4
00
10
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной

В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной

Администрация Самары в своем аккаунте в твиттере ответила на жалобы самарцев о том, почему “нельзя на площади Куйбышева для детей сделать бесплатную горку”.

Подобные жалобы горожан появились и в других социальных сетях за прошедшие выходные. Например, в паблике ВКонтакте 
25 декабря 2017, 01:03
В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В Самаре в новогоднюю ночь временно ограничат движение транспорта. Дороги в районе площади Куйбышева будут перекрыты до утра. Кроме того, там с 20 часов 31 декабря до 8:00 1 января будет запрещена стоянка и парковка машин. Изменятся схемы движения общественного 

22 декабря 2017, 04:03
Зажигай на Родине – вместе с «ТЕРРОЙ - РЕН ТВ»!

Зажигай на Родине – вместе с «ТЕРРОЙ - РЕН ТВ»!

В новогодние праздники телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» порадует зрителей любимой музыкой, лучшими отечественными мультфильмами и премьерами документальных проектов.

Новый год «ТЕРРА - РЕН ТВ» встретит марафоном «Легенд Ретро FM». 31 декабря звёзды российской и мировой музыкальной сцены 70-х, 80-х и 

22 декабря 2017, 02:55
Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Во вторник, 26 декабря, в Самаре откроется дом Деда Мороза, возведенный на площади Куйбышева. Самарцы могут посетить усадьбу новогоднего волшебника бесплатно до 8 января. Режим работы – с 12 часов до 20:30.

«Усадьба самарского Деда Мороза представляет собой деревянный срубовой дом, 

21 декабря 2017, 05:28
В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?

«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.

«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. 
21 декабря 2017, 09:23
В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками

В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками

В правительстве Самарской области прокомментировали скандал, разгоревшийся вокруг якобы просроченных новогодних подарков. Напомним, родители новокуйбышевских школьников сообщили об этом в одной из социальных сетей, отметив, что срок годности сладостей датирован 15 
14 декабря 2017, 05:54
Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске

Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске

Причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске стала техническая ошибка подрядчика, сообщили в правительстве Самарской области. Как уже рассказывала «ТЕРРА», руководство местной школы заподозрили в распространении просроченных новогодних подарков. Об этом родители с возмущением сообщили в одной из социальных 

14 декабря 2017, 10:09
Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки

Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки

Скандал в Новокуйбышевске. Там школьникам выдали просроченные новогодние подарки. Об этом в «твиттере» главе региона Дмитрию Азарову сообщила местная жительница. Она прислала фотографии вкладыша из упаковки, на котором указано, что сладости нужно употребить до 15 февраля 2017 года – то 

13 декабря 2017, 11:05
Тольяттинские кондитеры заработают на помадке

Тольяттинские кондитеры заработают на помадке

Кондитерская фабрика «СлаСти» решила расширить производство. Для проекта выбрана территория опережающего развития «Тольятти».   Владельцы фабрики готовы принять на работу более 170 новых сотрудников, которые будут выпускать конфеты помадные, вафли с начинкой и бисквиты. Также кондитеры хотят выпускать больше зефира. Инвестиции 

1 ноября 2017, 03:42
Сладкая жизнь: Конфеты молодости и счастья создали ученые из Германии

Сладкая жизнь: Конфеты молодости и счастья создали ученые из Германии

Немецкие ученые заявили о создании особых конфет, которые, как утверждается, дарят молодость и счастье. Продукция скоро должна появиться в продаже.
Ученые из Гамбурга разработали уникальные конфеты, которые способствуют продлению жизни. Входящие в их состав какао-бобы, поясняют специалисты, богаты фенилэтиламином и 

11 сентября 2017, 09:20
3000 за килограмм: в Самаре создали конфеты, которые не портят фигуру

3000 за килограмм: в Самаре создали конфеты, которые не портят фигуру

Факультет пищевых производств СамГТУ презентовал новую разработку - конфеты исключительно из натуральных компонентов.

В политехе уже создавали новые сорта сыра, алкогольные напитки и мороженое, теперь производят конфеты. Эти сладости, уверяют технологи, можно и тем, кто следит за фигурой, и 
2 июня 2017, 10:37
Обзор цен на конфеты в самарских торговых сетях

Обзор цен на конфеты в самарских торговых сетях

Ни один новогодний подарок не обходится без коробки конфет, а шоколад, оказывается, неплохой способ поумнеть и улучшить внешность. Сколько стоит подарочная коробка конфет местного производства в самарских супермаркетах - в рубрике "Обзор цен".

Первые конфеты были изготовлены в Египте из фиников 

29 декабря 2016, 03:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх