить инопланетян.
Как поясняют ученые, для этого потребуется получить пробу льда 

30 января 2017, 09:31
NASA: В феврале на Землю упадет астероид, который может вызвать цунами

NASA: В феврале на Землю упадет астероид, который может вызвать цунами

Ученые NASA прогнозируют, что в феврале с Землей столкнется гигантский астероид WF9. Регион его предполагаемого падения уже вычислен.
Падение массивного астероида WF9 можно будет лучше всего наблюдать в Англии, полагают специалисты американского космического ведомства. Астероид может вызвать мощное цунами, если 

27 января 2017, 02:53
Российские ученые готовятся добывать на Луне полезные ископаемые

Российские ученые готовятся добывать на Луне полезные ископаемые

Российские ученые вошли в консорциум по добыче полезных ископаемых на Луне. В пресс-службе Томского госуниверситета информируют, что специалисты уже занимаются разработкой аппарата для изучения и добычи лунного грунта.
Отечественные специалисты сделали умозаключение, что экспортировать лунные ископаемые на нашу планету слишком 

27 января 2017, 02:26
Ученые нашли планету с водой в 39 световых годах от Земли

Ученые нашли планету с водой в 39 световых годах от Земли

Британские ученые из Килского университета обнаружили планету, где есть вода. Находится она в 39 световых годах от Земли. По предположению исследователей, внутри космического тела есть жизнь, по крайней мере, в первородном состоянии.
Открыли загадочный объект недавно, а потому он еще 

24 января 2017, 05:33
Российские ученые предложили культурное наследие хранить на Луне

Российские ученые предложили культурное наследие хранить на Луне

Специалисты из МИФИ и Института астрономии Российской Академии наук выступили с предложением хранить мировое культурное наследие на Луне. Ученые убеждены, что естественный спутник нашей планеты сможет оказаться очень хорошим музеем.
По словам представителей научного сообщества, держать всевозможные артефакты, предметы, представляющие 

20 января 2017, 01:42
Геофизики определили точный возраст Луны

Геофизики определили точный возраст Луны

Американские ученые заявляют, что смогли установить точное время формирования Луны. Процесс образования коры спутника Земли начался 4,51 млрд лет назад, отмечается в научной статье, появившейся на страницах издания Science Advances.
Ученые применили специальный уран-свинцовый метод радиоизотопного датирования к 8-ми образцам 

12 января 2017, 02:19
На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник

На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник

На лунной поверхности ученые рассмотрели в телескоп гигантский объект, который очень напоминает позвоночник живого организма. Длина находки - порядка ста тридцати метров.
Уникальный снимок был получен благодаря программе Google Moon. Объект ученые обнаружили по координатам 03°53'18.47"S 17°34"20.73"W.
Отметим, что в 

11 января 2017, 10:47
Уровень кислорода в атмосфере Земли падает 800 тысяч лет подряд

Уровень кислорода в атмосфере Земли падает 800 тысяч лет подряд

Американские ученые из Принстонского университета в Нью-Джерси утверждают, что количество кислорода в атмосфере Земли за 1 млн. лет уменьшилось на 1%. Однако, серьезной опасности для человечества это не представляет. Такая информация содержится в издании Science.
Руководитель исследования Даниэль Столпер говорит: 

26 сентября 2016, 05:25
Ученые: Кислород появился на Земле благодаря мхам

Ученые: Кислород появился на Земле благодаря мхам

Кислород на нашей планете появился благодаря мхам. Такой вывод сделали британские ученые при помощи самых современных технологий компьютерного моделирования.
Исследователи поясняют, что кислород в его современной форме появился в атмосфере свыше 2,5 миллиардов лет назад. Но только 400 млн. лет 

18 августа 2016, 09:46
Ученые опубликовали новые данные о появлении кислорода на Земле

Ученые опубликовали новые данные о появлении кислорода на Земле

Исследователи из США, Китая и ЮАР пытаются установить более точную дату так называемого «Великого кислородного события» (его ещё называют «Кислородная революция»), после чего на Земле возникли условия для развития жизни.  Ученые считают, что это случилось 2 миллиарда 330 миллионов лет 

17 мая 2016, 12:54
Российские ученые: в недрах Земли текут «реки кислорода»

Российские ученые: в недрах Земли текут «реки кислорода»

Коллектив российских и немецких ученых установил, что в недрах Земли, а именно в мантии, существует кислородная прослойка. Открытие было сделано в ходе экспериментов с лазерным прессом в Немецком синхротронном центре DESY. Специалисты говорят, что объем кислорода в мантии может в 
12 февраля 2016, 10:35
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