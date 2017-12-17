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Материалы по теме:

Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
В процессе масштабных экспериментов добровольцы из разных регионов мира дистанционно проходили анкетирование. Они рассказывали о своих гастрономических привычках, любимых блюдах 

12 декабря 2017, 11:26
Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
Как пояснили разработчики, суть изобретения заключается в применении незначительного электрического разряда. 

11 декабря 2017, 05:25
Биологи придумали, как есть жирную пищу и не толстеть

Биологи придумали, как есть жирную пищу и не толстеть

Как утверждают американские ученые, в человеческом организме могут существовать специальные метаболические пути, и если воздействовать на них определенными препаратами, то даже любители калорийной еды останутся в хорошей форме. Представители Университета Вашингтона задались целью узнать, как можно не набрать лишних килограммов, 

7 декабря 2017, 01:26
Исследователи обнаружили связь между климатом и жареной едой

Исследователи обнаружили связь между климатом и жареной едой

Специалисты из Великобритании утверждают, что приготовление еды убережет людей от глобального потепления. Как полагают исследователи, способ обработки продуктов в конечном счете оказывает влияние на климат.
Результаты работы появились в издании Nature Communications. По словам ученых, воздух в городах состоит на 

28 ноября 2017, 12:07
В Южной Корее прошел чемпионат по безделью

В Южной Корее прошел чемпионат по безделью

В столице Южной Кореи прошло необычное состязание по ничегонеделанию. В нем приняли участие больше 70 человек.
Согласно условиям «Конкурса бездельников», участники на протяжении полутора часов должны были как можно убедительнее продемонстрировать свое умение ничего не делать. Они не общались по 

17 июня 2016, 11:58
Белая акула напала на серфера во время выступлений в ЮАР

Белая акула напала на серфера во время выступлений в ЮАР

Серфингист Мик Фэннинг готовился начать свое выступление на турнире J-Bay Open, когда на него сзади напала большая белая акула. Спортсмен начал бороться с животным, и в итоге не пострадал. Акула кружила вокруг жертвы и пыталась ухватить, но Майкл ногами смог 
19 июля 2015, 10:30
Венесуэльская спортсменка упала в обморок со штангой на плечах

Венесуэльская спортсменка упала в обморок со штангой на плечах

Штангистка из Венесуэлы Дженезис Родригес Гомес потеряла сознание, когда попробовала поднять штангу на Панамериканских играх в Канаде. Информацию передают европейские СМИ.
 
Гомес хотела толкнуть 106-килограммовый спортивный снаряд. При этом масса самой атлетки в 2 раза меньше — 53 кг. Находившиеся 
16 июля 2015, 01:30
В Самаре приготовят лучшую уху

В Самаре приготовят лучшую уху

В пятницу, 25 июля, на самарской набережной пройдет кулинарное состязание «Хороша ушица наша!». Это второй ежегодный конкурс среди предприятий общественного питания на лучшее приготовление блюда из рыбы. Организаторы мероприятия  - городской департамент потребительского рынка и услуг и Самарская гильдия шеф-поваров.

Соревнования 

22 июля 2014, 11:07
Новости блогов: старт дачных перевозок в Самаре, редкие фото Куйбышева, соревнования по дрифту в Тольятти

Новости блогов: старт дачных перевозок в Самаре, редкие фото Куйбышева, соревнования по дрифту в Тольятти

Блогер prosto_samaretc сообщил, что "в Самаре стартовал сезон "садистов", т.е. дачных перевозок". "Любителям поковыряться в земле стало проще добираться на свои любимые сады, дачи и огороды. Маршруты работают по субботам, воскресеньям и праздничным дням, а с 14 мая по 26 
6 мая 2014, 05:33
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