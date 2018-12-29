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В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного
В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет …
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28 декабря 2018, 04:55
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10 новогодних фильмов, которые нужно непременно посмотреть во время праздников
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26 декабря 2018, 01:07
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Роскачество назвало лучшее российское шампанское
Роскачество назвало лучшие марки российского шампанского. Сотрудники организации закупили 50 бутылок игристого вина стоимостью от 200 до 1000 рублей и проверили его качество. В дегустационную комиссию входили 23 российских и международных эксперта-дегустатора. Им предстояло оценить шампанское, сделанное из российского …
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25 декабря 2018, 01:26
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Самарцам запретили украшать елки марлей и ватой
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21 декабря 2018, 01:16
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Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга
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20 декабря 2018, 04:28
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Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов
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12 декабря 2018, 12:14
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам
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11 декабря 2018, 06:51
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Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин
Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты утвердили нового главу города.
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.
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4 декабря 2018, 08:34
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Игроки "Новы" получат зарплату
Волейболисты "Новы", написавшие письмо губернатору, получат свою зарплату, сообщает региональное министерство спорта. "В бюджет региона на 2018 год внесли изменения, согласно которым из казны будут выделены средства спортивной команде. Сейчас готовится пакет заявочной документации на предоставление субсидии. После необходимых согласований …
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16 ноября 2018, 10:35
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В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку
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13 ноября 2018, 08:48
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В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза
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2 января 2018, 02:48
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По Самаре колонной проехали Деды Морозы-байкеры с МотоСнегурочками
В канун Нового года по Самаре мотопробегом проехались Деды Морозы на байках, передает портал 63.ru. Мотодедушки создали на улицах города новогоднее настроение. Чтобы усилить атмосферу праздника, своих железных коней сказочные волшебники украсили новогодней мишурой. Некоторых Дедушек сопровождали Снегурочки. Горожанам …
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2 января 2018, 01:31