Ученые утверждают, что насыщенная сексуальная жизнь отражается на манере женской походки. Результатами недавних исследований поделились бельгийские специалисты.
Они проанализировали множество видеороликов с походкой представительниц прекрасного пола. Эксперты выясняли, насколько каждая из женщин активна в сексуальном плане и насколько удовлетворена своей интимной жизнью.
По словам ученых, обладатели раскрепощенной походки с широкими шагами ведут яркую сексуальную жизнь и практически всегда получат удовлетворение. А вот дамы, которые скованы в движениях, не часто испытывают оргазм, и их половая жизнь оставляет желать лучшего.
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