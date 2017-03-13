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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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Вплоть до 1974 года, 

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Ученые: Черная дыра может уничтожить Землю за несколько секунд

Несмотря на то, что в близлежащей окрестности Солнечной системы нет ни одной черной дыры, астрономы утверждают, что подобные области пространства-времени с непреодолимым гравитационным притяжением могут уничтожить нашу планету всего за несколько секунд.
 
Ближайший к нам подобный объект под кодовым 

2 августа 2016, 05:58
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