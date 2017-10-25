В процессе недавнего исследования было установлено, какое влияние оказывает характер человека на его походку. Ученые из Соединенных Штатов поделились результатами своих наблюдений в издании Social Psychological and Personality Science.
В экспериментах были задействованы свыше 15000 представителей разных возрастных групп. Как выяснилось, люди общительные и открытые даже с годами передвигаются весьма быстро. Вместе с тем, невысокая скорость ходьбы настораживает ученых, поскольку может оказаться предвестником грядущих проблем, в частности психического нездоровья, большой вероятности инвалидности, деменции и даже более высокого риска смертности.
Так или иначе, представители Питтсбургского университета утверждают, что чем быстрее перемещается человек в среднем в преклонном возрасте, тем больше у него шансов прожить долго.
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Ученые выяснили, что влияет на сексуальную самооценку женщин
Авторы недавнего исследования утверждают, что глаза, губы и уши оказывают большее влияние на сексуальную самооценку представительниц прекрасного пола, нежели их фигура. Об этом рассказывает издание Sexologies, передает РИА «Новости».
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25 октября 2017, 10:13
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В Китае палеонтологи нашли окаменелый ствол одного из первых на планете деревьев
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24 октября 2017, 03:24
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В Соединенных Штатах заявили о создании прибора, повышающего интеллект на 40%
Ученые из Соединенных Штатов заявили о разработке уникального устройства, способного, по их утверждению, в кратчайшие сроки улучшить мыслительные процессы на 40%. Согласно планам специалистов, изобретение станет активно применяться через пять лет. Об этом рассказывает Daily Mail.
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24 октября 2017, 02:13
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Ученые узнали, как депрессия сокращает продолжительность жизни
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24 октября 2017, 09:23
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Ученые нашли слова-маркеры, чтобы распознать ложь женщин
Американские ученые установили, как различить ложь в текстовых сообщениях. Необычное исследование провели в Корнелльском университете.
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23 октября 2017, 05:12
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Названа опасная продолжительность занятий фитнесом
Как утверждают авторы недавнего исследования, слишком продолжительные тренировки могут нанести вред представителям сильного пола. Чрезмерная физическая активность чревата болезнями сердечно-сосудистой системы.
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20 октября 2017, 03:19
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Далеко не уйдут: В Китае создана технология распознавания людей по походке
Ученые из института автоматики Академии наук КНР создали технологию, которая дает возможность распознавать людей по походке. Система способна идентифицировать людей на дистанции до 50 метров, даже в случаях, когда «объект» располагается спиной к камере.
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3 октября 2017, 12:13
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Ученые выяснили, как по походке узнать все о сексуальной жизни женщины
Ученые утверждают, что насыщенная сексуальная жизнь отражается на манере женской походки. Результатами недавних исследований поделились бельгийские специалисты.
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4 июля 2017, 09:14
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Ученые стали определять характер человека по предпочтениям в еде
Ученые заявили о возможности оценивать человеческий характер по его кулинарным пристрастиям. Как рассказывает специалист из Соединенных Штатов Алан Хирш, в процессе эксперимента свыше 200 добровольцев подвергли тщательному психиатрическому обследованию.
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16 мая 2017, 02:15
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Ученые смогут по смайлам раскрывать личность человека
Английские ученые намерены исследовать характер человека по смайлам, эмодзи, мемам и другим средствам «невербальной коммуникации». Об этом рассказывается на страницах издания Trends in Cognitive Sciences.
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18 января 2017, 11:16
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Исследование: Дети с характером в будущем оказываются успешными людьми
Дети с непростым характером, которые не всегда слушали своих родителей, чаще в будущем оказываются успешными людьми. Об этом свидетельствует последнее исследование ученых.
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16 января 2017, 09:41
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Ученые выяснили, как женское окружение влияет на характер мужчины
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12 декабря 2016, 02:14
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Ученые: написание SMS влияет на походку и вождение
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5 августа 2015, 04:14
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Японские ученые могут определить возраст человека по походке
Специалисты из университета Осаки придумали методику, которая определяет точный возраст человека по тому, как он ходит. Вначале были тщательно исследованы особенности походки более четырех тыс. человек различного возраста. В итоге ученые собрали интерактивную базу данных, она содержит множество моделей ходьбы. …
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15 июля 2015, 01:34