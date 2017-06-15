Употребляемые на завтрак продукты влияют на решения человека в течение всего дня Германские специалисты из Университета Любека в результате продолжительных исследований определили, что продукты, употребляемые человеком на завтрак, оказывают влияние на принятие решений на протяжении всего дня. Так, чем больше содержание углеводов было в утренней пище, тем вероятнее, что днем вы примете …