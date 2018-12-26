Впереди Новый год и несколько дней отдыха. Как поддержать праздничное настроение в течение всего этого времени? Например, в этом может помочь просмотр новогодних фильмов. Из всего их многообразия мы выбрали несколько таких картин, которым точно стоит уделить свое время.
Один дома (1990) 12+
Старая добрая комедия, снятая в далеком 1990 году. История о мальчике Кевине Маккалистере запала в души миллионам зрителей. Это немудрено, ведь фильм заставляет и от души посмеяться, и попереживать за героя, который оказался один на один со сложными обстоятельствами, но смог справиться и с ними, и с бандитами, которые решили ограбить его дом.
Рождественская история (2009) 12+
Экранизация классического произведения Чарльза Диккенса, снятая Робертом Земекисом. Сюжет повествует о скупердяе-финансисте Эбенезере Скрудже (том самом, в честь которого назвали героя «Утиных историй» Скруджа Макдака). В этой жизни ему никто не нужен, все мысли богача вертятся только вокруг того, чтобы преумножить свое состояние. Но одна-единственная ночь заставляет его произвести глобальную переоценку ценностей.
Отпуск по обмену (2006)16+
Можно не сомневаться, что главным героиням этого фильма, которых сыграли Кэмерон Диаз и Кейт Уинслет, завидуют многие. Ведь иногда так хочется все бросить и хоть ненадолго уехать куда подальше. Вот и девушки решаются на резкую смену обстановки перед самым Рождеством, чтобы хоть что-то исправить в своей жизни. По законам жанра прием срабатывает безотказно.
Пока ты спал (1995) 12+
Еще одна романтическая драма, главные роли в которой исполнили Сандра Буллок и Билл Пуллман. Из-за своей застенчивости девушка по имени Люси никак не может решиться на то, чтобы познакомиться с мужчиной, которого видит каждый день. Но однажды она спасает своего возлюбленного от нападения. Пока герой лежит в коме, его родные принимают Люси за его невесту. Спустя короткое время девушка понимает, что уже не в силах расстаться с милыми ее сердцу людьми.
101 далматинец (1996) 6+
Рождественская история, которая давно прошла проверку временем. Все происходит в Англии. Злодейка Круэлла Дэ Вил решает похитить 101 далматинца, чтобы пополнить свою коллекцию роскошных шуб. Но она даже не догадывается, чем обернется подобное предприятие.
Сирота казанская (1997) 6+
История о сельской учительнице Насте, которая подала объявление в газету, чтобы найти своего отца, с которым мать познакомилась во время отдыха на курорте. Каково же было ее удивление, когда под Новый год объявились сразу три кандидата на место ее родителя. Вскоре она понимает, что хочет, чтобы каждый из них был ее папой.
Бедная Саша (1997) 0+
Главная героиня готова пойти на все, чтобы почаще бывать с мамой. Для этого она решается на ограбление ее банка, но девочке нужен помощник. Благодаря случаю им становится добросердечный заключенный, которого ненадолго отпустили на побывку из тюрьмы.
Президент и его внучка (1999) 12+
«Принц и нищий» в современных реалиях. У одинокой художницы рождаются две дочки. Одну из девочек врач в роддоме решает забрать, чтобы подменить ею погибшую при рождении внучку известного генерала. Как и следовало ожидать, через несколько лет сестры встречаются во время Кремлевской елки. Дочка художницы видит перед собой как две капли воды на нее похожую внучку президента России. И они решают поменяться местами…
Вечера на хуторе близ Диканьки (1961) 0+
Веселая экранизация повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Сельский кузнец Вакула – человек редкого упорства. За короткое время он одолевает нечистую силу, которая пугает все село. А чтобы добиться взаимности от любимой девушки, он готов хоть верхом на черте отправиться в Петербург и раздобыть царские черевички.
Ирония судьбы, или С легким паром! (1975) 0+
Без этого шедевра Эльдара Рязанова Новый год – не Новый год. Наверное, нет смысла пересказывать историю о том, как друзья отправились в баню, перебрали там с дозой горячительного и случайно отправили в Ленинград не того человека. Тут-то все и начинается.