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Ученые выяснили, что влияет на сексуальную самооценку женщин

Ученые выяснили, что влияет на сексуальную самооценку женщин

Авторы недавнего исследования утверждают, что глаза, губы и уши оказывают большее влияние на сексуальную самооценку представительниц прекрасного пола, нежели их фигура. Об этом рассказывает издание Sexologies, передает РИА «Новости».
Опросом занимались бельгийские специалисты из Лувенского католического университета. Они установили, как 

25 октября 2017, 10:13
В Китае палеонтологи нашли окаменелый ствол одного из первых на планете деревьев

В Китае палеонтологи нашли окаменелый ствол одного из первых на планете деревьев

Ученые нашли в КНР окаменелый ствол одного из первых деревьев на нашей планете. Оно выросло порядка 375 миллионов лет назад, утверждается в статье, опубликованной в издании PNAS.
Британские специалисты впервые в истории получили возможность изучить его строение, ведь прежде исследователи 

24 октября 2017, 03:24
В Соединенных Штатах заявили о создании прибора, повышающего интеллект на 40%

В Соединенных Штатах заявили о создании прибора, повышающего интеллект на 40%

Ученые из Соединенных Штатов заявили о разработке уникального устройства, способного, по их утверждению, в кратчайшие сроки улучшить мыслительные процессы на 40%. Согласно планам специалистов, изобретение станет активно применяться через пять лет. Об этом рассказывает Daily Mail.
Как поясняют создатели новинки, 

24 октября 2017, 02:13
Ученые узнали, как депрессия сокращает продолжительность жизни

Ученые узнали, как депрессия сокращает продолжительность жизни

Депрессия заметно увеличивает вероятность преждевременного ухода из жизни. Такое умозаключение сделали канадские специалисты на основе анализа результатов недавнего исследования.
Подавленное состояние, чувство повышенного беспокойства и отсутствие интереса ко всему сокращает жизнь. На первых порах связь между депрессией и ранней смертью 

24 октября 2017, 09:23
Ученые нашли слова-маркеры, чтобы распознать ложь женщин

Ученые нашли слова-маркеры, чтобы распознать ложь женщин

Американские ученые установили, как различить ложь в текстовых сообщениях. Необычное исследование провели в Корнелльском университете.
Предварительно специалисты создали свой мессенджер для Android, где собрали порядка 17000 диалогов. Далее они разделили переписки на две группы — с правдивыми и ложными сообщениями 

23 октября 2017, 05:12
Названа опасная продолжительность занятий фитнесом

Названа опасная продолжительность занятий фитнесом

Как утверждают авторы недавнего исследования, слишком продолжительные тренировки могут нанести вред представителям сильного пола. Чрезмерная физическая активность чревата болезнями сердечно-сосудистой системы.
Серию экспериментов провели в Университете Иллинойса. Ученые анализировали, как, например, занятия фитнесом влияют на кальцификацию коронарных артерий. В продолжительных 

20 октября 2017, 03:19
Далеко не уйдут: В Китае создана технология распознавания людей по походке

Далеко не уйдут: В Китае создана технология распознавания людей по походке

Ученые из института автоматики Академии наук КНР создали технологию, которая дает возможность распознавать людей по походке. Система способна идентифицировать людей на дистанции до 50 метров, даже в случаях, когда «объект» располагается спиной к камере.
По словам изобретателей, система характеризуется большой 

3 октября 2017, 12:13
Ученые выяснили, как по походке узнать все о сексуальной жизни женщины

Ученые выяснили, как по походке узнать все о сексуальной жизни женщины

Ученые утверждают, что насыщенная сексуальная жизнь отражается на манере женской походки. Результатами недавних исследований поделились бельгийские специалисты.
Они проанализировали множество видеороликов с походкой представительниц прекрасного пола. Эксперты выясняли, насколько каждая из женщин активна в сексуальном плане и насколько удовлетворена своей 

4 июля 2017, 09:14
Ученые стали определять характер человека по предпочтениям в еде

Ученые стали определять характер человека по предпочтениям в еде

Ученые заявили о возможности оценивать человеческий характер по его кулинарным пристрастиям. Как рассказывает специалист из Соединенных Штатов Алан Хирш, в процессе эксперимента свыше 200 добровольцев подвергли тщательному психиатрическому обследованию.
В результате выяснилось: пончики и тыквенный пирог предпочитают романтики. Дело в 

16 мая 2017, 02:15
Ученые смогут по смайлам раскрывать личность человека

Ученые смогут по смайлам раскрывать личность человека

Английские ученые намерены исследовать характер человека по смайлам, эмодзи, мемам и другим средствам «невербальной коммуникации». Об этом рассказывается на страницах издания Trends in Cognitive Sciences.
Как говорит социолог Линда Кай из университета Эдж-Хилл в Ормскирке, люди применяют эмодзи в качестве 

18 января 2017, 11:16
Исследование: Дети с характером в будущем оказываются успешными людьми

Исследование: Дети с характером в будущем оказываются успешными людьми

Дети с непростым характером, которые не всегда слушали своих родителей, чаще в будущем оказываются успешными людьми. Об этом свидетельствует последнее исследование ученых.
К своим экспериментам специалисты привлекли детей 8-12 лет. Были изучены такие качества, как послушание и совестливость. Анализ проводился 

16 января 2017, 09:41
Ученые выяснили, как женское окружение влияет на характер мужчины

Ученые выяснили, как женское окружение влияет на характер мужчины

По мнению ученых из США, окружающие женщины влияют на характер мужчины и его поведение на работе. Так, более лояльными руководителями оказываются те мужчины, у которых есть дочери. Они готовы платить своим сотрудникам большую зарплату, чем те начальники-мужчины, у которых есть 

12 декабря 2016, 02:14
Ученые: написание SMS влияет на походку и вождение

Ученые: написание SMS влияет на походку и вождение

Люди, пищущие эсэмэски на ходу, не опасны для окружающих,  они становятся лишь более медлительными. Это доказал недавний эксперимент с участием 30 человек в возрасте 18-50 лет.

Для исследования был спроектирован маршрут с естественными городскими препятствиями, такими как лестницы, бордюрные 
5 августа 2015, 04:14
Японские ученые могут определить возраст человека по походке

Японские ученые могут определить возраст человека по походке

Специалисты из университета Осаки придумали методику, которая определяет точный возраст человека по тому, как он ходит. Вначале были тщательно исследованы особенности походки более четырех тыс. человек различного возраста. В итоге ученые собрали интерактивную базу данных, она содержит множество моделей ходьбы. 
15 июля 2015, 01:34
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