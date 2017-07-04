Люди, пищущие эсэмэски на ходу, не опасны для окружающих, они становятся лишь более медлительными. Это доказал недавний эксперимент с участием 30 человек в возрасте 18-50 лет.



Для исследования был спроектирован маршрут с естественными городскими препятствиями, такими как лестницы, бордюрные …