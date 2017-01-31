Ученые опубликовали новые данные о появлении кислорода на Земле Исследователи из США, Китая и ЮАР пытаются установить более точную дату так называемого «Великого кислородного события» (его ещё называют «Кислородная революция»), после чего на Земле возникли условия для развития жизни. Ученые считают, что это случилось 2 миллиарда 330 миллионов лет …