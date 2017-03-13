Американские ученые из Калифорнийского университета провели масштабные исследования с целью установить количество черных дыр в Млечном Пути. По словам авторов этой работы, черных дыр, масса каждой из которых больше веса Солнца примерно в тридцать раз, в галактике несколько миллионов.
Порядка одного процента от этого количества, поясняют эксперты, составляют так называемые двойные системы. Они представляют особый интерес для специалистов, информирует официальный портал американского космического агентства NASA.
Свои выводы ученые сделали, используя соотношение между общей массой галактики и так называемой «звездной металличностью». Речь идет о содержании тех или иных элементов тяжелее гелия.
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