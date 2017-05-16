По мнению ученых из США, окружающие женщины влияют на характер мужчины и его поведение на работе. Так, более лояльными руководителями оказываются те мужчины, у которых есть дочери. Они готовы платить своим сотрудникам большую зарплату, чем те начальники-мужчины, у которых есть …