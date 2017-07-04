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Ученые: написание SMS влияет на походку и вождение

Ученые: написание SMS влияет на походку и вождение

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Японские ученые могут определить возраст человека по походке

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15 июля 2015, 01:34
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