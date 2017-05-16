Ученые заявили о возможности оценивать человеческий характер по его кулинарным пристрастиям. Как рассказывает специалист из Соединенных Штатов Алан Хирш, в процессе эксперимента свыше 200 добровольцев подвергли тщательному психиатрическому обследованию.
В результате выяснилось: пончики и тыквенный пирог предпочитают романтики. Дело в том, что ингредиенты данных блюд имеют многие вещества, фактически являющиеся афродизиаком. Ценители шоколада характеризуются общительностью, поскольку в его состав входят соединения, стимулирующие выработку серотонина.
Любителей кофе отличает агрессивное и амбициозное поведение, а также повышенное чувство ответственности. А вот поклонники чая ценят домашнюю обстановку, а кроме того, комфортно чувствуют себя в одиночестве.
А еще исследователи установили, что на характер людей различным образом воздействуют разные ароматы. Скажем, при физических упражнениях аромат жасмина способствует увеличению выносливости. А вот запах зеленого яблока может снизить головную боль. Такой эффект проявляется только у тех людей, которые любят подобные запахи.
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