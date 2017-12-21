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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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В блогах: В Сызрани появились

В блогах: В Сызрани появились "противогазеры"

В Сызрани появились "противогазеры" - люди, которые готовятся к ядерной войне, об этом поведали в паблике "ВПЛ Сызрань" соцсети "ВКонтакте". Первые 30 сызранцев, готовых выжить в случае атомного апокалипсиса, присоединились к движению «Вместо лиц противогазы». Оно зародилось в России прошедшим летом 

19 декабря 2017, 07:44
В блогах: Публичные слушания по проекту лесной дороги провалились

В блогах: Публичные слушания по проекту лесной дороги провалились

Блогер Наталья Козловская сообщила, что вчера в Тольятти с треском провалились публичные слушания в Комсомольском районе о проекте дороги через лес. "То ли по неопытности, то ли по недомыслию организаторами из местной мэрии был выбран для собрания зал на 50 человек. 

19 декабря 2017, 06:15
В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»

В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»

Блогер Наталья Козловская рассказала, что тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой.

«Генплан Автограда, принятый как фантастический, не привязанный к реалиям проект, предусматривал много интересного, бредового, полезного и нереализованного, - считает автор. - В том числе сеть велодорожек, благоустроенную набережную и 

19 декабря 2017, 04:16
В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В понедельник, 18 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны поздравил маленьких пациентов детской больницы и открыл новогодний комплекс на площади Куйбышева, где зажег елку. Во время ЧМ-2018 там пройдет фестиваль болельщиков ФИФА.

В рамках визита 

19 декабря 2017, 01:10
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год

Специалисты Роспотребнадзора назвали главные критерии для выбора аниматоров на новогодние торжества. Об этом говорится на портале ведомства.
Прежде всего, эксперты советуют проанализировать сложившуюся на рынке ситуацию. С этой целью надо не полениться провести время в интернете, изучить цены и предлагаемые 

18 декабря 2017, 12:06
В блогах: в Сызрани жалуются на слишком малое количество начинки в сэндвичах «Макдоналдса»

В блогах: в Сызрани жалуются на слишком малое количество начинки в сэндвичах «Макдоналдса»

В паблике «Черный список|Сызрань» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на слишком малое количество начинки в сэндвичах от «Макдоналдса» в местных ресторанах сети. «Я заказала "Цезарь-ролл". Отдала за него 161 рубль. Разворачиваю и вижу что-то очень напоминающее сыр. И всего лишь одна 
18 декабря 2017, 06:39
В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками

В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками

В правительстве Самарской области прокомментировали скандал, разгоревшийся вокруг якобы просроченных новогодних подарков. Напомним, родители новокуйбышевских школьников сообщили об этом в одной из социальных сетей, отметив, что срок годности сладостей датирован 15 
14 декабря 2017, 05:54
Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске

Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске

Причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске стала техническая ошибка подрядчика, сообщили в правительстве Самарской области. Как уже рассказывала «ТЕРРА», руководство местной школы заподозрили в распространении просроченных новогодних подарков. Об этом родители с возмущением сообщили в одной из социальных 

14 декабря 2017, 10:09
Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки

Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки

Скандал в Новокуйбышевске. Там школьникам выдали просроченные новогодние подарки. Об этом в «твиттере» главе региона Дмитрию Азарову сообщила местная жительница. Она прислала фотографии вкладыша из упаковки, на котором указано, что сладости нужно употребить до 15 февраля 2017 года – то 

13 декабря 2017, 11:05
В Самаре начали украшать 20-метровую елку на площади Куйбышева

В Самаре начали украшать 20-метровую елку на площади Куйбышева

В Самаре начали украшать главную новогоднюю елку на площади Куйбышева. Её высота – более 20 метров, вес - больше 3,5 тонны. По данным чиновников, гирлянда, которой украшают новогоднее дерево, экономична по энергопотреблению, а значит, не создаст значительной нагрузки на сети 
6 декабря 2017, 11:43
В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под 

29 ноября 2017, 09:04
Минпромторг предлагает разрешить российским чиновникам получать дорогие подарки

Минпромторг предлагает разрешить российским чиновникам получать дорогие подарки

В Минпромторге выступили с инициативой опять разрешить российским чиновникам получать подарки дороже 3000 рублей. При этом подарок должен являться изделием народно-художественных промыслов.
Об этом ведомство попросили представители отрасли. Как отмечается, протокольное мероприятие высокого уровня подразумевает высококачественные подарки, но сегодня для 

14 августа 2017, 09:08
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