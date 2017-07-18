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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти

Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти

Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина, тайно от всех вышла замуж в Тольятти, пишет tltgorod. Церемония состоялась несколько дней назад. Поклонники узнали о свадьбе из социальных сетей спортсменки, где она опубликовала свои новые фотографии. Имя 

17 июля 2017, 07:05
Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Работа муниципальных предприятий Самары стала главной темой обсуждения на рабочей встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой региональной столицы Олегом Фурсовым. За последние полгода муниципальный сектор экономики снизил степень зависимости от кредитов в коммерческих банках. Например, МП «Благоустройство» практически 
14 июля 2017, 10:47
Допинг официально помог самарцу стать олимпийским призером

Допинг официально помог самарцу стать олимпийским призером

Самарский гребец Илья Штокалов официально получит бронзу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, следует из решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне. 16 августа прошлого года в рамках олимпийского турнира состоялись соревнования по гребле в каноэ-одиночке на 1000 метров. По их итогам третье 

13 июля 2017, 09:07
Самара превращается в город ученых

Самара превращается в город ученых

Работы по созданию «Гагарин-центра» в районе стадиона ЧМ-2018 начнутся уже в этом году.

В Самарском национально-исследовательском университете прошел форум, посвященный современным технологиям производства материалов для авиакосмической техники. Обсудить инновационные подходы и разработки в Самару приехали представители научных центров, вузов и предприятий 

5 июля 2017, 02:59
Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты

Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты

Поддержкой в строительстве школ глава региона Николай Меркушкин заручился в ходе рабочей встречи с руководителем бюджетного комитета Государственной думы Андрея Макарова, в которой принял участие его заместитель, депутат от Самарской области Леонид Симановский. По итогам перераспределения средств федерального бюджета губерния 

27 июня 2017, 04:26
Деньги в образование: самарским cтудентам отремонтируют общежития, а для детей откроют новые школы и сады

Деньги в образование: самарским cтудентам отремонтируют общежития, а для детей откроют новые школы и сады

В 2016 году в Самарской области открыли три новых школы. Из федерального бюджета на это было выделено 862 миллиона рублей. В этом году сдадут в эксплуатацию еще две в столице губернии и одну в Сергиевском районе. А в 2018-м, если 

27 июня 2017, 11:59
Матч года: Сегодня сборные России и Португалии сойдутся в поединке на Кубке Конфедераций

Матч года: Сегодня сборные России и Португалии сойдутся в поединке на Кубке Конфедераций

Сегодня футбольные сборные РФ и Португалии проведут матч на Кубке конфедераций. Начало игры – 18-00 по московскому времени. Команда Станислава Черчесова одержала победу в дебютной встрече над игроками Новой Зеландии со счетом 2:0. Португальцы в игре с Мексикой довольствовались ничьей 

21 июня 2017, 01:18
Британские ученые: Занятия спортом улучшают качество секса

Британские ученые: Занятия спортом улучшают качество секса

Британские ученые рассказали о простом способе, дающем возможность улучшить качество секса. Как утверждается, партнеры могут получить больше удовольствия от полового контакта, если станут систематически заниматься физическими упражнениями. О результатах недавнего исследования рассказывается на страницах Daily Mail.
Эксперты на протяжении девяти 

19 июня 2017, 12:11
Семеро самарских спортсменов стали призерами Сурдлимпийских игр

Семеро самарских спортсменов стали призерами Сурдлимпийских игр

Представители Самарской области завоевали ещё четыре награды на XXII летних Сурдлимпийских играх. Международные соревнования для спортсменов с нарушением слуха прошли в столице Болгарии - Софии. Роман Мафтеуца и Сергей Доркичев в составе сборной команды России по футболу заняли первое место. 

5 августа 2013, 01:57
Тольяттинская велосипедистка Ксения Калибина завоевала «бронзу» Сурдлимпийских игр

Тольяттинская велосипедистка Ксения Калибина завоевала «бронзу» Сурдлимпийских игр

На XХII летних Сурдлимпийских играх (спорт глухих), проходящих в Болгарии, разыграны очередные комплекты наград. Тольяттинская велосипедистка Ксения Калибина заняла третье место в индивидуальной гонке.  

В состязании участвовали 142 спортсменки. Ксения Калибина (ШВСМ № 2, Тольятти, тренер - Иван Пестов) финишировала 

31 июля 2013, 05:31
Самарские спортсмены выступят в XХII летних Сурдлимпийских играх

Самарские спортсмены выступят в XХII летних Сурдлимпийских играх

Сегодня в Софии (Болгария) состоится церемония открытия  XХII летних Сурдлимпийских игр (спорт глухих). В состав сборной России вошли 11 спортсменов Самарской области.
 
В соревнованиях примут участие более 3000 спортсменов из 85 стран, которые будут соперничать в 20 спортивных дисциплинах. 

26 июля 2013, 04:15
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