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В блогах: В Сызрани появились "противогазеры"
В Сызрани появились "противогазеры" - люди, которые готовятся к ядерной войне, об этом поведали в паблике "ВПЛ Сызрань" соцсети "ВКонтакте". Первые 30 сызранцев, готовых выжить в случае атомного апокалипсиса, присоединились к движению «Вместо лиц противогазы». Оно зародилось в России прошедшим летом …
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19 декабря 2017, 07:44
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В блогах: Публичные слушания по проекту лесной дороги провалились
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19 декабря 2017, 06:15
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В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»
Блогер Наталья Козловская рассказала, что тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой.
«Генплан Автограда, принятый как фантастический, не привязанный к реалиям проект, предусматривал много интересного, бредового, полезного и нереализованного, - считает автор. - В том числе сеть велодорожек, благоустроенную набережную и …
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19 декабря 2017, 04:16
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В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку
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19 декабря 2017, 01:10
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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год
Специалисты Роспотребнадзора назвали главные критерии для выбора аниматоров на новогодние торжества. Об этом говорится на портале ведомства.
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18 декабря 2017, 12:06
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В блогах: в Сызрани жалуются на слишком малое количество начинки в сэндвичах «Макдоналдса»
В паблике «Черный список|Сызрань» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на слишком малое количество начинки в сэндвичах от «Макдоналдса» в местных ресторанах сети. «Я заказала "Цезарь-ролл". Отдала за него 161 рубль. Разворачиваю и вижу что-то очень напоминающее сыр. И всего лишь одна …
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18 декабря 2017, 06:39
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В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками
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14 декабря 2017, 05:54
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Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске
Причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске стала техническая ошибка подрядчика, сообщили в правительстве Самарской области. Как уже рассказывала «ТЕРРА», руководство местной школы заподозрили в распространении просроченных новогодних подарков. Об этом родители с возмущением сообщили в одной из социальных …
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14 декабря 2017, 10:09
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Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки
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13 декабря 2017, 11:05
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В Самаре начали украшать 20-метровую елку на площади Куйбышева
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6 декабря 2017, 11:43
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В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза
В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под …
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29 ноября 2017, 09:04
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Минпромторг предлагает разрешить российским чиновникам получать дорогие подарки
В Минпромторге выступили с инициативой опять разрешить российским чиновникам получать подарки дороже 3000 рублей. При этом подарок должен являться изделием народно-художественных промыслов.
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14 августа 2017, 09:08