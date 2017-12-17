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Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение
Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
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12 декабря 2017, 11:26
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Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды
Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
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11 декабря 2017, 05:25
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Биологи придумали, как есть жирную пищу и не толстеть
Как утверждают американские ученые, в человеческом организме могут существовать специальные метаболические пути, и если воздействовать на них определенными препаратами, то даже любители калорийной еды останутся в хорошей форме. Представители Университета Вашингтона задались целью узнать, как можно не набрать лишних килограммов, …
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7 декабря 2017, 01:26
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Исследователи обнаружили связь между климатом и жареной едой
Специалисты из Великобритании утверждают, что приготовление еды убережет людей от глобального потепления. Как полагают исследователи, способ обработки продуктов в конечном счете оказывает влияние на климат.
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28 ноября 2017, 12:07
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В Южной Корее прошел чемпионат по безделью
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17 июня 2016, 11:58
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Белая акула напала на серфера во время выступлений в ЮАР
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19 июля 2015, 10:30
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Венесуэльская спортсменка упала в обморок со штангой на плечах
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16 июля 2015, 01:30
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В Самаре приготовят лучшую уху
В пятницу, 25 июля, на самарской набережной пройдет кулинарное состязание «Хороша ушица наша!». Это второй ежегодный конкурс среди предприятий общественного питания на лучшее приготовление блюда из рыбы. Организаторы мероприятия - городской департамент потребительского рынка и услуг и Самарская гильдия шеф-поваров.
Соревнования …
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22 июля 2014, 11:07
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Новости блогов: старт дачных перевозок в Самаре, редкие фото Куйбышева, соревнования по дрифту в Тольятти
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6 мая 2014, 05:33