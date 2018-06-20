У официального представителя МИД России Марии Захаровой самарские корни. Ее родной дед родом из села Степная Шентала Кошкинского района. Об этом известная российская чиновница рассказала на брифинге в городском пресс-центре ЧМ-2018 по футболу. Кроме того, она поделилась с журналистами своими впечатлениями от стадиона «Самара Арена» и затронула перспективы развития внешнеполитических отношений 63-го региона.
Традиционно еженедельный официальный брифинг представителя Министерства иностранных дел России проходит в Москве. Однако по случаю ЧМ-2018 по футболу главные темы международной повестки были подняты в самарском пресс-центре. Мария Захарова начала свою речь с признания: ее дед был жителем Степной Шенталы Кошкинского района Самарской области и предыдущую ночь она провела именно в этом мордовском селе.
«Встретили меня именно народными песнями, национальными костюмами, сладостями - это было, конечно, незабываемо. Потрясающе красивое место Самара, Самарская область», - рассказала Мария Захарова.
По просьбе жителей Кошек она пригласила легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова посетить этой осенью спорткомплекс в их селе. Затем Мария Захарова прокомментировала потенциал Самарской области в развитии международных отношений.
«Неплохой пример для наших европейских, западных коллег, как развиваются у Самары отношения с восточным российским соседом. Ведется обсуждения возможности реализации логистических возможностей с компаниями из Чунцина и Пекина, проходит соглашение между правительством Самарской области и правительством провинции Хунань».
Естественно, в центре внимания международной повестки – ЧМ-2018 по футболу и открытость России. С начала мундиаля в нашу страну приехало порядка 1,5 миллионов туристов.
«Я уверена, что они увезут из России самые добрые светлые впечатления, как от приема в нашей стране - это мы умеем, так и от организации этого мирового первенства. Я сегодня побывала у стадиона в Самаре, которого согласно многим публикациям не должно было быть, это грандиозное, конечно, впечатление на меня произвело», - отметила Мария Захарова.
Качество работы с иностранными болельщиками и инфраструктуры, в том числе «Самара Арены», по оценкам Марии Захаровой, положительно оценили и традиционно скептически настроенные западные СМИ, такие как немецкий «Шпигель» и британский «Гардиан».
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