Британские ученые рассказали о простом способе, дающем возможность улучшить качество секса. Как утверждается, партнеры могут получить больше удовольствия от полового контакта, если станут систематически заниматься физическими упражнениями. О результатах недавнего исследования рассказывается на страницах Daily Mail.
Эксперты на протяжении девяти месяцев осуществляли наблюдения за группой добровольцев. Одна часть испытуемых вела пассивный образ жизни, другая ежедневно находила время для занятий спортом.
Как в итоге выяснилось, более активные мужчины и женщины получали от секса больше удовольствия, чем их оппоненты. Респонденты признавались, что их отношения оказались еще ярче, а сам половой акт стал дольше.
Исследователи напомнили: спорт не только улучшает интимную составляющую, но и активизирует работу головного мозга, а также способствует укреплению мышц и улучшению работы сосудов и сердца.
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