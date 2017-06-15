4
46
16
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые: Вспышки на Солнце являются предвестниками апокалипсиса

Ученые: Вспышки на Солнце являются предвестниками апокалипсиса

Исследователи из Гарвардского университета считают, что периодические вспышки на Солнце могут оказаться  предвестниками апокалипсиса. Об этом говорят сразу несколько факторов. Прежде всего, число пятен на небесном светиле с течением времени уменьшается, а это может сигнализировать о его остывании.
С каждым 

15 июня 2017, 02:18
Начаты раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты

Начаты раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты

Германские власти дали разрешение на археологические работы в районе предполагаемого захоронения знаменитой Янтарной комнаты. Всемирно известный шедевр был вывезен фашистами из Советского Союза.
Российские ученые думают, что фрагменты Янтарной комнаты находятся под городом Нордхаузен. Археологи основываются, в частности, на информации 

15 июня 2017, 02:14
Употребляемые на завтрак продукты влияют на решения человека в течение всего дня

Употребляемые на завтрак продукты влияют на решения человека в течение всего дня

Германские специалисты из Университета Любека в результате продолжительных исследований определили, что продукты, употребляемые человеком на завтрак, оказывают влияние на принятие решений на протяжении всего дня. Так, чем больше содержание углеводов было в утренней пище, тем вероятнее, что днем вы примете 

15 июня 2017, 09:19
На дне бухты Золотой Рог во Владивостоке нашли семь затонувших кораблей

На дне бухты Золотой Рог во Владивостоке нашли семь затонувших кораблей

Семь затонувших судов находятся на дне бухты Золотой Рог. Это узнали специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в процессе исследований с помощью подводных аппаратов.
Как поясняют ученые, геомагнитная съемка дала им возможность установить 7 крупных магнитных аномалий с линейными размерами от 

15 июня 2017, 09:14
Помогут соцсети: Назван идеальный способ расшифровать послания инопланетных цивилизаций

Помогут соцсети: Назван идеальный способ расшифровать послания инопланетных цивилизаций

Специалисты института Макса Планка предложили способ расшифровки инопланетных посланий. Известный ученый Рене Хеллер рассказал об оригинальном решении проблемы при помощи соцсетей.
Исследователь думает, что если все сигналы размещать в открытом доступе, то отыщется хотя бы один пользователь, который способен их 

13 июня 2017, 10:07
Ученые предсказали скорое столкновение Земли с другой планетой

Ученые предсказали скорое столкновение Земли с другой планетой

Ученые установили, что через сто лет наша планета может столкнуться с другой. Гигантский космический объект, соизмеримый с Марсом, движется по направлению к Земле, утверждает астрофизик Роберто Антезана.
В процессе наблюдения за ночным небом с помощью мощного телескопа в Чили специалист 

9 июня 2017, 02:09
NASA открыло десять новых астероидов, потенциально опасных для Земли

NASA открыло десять новых астероидов, потенциально опасных для Земли

По последним сообщениям американского космического агентства, в рамках миссии NEOWISE в 2016 году было зафиксировано 97 ранее неизвестных объектов, в числе которых 28 - околоземных, 64 - из главного пояса астероидов и 5 комет. 10 из них классифицированы как потенциально 

7 июня 2017, 11:05
Космический скиталец: 1 июня рядом с Землей пролетит гигантский астероид

Космический скиталец: 1 июня рядом с Землей пролетит гигантский астероид

В летний день сравнительно недалеко от нашей планеты промчится огромный астероид. Об этом сообщают мировые издания со ссылкой на прогнозы астрономов.
Как отмечается, гигантский космический объект максимально приблизится к Земле около полудня по московскому времени. Расстояние будет составлять порядка 3 

1 июня 2017, 10:08
Исследование: Источником жизни во Вселенной являются черные дыры

Исследование: Источником жизни во Вселенной являются черные дыры

Ученые в процессе серии исследований на тему зарождения жизни во Вселенной сделали неожиданный вывод. Как сообщают американские информагентства, существует большая вероятность того, что жизнь могла возникнуть при непосредственном участии черных дыр.
При их образовании, поясняют специалисты, атомы углерода разлетаются на 

15 мая 2017, 11:24
Ученые назвали число черных дыр в Млечном пути

Ученые назвали число черных дыр в Млечном пути

Американские ученые из Калифорнийского университета провели масштабные исследования с целью установить количество черных дыр в Млечном Пути. По словам авторов этой работы, черных дыр, масса каждой из которых больше веса Солнца примерно в тридцать раз, в галактике несколько миллионов.
Порядка 

13 марта 2017, 12:08
Германия доставит в Россию телескоп за €90 млн

Германия доставит в Россию телескоп за €90 млн

Германский Институт внеземной физики Общества Макса Планка раскрыл стоимость телескопа eRosita, над созданием которого ученые трудились на протяжении десяти лет. Как утверждается, на телескоп для российско-немецкой обсерватории «Спектр-РГ» было потрачено 90 млн евро.
По словам специалистов, аппарат не застрахован. Таким 

3 февраля 2017, 02:12
Российские ученые предложили запустить телескоп для наблюдения за астероидами со стороны Солнца

Российские ученые предложили запустить телескоп для наблюдения за астероидами со стороны Солнца

Российские ученые предложили разместить специальный телескоп на расстоянии полутора миллионов километров от Земли. По мнению специалистов, это необходимо для наблюдения астероидов, приближающихся к нашей планете со стороны Солнца и угрожающих человечеству.
Такая идея была озвучена во время конференции «Физика космоса». 

2 февраля 2017, 05:14
«Хаббл» сделал снимок черной дыры, нарушающей законы физики

«Хаббл» сделал снимок черной дыры, нарушающей законы физики

Космический телескоп «Хаббл» сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы, которая противоречит представлениям ученых о таких объектах. Черная дыра в спиральной галактике RX J1140.1+0307 заинтересовала их своей небольшой массой. Также исследователи отметили, что ее яркость намного больше нормы.
Все перечисленные 

10 января 2017, 09:29
Ученые назвали причины гибели Вселенной

Ученые назвали причины гибели Вселенной

Американские ученые из Университета Калифорнии установили причину предстоящей гибели Вселенной. По словам астрономов, постепенное угасание скоплений звезд произойдет из-за разрушительной деятельности черных дыр. Это было открыто в процессе наблюдения за квазарами.
Напомним, что недавно издание The Conversation рассказало об исследовании 

16 ноября 2016, 04:43
Ученые создадут телескоп для поиска планет земного типа

Ученые создадут телескоп для поиска планет земного типа

Частный телескоп, на создание которого ученые потратят $25-50 млн., будет выведен на земную орбиту для съемок планеты вблизи звезды Проксима Центавра. Он пробудет в космосе 2 года. Об этом сообщают представители американского некоммерческого частного института BoldlyGo.
Средства на сооружение телескопа 

11 октября 2016, 03:19
В РФ создают высокоскоростную систему связи с дальним космосом

В РФ создают высокоскоростную систему связи с дальним космосом

Ученые из РФ приступили к разработке бортового радиокомплекса для передачи научных данных. Новая система связи сможет передавать сигнал на дальнее расстояние с высокой скоростью.

Создание уникального радиокомплекса осуществляется с целью последующей установки на космический телескоп «Спектр-М». По мнению российских экспертов, новое оборудование 

19 июля 2016, 04:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна