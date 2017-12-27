В Тольятти самым популярным новогодним подарком для близких станут конфеты и другие сладости - их приготовили 47% горожан, выяснила служба исследований HeadHunter. Косметику и парфюмерию выбрали 39 процентов, товары для дома - 30, а алкоголь - 13 процентов. Меньше всего будут дарить домашних животных - всего 1 процент тольяттинцев. Получить же в качестве подарка жители Автограда мечтают предметы одежды и обувь. Об этом рассказали 33 процента опрошенных. Каждый четвертый респондент ожидает косметику и парфюмерию. Третье место заняли турпутевки. При этом трети тольяттинцев не хватает денег на праздничные презенты. Для сравнения: в 2012 году на это жаловалась половина города.
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