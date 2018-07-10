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В блогах: Дегтярев и Жириновский помогли Грудинину собрать клубнику
О необычном случае поведал в "Инстаграме" депутат Госдумы от Самарской области Михаил Дегтярев.
"Сегодня мы с Владимиром Вольфовичем Жириновским наведались на плантации нашего дорогого Павла Николаевича Грудинина. Помогли экс-кандидату в президенты России с уборкой земляники. Поля земляники до …
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10 июля 2018, 09:57
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В блогах: единственную в России сельскую футбольную фан-зону устроили под Самарой
В паблике "Ставропольский район" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жители села Верхнее Санчелеево Самарской области организовали в дни чемпионата мира единственную на всю Россию сельскую футбольную фан-зону. Драматический матч Россия-Хорватия здесь переживали все вместе 110 сельчан. Перед игрой даже была …
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9 июля 2018, 10:21
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В блогах: Суровый сервис Сбербанка
Евгений Галеев в "Фейсбуке" пожаловался на суровый сервис Сбербанка. "Сегодня мне пришло чудесное СМС от Сбера, - пишет автор. - Организация предлагает позаботиться о своей карте, застраховать ее от утраты и незаконных списаний денежных средств. Стоимость полиса - 3,5 …
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5 июля 2018, 07:52
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В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла
Самарец Евгений Курдов отреагировал в "Фейсбуке" на инициативу сделать пешеходной улицу Куйбышева. "Если уж делать ее пешеходной, даже на выходные летом, то исключительно небольшой отрезок от площади Революции до Некрасовской. Так как там еще какой-то движняк возможен, есть хоть …
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5 июля 2018, 06:05
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В Самарской области муж украл деньги с банковской карты бывшей жены
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5 февраля 2018, 03:08
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Грабитель отнял у самарца банковскую карту и снял с неё деньги
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26 января 2018, 04:23
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В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты
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19 декабря 2017, 01:35
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Мошенники украли с карт россиян 1 млрд 80 млн. рублей
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15 февраля 2017, 12:46