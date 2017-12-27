Ни один новогодний подарок не обходится без коробки конфет, а шоколад, оказывается, неплохой способ поумнеть и улучшить внешность. Сколько стоит подарочная коробка конфет местного производства в самарских супермаркетах - в рубрике "Обзор цен".

Первые конфеты были изготовлены в Египте из фиников …