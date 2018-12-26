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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Роскачество назвало лучшее российское шампанское

Роскачество назвало лучшее российское шампанское

Роскачество назвало лучшие марки российского шампанского. Сотрудники организации закупили 50 бутылок игристого вина стоимостью от 200 до 1000 рублей и проверили его качество. В дегустационную комиссию входили 23 российских и международных эксперта-дегустатора. Им предстояло оценить шампанское, сделанное из российского 
25 декабря 2018, 01:26
Самарцам запретили украшать елки марлей и ватой

Самарцам запретили украшать елки марлей и ватой

В Самаре действует особый противопожарный режим. Его ввели в связи с предстоящими праздниками и он будет распространяться на период с 20 декабря до 15 января.

На время действия ограничений жителям Самары запрещено использовать в закрытых помещениях пиротехнику, дуговые прожекторы, а также 

21 декабря 2018, 01:16
Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Считанные дни остаются до наступления Нового года. В праздничные дни многие предпочитают проводить время за просмотром старых советских фильмов. Это немудрено, ведь советские новогодние картины, хоть им и много лет, не теряют своей актуальности.

А насколько хорошо вы знаете 
12 декабря 2018, 12:14
В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В период с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года через Самарский железнодорожный вокзал пустят 28 дополнительных поездов дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и Нижневартовска. Составы будут курсировать из Самары, Пензы, Уфы, Тольятти, Ульяновска и Саранска.

На маршрут до 

3 декабря 2018, 03:35
Новинки в онлайн-кинотеатре ivi, которые стоит посмотреть

Новинки в онлайн-кинотеатре ivi, которые стоит посмотреть

Если вам надоели однообразные сюжеты и вы предпочитаете смотреть исключительно новинки, то онлайн-кинотеатр ivi предлагает киноновинки самых различных жанров. Фильмы отличаются красочными сценами, яркими эмоциями, мужественными главными героями и героинями. Отдохнуть в уютной обстановке можно с нашей подборкой фильмов.
4 июня 2018, 04:00
В Самаре снимают полнометражный фильм о Великой Отечественной

В Самаре снимают полнометражный фильм о Великой Отечественной

На самарской любительской киностудии «Кара» полным ходом идут съемки полнометражного фильма о ВОВ. Специально для него авторы задумали построить рабочий макет отечественного танка Т34/76. Идея для них не нова - несколько лет назад они уже воссоздали немецкого «Тигра». Неожиданно для 

21 ноября 2017, 05:24
Иди и смотри: «Роскино» назвало самые успешные отечественные фильмы в 2017 году

Иди и смотри: «Роскино» назвало самые успешные отечественные фильмы в 2017 году

Наиболее успешными для отечественного кино в этом году оказались такие картины, как «Викинг», «Притяжение», «Время первых» и «Невеста». По словам экспертов, хорошие международные продажи у ленты «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
Активнее всего картины российского производства приобретают в Германии, КНР, Франции, государствах 

26 сентября 2017, 02:17
Российские телеканалы смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения

Российские телеканалы смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения

Руководство российского Министерства культуры собирается инициировать отмену удостоверений для демонстрации фильмов на телевидении. Такую позицию объясняют сложной формулировкой закона.
Речь идет о реформировании закона «О поддержке кинематографии государством». Если проект будет поддержан, для показа картин по кабельному, эфирному и спутниковому 

8 сентября 2017, 03:24
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