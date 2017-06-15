Китайские ученые запустили на орбиту первый рентгеновский космический телескоп Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT). Аппарат предназначен для ведения наблюдений за черными дырами, сообщает агентство Синьхуа.
Телескоп на высоту 550 км над Землей доставила сегодня ракета-носитель "Великий поход-4В". Пуск произошел с космодрома в пустыне Гоби.
Как отмечают китайские специалисты, HXMT имеет уникальные возможности наблюдения за высокоэнергичными космическими объектами. Прежде всего, речь идет о нейтронных звездах или черных дырах. С помощью аппарата ученые хотят разгадать тайны Вселенной, связанные с эволюцией черных дыр и мощными магнитными полями нейтронных звезд.
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