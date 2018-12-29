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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет 
28 декабря 2018, 04:55
10 новогодних фильмов, которые нужно непременно посмотреть во время праздников

10 новогодних фильмов, которые нужно непременно посмотреть во время праздников

Впереди Новый год и несколько дней отдыха. Как поддержать праздничное настроение в течение всего этого времени? Например, в этом может помочь просмотр новогодних фильмов. Из всего их многообразия мы выбрали несколько таких картин, которым точно стоит уделить свое время.

Один дома 

26 декабря 2018, 01:07
Роскачество назвало лучшее российское шампанское

Роскачество назвало лучшее российское шампанское

Роскачество назвало лучшие марки российского шампанского. Сотрудники организации закупили 50 бутылок игристого вина стоимостью от 200 до 1000 рублей и проверили его качество. В дегустационную комиссию входили 23 российских и международных эксперта-дегустатора. Им предстояло оценить шампанское, сделанное из российского 
25 декабря 2018, 01:26
Самарцам запретили украшать елки марлей и ватой

Самарцам запретили украшать елки марлей и ватой

В Самаре действует особый противопожарный режим. Его ввели в связи с предстоящими праздниками и он будет распространяться на период с 20 декабря до 15 января.

На время действия ограничений жителям Самары запрещено использовать в закрытых помещениях пиротехнику, дуговые прожекторы, а также 

21 декабря 2018, 01:16
Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В пятницу, 21 декабря, в Самару прибудет долгожданный гость - Дед Мороз из Великого Устюга, который совершает традиционный предновогодний тур по стране. Сначала он побывает в театре «Самарская площадь» на новогоднем представлении для ребят с ограниченными возможностями здоровья, затем - 
20 декабря 2018, 04:28
Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Считанные дни остаются до наступления Нового года. В праздничные дни многие предпочитают проводить время за просмотром старых советских фильмов. Это немудрено, ведь советские новогодние картины, хоть им и много лет, не теряют своей актуальности.

А насколько хорошо вы знаете 
12 декабря 2018, 12:14
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Уже в этот четверг в Новокуйбышевске, а в пятницу в Тольятти Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с концертами, посвященными 10-летию группы. Как говорят сами музыканты, несмотря на то, что в основе лежит программа "Антология блюза", оба выступления будут 
11 декабря 2018, 06:51
Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты утвердили нового главу города.
 
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.

Ранее до конкурса на 
4 декабря 2018, 08:34
Игроки

Игроки "Новы" получат зарплату

Волейболисты "Новы", написавшие письмо губернатору, получат свою зарплату, сообщает региональное министерство спорта. "В бюджет региона на 2018 год внесли изменения, согласно которым из казны будут выделены средства спортивной команде. Сейчас готовится пакет заявочной документации на предоставление субсидии. После необходимых согласований 
16 ноября 2018, 10:35
В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку

В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку

Стало известно, что на площади Куйбышева к Новому году установят новую елку высотой почти 26 метров, а вокруг нее - еще четыре зеленых красавицы высотой 7 метров. Все хвойные украсят медиагирляндами, которые составят единую композицию. Об этом рассказали на еженедельном 
13 ноября 2018, 08:48
В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза

В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза

Самарские родители обеспокоены неудовлетворительной организацией прохода в резиденцию Деда Мороза на площади имени Куйбышева. Горожане жалуются на опасное ограждение входа.
 
«Ширина толпы при входе - 10 человек. Запускают людей через узкое отверстие. В итоге с боков детей давят на 
2 января 2018, 02:48
По Самаре колонной проехали Деды Морозы-байкеры с МотоСнегурочками

По Самаре колонной проехали Деды Морозы-байкеры с МотоСнегурочками

В канун Нового года по Самаре мотопробегом проехались Деды Морозы на байках, передает портал 63.ru. Мотодедушки создали на улицах города новогоднее настроение. Чтобы усилить атмосферу праздника, своих железных коней сказочные волшебники украсили новогодней мишурой. Некоторых Дедушек сопровождали Снегурочки. Горожанам 
2 января 2018, 01:31
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