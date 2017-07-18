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Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти
Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина, тайно от всех вышла замуж в Тольятти, пишет tltgorod. Церемония состоялась несколько дней назад. Поклонники узнали о свадьбе из социальных сетей спортсменки, где она опубликовала свои новые фотографии. Имя …
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17 июля 2017, 07:05
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Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов
Работа муниципальных предприятий Самары стала главной темой обсуждения на рабочей встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой региональной столицы Олегом Фурсовым. За последние полгода муниципальный сектор экономики снизил степень зависимости от кредитов в коммерческих банках. Например, МП «Благоустройство» практически …
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14 июля 2017, 10:47
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Допинг официально помог самарцу стать олимпийским призером
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13 июля 2017, 09:07
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Самара превращается в город ученых
Работы по созданию «Гагарин-центра» в районе стадиона ЧМ-2018 начнутся уже в этом году.
В Самарском национально-исследовательском университете прошел форум, посвященный современным технологиям производства материалов для авиакосмической техники. Обсудить инновационные подходы и разработки в Самару приехали представители научных центров, вузов и предприятий …
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5 июля 2017, 02:59
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Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты
Поддержкой в строительстве школ глава региона Николай Меркушкин заручился в ходе рабочей встречи с руководителем бюджетного комитета Государственной думы Андрея Макарова, в которой принял участие его заместитель, депутат от Самарской области Леонид Симановский. По итогам перераспределения средств федерального бюджета губерния …
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27 июня 2017, 04:26
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Деньги в образование: самарским cтудентам отремонтируют общежития, а для детей откроют новые школы и сады
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27 июня 2017, 11:59
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Матч года: Сегодня сборные России и Португалии сойдутся в поединке на Кубке Конфедераций
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21 июня 2017, 01:18
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Британские ученые: Занятия спортом улучшают качество секса
Британские ученые рассказали о простом способе, дающем возможность улучшить качество секса. Как утверждается, партнеры могут получить больше удовольствия от полового контакта, если станут систематически заниматься физическими упражнениями. О результатах недавнего исследования рассказывается на страницах Daily Mail.
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19 июня 2017, 12:11
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Семеро самарских спортсменов стали призерами Сурдлимпийских игр
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5 августа 2013, 01:57
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Тольяттинская велосипедистка Ксения Калибина завоевала «бронзу» Сурдлимпийских игр
На XХII летних Сурдлимпийских играх (спорт глухих), проходящих в Болгарии, разыграны очередные комплекты наград. Тольяттинская велосипедистка Ксения Калибина заняла третье место в индивидуальной гонке.
В состязании участвовали 142 спортсменки. Ксения Калибина (ШВСМ № 2, Тольятти, тренер - Иван Пестов) финишировала …
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31 июля 2013, 05:31
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Самарские спортсмены выступят в XХII летних Сурдлимпийских играх
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26 июля 2013, 04:15